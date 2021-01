Die Wanderlibelle ist Libelle des Jahres 2021. (Michael Post / GdO)

Die Wanderlibelle ist die „Libelle des Jahres 2021“ – zu diesem Entschluss sind der Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland (BUND) und die Gesellschaft der deutschsprachigen Odonatologen (GdO) gekommen, wie der Rotenburger BUND-Kreisverband mitteilt. Mit dieser Wahl machen sie auf die voranschreitende Klimakrise aufmerksam, denn Pantala flavescens, wie Experten die Wanderlibelle nennen, profitiere von den immer schneller voranschreitenden Klimaveränderungen und sei erst vor zwei Jahren erstmals in Deutschland entdeckt worden. „Dass die Wanderlibelle nun auch in Deutschland nachgewiesen wurde, ist kein Zufall“, sagt Klaus-Jürgen Conze, Libellenexperte und GdO-Vorstandsmitglied. Vielmehr sei dies ein Indiz der Klimaerhitzung. Die Wanderlibelle trägt ihren Namen, weil sie über mehrere Stunden ununterbrochen in der Luft bleiben und so große Strecken zurücklegen kann.