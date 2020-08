Mittags haben nicht nur Menschen Pause. Auch der Rasenmäher muss dann an Werktagen ruhen. Auch an Sonn- und Feiertagen sind Rasenmähen und anderer gerätebedingter Lärm tabu. (GETTY IMAGES)

Landkreis Osterholz. Endlich Verschnaufen. Manch einer gönnt sich nach dem Mittagessen die kurze Pause auf der Couch. Da dröhnt es draußen plötzlich los. Heckenschere, Rasentrimmer – Geräte gibt es viele, die den mittäglichen Herzschlag Ruhesuchender kurzerhand beschleunigen können. Lärm stresst. Der menschliche Körper reagiert darauf mit der vermehrten Ausschüttung von Stesshormonen, in dessen Folge Blutdruck, Herzfrequenz und andere Kreisslauffaktoren beeinflusst werden. Doch ab wann wird ein Geräusch zum Lärm, und gibt es sie überhaupt noch, die offizielle Mittagsruhe?

In Ritterhude debattierte im Juli der Gemeinderat wieder über die sogenannte Verordnung zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, auch als Gefahrenabwehrverordnung bezeichnet. Nach der Abstimmung gilt von nun an in der Hammegemeinde, dass „an Sonn- und Feiertagen ganztags und an Werktagen in der Zeit von 13 Uhr bis 15 Uhr und von 20 Uhr bis 8 Uhr“ bestimmte Tätigkeiten verboten sind. Diese nämlich seien geeignet, „die Ruhe der Nachbarschaft und der Allgemeinheit zu stören“ und gefährdeten damit die Gesundheit der betroffenen Personen. In Ritterhude sind während der besagten Zeiten tabu: Staubsaugen und Ausklopfen im Freien, Hämmern, Sägen und Bohren. Innerhalb der geschlossenen Bebauung ist es verboten, Rasenmäher, Freischneider, Laubsauger und –bläser anzuwerfen. Landesweit besteht in Niedersachsen keine einheitliche Regelung zu Ruhezeiten, sagt die Grasberger Bürgermeisterin Marion Schorfmann. Auf eine eigene Verordnung hat der Ort bislang verzichtet. Die Kommune setzt vielmehr „auf die Vernunft und Rücksicht der Menschen, auf gute Nachbarschaft untereinander und darauf, dass die Menschen gern miteinander reden und regeln“, sagt Schorfmann. Im Grasberger Rathaus gebe es nur vereinzelte Nachfragen zu Ruhezeiten, vielleicht „eine Handvoll im Jahr.“ Die Verwaltung orientiere sich hierbei an der Nachbarschaftsbroschüre des niedersächsischen Justizministeriums. Darin heißt es, dass laute Geräte grundsätzlich nur an Werktagen zwischen 7 und 20 Uhr eingesetzt werden dürfen. Laute Geräte wie der Grastrimmer mit Verbrennungsmotor oder der Laubbläser haben zwischen 13 und 15 Uhr Mittagspause.

In Worpswede gebe es zwar schon ab und an Probleme bezüglich der Lautstärke und es werde im Ordnungsamt die Rechtslage erfragt, sagt der Fachbereichsleiter Innere Dienste und Soziales, Michael Blechmann. Trotzdem habe das Thema nicht so einen großen Stellenwert, „dass auf Seiten der Bürger gesagt wurde, es wird eine Regelung gebraucht“. Dem gegenüber hat die Gemeinde Lilienthal die Lärmproblematik per Verordnung geregelt. Diese besagt, dass im Lilienthaler Gemeindegebiet an Sonn- und Feiertagen gänzlich und an Werktagen während der „Mittagsruhe“ in der Zeit von 13 bis 14.30 Uhr und von 20 bis 7 Uhr nicht gehämmert, gesägt oder andere mit Geräuschentwicklung verbundene Arbeiten ausgeführt werden dürfen. Bohrmaschinen, motorbetriebene Rasenmäher, Motorsägen, Betonmischer, Motorpumpen und andere Arbeiten mit lärmenden Geräten haben in dieser Zeit ebenfalls Pause, insofern sie in ihrer Lärmentwicklung eine Gefahr oder Belästigung für die Allgemeinheit oder die Nachbarn herbeiführen. Dies liege insbesondere vor, wenn diese Arbeiten außerhalb geschlossener Räume und damit öffentlich bemerkbar ausgeführt werden. Ausgenommen sind in Lilienthal von dieser Regelung Arbeiten landwirtschaftlicher und gewerblicher Betriebe.

Einige Einwohner fragen in Lilienthal telefonisch nach, um sich über geltende Vorschriften zu informieren, so die Abteilungsleiterin Bürgerdienste Manuela Rugen. Gravierende Beschwerden aber seien selten. In diesen Fällen komme es zur Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens. Einen Ortsteil mit Häufung von Lärmbeschwerden habe die Lilienthaler Verwaltung nicht ausgemacht.

Indes sieht Manuela Rugen beim Lärm noch weitere Facetten. „Problematisch ist, dass jeder Mensch Lärm anders wahrnimmt", sagt sie. Manchmal sei der Lärm auch ein subjektives Empfinden. Ein anderes Thema sind Dauergeräusche, wie das einer ständig laufenden Poolpumpe. Das ist zwar kein Lärm, könne jedoch die nachbarschaftliche Harmonie ebenso stören. Ihr Tipp: Eine Zeitschaltuhr könne Abhilfe schaffen.

Die Leiterin der Bürgerdienste wünscht sich von den Lilienthaler „offenere Gespräche unter Nachbarn und die Erarbeitung von Lösungen“. Sollte es mit der Kommunikation nicht funktionieren, empfiehlt die Lilienthaler Verwaltung das Hinzuziehen eines Schiedsmannes.

Wie Manuela Rugen argumentiert auch Oliver Giebel, Pressereferent der AOK Niedersachsen: Ob etwas als Lärm empfunden werde, sei Geschmackssache. „Das lässt sich nicht messen. Messen kann man aber den Schalldruck in Dezibel. Ein anhaltender Schallpegel von 40 Dezibel stört den Schlaf.“ Bei einer Dauerbeschallung von mehr als 85 Dezibel entstehen, Giebel zufolge, Hörschäden. „Und bei 120 Dezibel ist die Schmerzgrenze erreicht.“ Folgen könnten Unwohlsein, Kopfschmerzen und Schlafstörungen sein. „Dauerlärm kann aber auch zu erhöhtem Blutdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen.“

Zu einem weiteren Reizthema zwischen Nachbarn kann gerade an lauen Sommerabenden die Musik im Garten, auf der Terrasse oder bei geöffnetem Fenster werden. Dazu heißt es in der Nachbarschaftsbroschüre des Justizministeriums, dass keiner auf Musik verzichten muss. Aber nicht zu laut und nicht zur Nachtzeit ab 22 Uhr, sondern „möglichst immer so, dass die Nachbarn nicht mitzuhören brauchen“.