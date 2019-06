Ein Autokran ist nötig, um die Einzelteile der Wohnanlage zu entfernen. Laut Immobilien Bremen handelt es sich um Mietcontainer, die an den Vermieter zurückgehen. (Petra Scheller)

Mehr als vier Jahre hatten die Wohncontainer an der Borgfelder Warft ihren Platz, jetzt werden sie entfernt. Arbeiter sind zurzeit mit einem Autokran zugange, um die Wohnanlage Stück für Stück auseinanderzunehmen. Die Mietcontainer waren im Frühjahr 2015 aufgebaut worden, um Wohnraum für Flüchtlinge zu schaffen. Jetzt werden sie von der Bremer Sozialbehörde nicht mehr gebraucht, die Anlage steht schon länger leer.

Daher versetzt die in Bremen für öffentliche Gebäude und Grundstücke zuständige Anstalt Immobilien Bremen die Fläche nun in ihren früheren Zustand. In den kommenden Tagen sollen auch die Fundamente entfernt werden. Anschließend geht die Fläche wieder in die Obhut des Amts für Straßen und Verkehr (ASV) über.

Was dann daraus wird, muss einem ASV-Sprecher zufolge die weitere Diskussion ergeben. Bekanntlich gibt es in Borgfeld verschiedene Interessen, über die seit Langem im Beirat debattiert wird. So könnte aus dem Grundstück ein Parkplatz, eine Sportfläche oder der Standort eines Dorfgemeinschaftshauses werden.