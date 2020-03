Hilfsangebote dieser Art gibt es viele. Doch was bleibt, wenn die Krise vorüber ist? (Marijan Murat/dpa)

Zweifellos, es ist nicht alles schlecht. Die Menschen befinden sich in einer beispiellosen Lage, viele von ihnen machen aber das Beste daraus. Sie suchen neue Wege der Kommunikation und des Miteinanders - wer hätte beispielsweise gedacht, dass man mit Oma auch über eine Videoschalte plaudern kann? Sie unterstützen einander als Einkaufshelfer oder Kinderbetreuer. Und sie stellen fest, dass so manche Gewohnheit tatsächlich verzichtbar ist. Die Chancen stehen somit gut, dass man auch dann mit weniger zurechtkommt, wenn es uns allen wieder besser geht.

Besser müsste es dafür allerdings schon noch werden. Einige bangen zurzeit um ihre berufliche Existenz, weil sie den Laden nicht öffnen oder ihre Dienstleistung nicht verrichten dürfen. Viele wissen nicht, ob in Zukunft noch genügend Geld da ist, um mit der Familie das alte Leben fortzuführen. Sie alle, und es sind viele, werden der Krise nichts Gutes abgewinnen können. Auch für sie geht es ums Ganze, und das Virus wird in dieser Hinsicht noch Opfer fordern, wenn die Mediziner es längst in den Griff bekommen haben.

Die Kraft dieser Gesellschaft und der Wert der guten Taten dieser Tage müssen sich auch dann zeigen, wenn die Krise vorüber ist. Auch dann wird es nötig sein, den körperlich oder wirtschaftlich Schwachen zu helfen. Dann wird es nämlich nicht reichen, den Betroffenen warme Worte oder aufmunternden Applaus zu spenden. Eher wird man dann erst recht beim Händler um die Ecke kaufen müssen, um ihm die Zukunft zu sichern. Oder einmal öfter zum Friseur gehen, damit auch der es über die Runden schafft. Und man wird dem Verein, der Musikschule oder der Massagepraxis die Treue halten müssen, auch wenn es wehtut, weil das eigene Portemonnaie etwas dünner geworden ist.

Über Solidarität zu reden ist einfach, vor allem dann, wenn es allen gemeinsam schlecht geht. Sie zu beweisen, wenn man sie selbst gar nicht nötig hat, ist aber eine Stärke, auf die es noch ankommen wird. So darf man sich gern schon einmal an das Gefühl des Miteinanders dieser Tage gewöhnen, an die Wärme, die man verspürt, wenn man anderen hilft.

Zweifellos ist nicht alles schlecht und diese Krise wird vorbeigehen, aber eben nicht an allen. Es ist die Verantwortung aller, die Dinge wieder zum Besseren zu wenden. Jetzt und in Zukunft.