Seit Mitte März können Besucher das Worpsweder Hallenbad exklusiv mieten – trotz aller Kritik ein Erfolgsmodell. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. Die Idee der Worpsweder Verwaltung, das nach wie vor offiziell geschlossene Hallenbad exklusiv für Nutzer aus ein bis zwei Haushalten zu vermieten, schlug auch außerhalb des Beckens hohe Wellen. Kritiker monierten soziale Ungerechtigkeiten, weil Schwimmen ab 30 Euro für eineinhalb Stunden so zu einem Vergnügen für Reiche werde. Den Erfolg der Aktion habe das aber keinen Abbruch getan, berichtet Dietmar Höhn, der in der Gemeinde für das Schwimmbad zuständig ist. Die zur Verfügung stehenden 16 Zeitfenster pro Woche seien regelmäßig ausgebucht.

Die Termine werden immer montags zwischen 15 und 16 Uhr unter der Telefonnummer 04792/ 10 14 vergeben. Laut Höhn sind sie in der Regel nach einer Viertelstunde allesamt belegt. Man führe eine Warteliste, sollte kurzfristig jemand absagen. Deshalb würden auch Nutzer, die einmal den Zuschlag bekommen haben, danach für rund zwei Wochen ausgeschlossen, ehe sie sich wieder anmelden können. Eine Bevorzugung von Worpsweder Bürgern, wie von abgewiesenen Interessenten unterstellt, gebe es dabei nicht, wie Dietmar Höhn betont. Die Belegungszahlen zeigten, dass rund 50 Prozent der Nutzer nicht aus dem Künstlerdorf kämen.

Das Preissystem für das Angebot ist laut der Webseite der Gemeinde noch einmal angepasst worden. Demnach werden für einen Haushalt weiterhin 30 Euro fällig, die Anzahl der Personen spielt dabei aber keine Rolle mehr. Ab 19. April werden dann für maximal zwei weitere Personen aus einem anderen Haushalt 15 Euro zusätzlich berechnet, bisher waren es 30 Euro.

Eine Hallenbad-Öffnung nach Worpsweder Vorbild wird es in Lilienthal übrigens nicht geben. Die Wirtschaftsbetriebe Lilienthal (WBL) GmbH, die das Hallenbad im Schoofmoor betreibt, hat Überlegungen dieser Art schnell wieder verworfen, weil sich ein solches Angebot nicht im Ansatz rechnen würde. Die Einnahmen stünden in keinem Verhältnis zu den Kosten für den Badbetrieb und das Personal. Seit dem Lockdown im November ist kein Badegast mehr im Lilienthaler Hallenbad gewesen. Die Mitarbeiter befinden sich in Kurzarbeit. Aktuell befindet sich kein Wasser in den Schwimmbecken, weil die routinemäßigen Renovierungsarbeiten vorgezogen worden sind. Die sonst übliche Schließung während der Sommerferien entfällt dadurch. Die WBL-Geschäftsführung hofft darauf, dass es ab Sommer wieder möglich sein wird, in Lilienthal Schwimmen zu gehen.