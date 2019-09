Laufen, Frühstück, Gartenarbeit – so wie die Angehörigen der Kommunalen Jugendarbeit, des SOS-Beratungszentrums und des Ortsjugendrings dürften viele Menschen in der Region ihr Wochenende verbracht haben. Der Unterschied: Die vorwiegend jungen Leute, die beim Familienfrühstück im Alten Amtsgericht mit dabei waren, sammelten bei ihrem Lauf durch den Ort auch noch jede Menge Müll ein. Beim Plogging, einer Verbindung aus Jogging und Müllsammeln, kamen einige Säcke voller Unrat zusammen. Einige Plogger waren auf dem Jan-Reiners-Weg unterwegs, andere nahmen sich die Wege in Falkenberg vor, und eine dritte Gruppe kümmerte sich um den Müll zwischen Markt und Murkens Hof. Tom Brünings von der Kommunalen Jugendarbeit (auf dem Foto im gelben T-Shirt) und einige Jugendliche gingen anschließend noch mal nach draußen, um rund um das Haus der Kommunalen Jugendarbeit rund 200 Blumenzwiebeln in die Erde zu bringen. Und so kam schon jetzt ein bisschen Vorfreude auf den nächsten Frühling auf.