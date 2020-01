Ein Rentnerpaar sitzt auf einer Bank und sonnt sich. Für Projektentwickler sind Senioren vor allem deshalb interessant, weil diese Zielgruppe über ausreichend Kapital verfügt. (Stephan Scheuer/dpa)

Lilienthal. Senioren zieht es verstärkt nach Lilienthal. Investoren reagieren auf die steigende Nachfrage nach altersgerecht gebauten Immobilien und bieten entsprechende Objekte an. Wer es sich leisten kann, denkt schon heute ans Alter und kauft dort, wo die Infrastruktur stimmt. Das bleibt nicht ohne Folgen für die demografische Entwicklung. Von einer Überalterung ist die Gemeinde allerdings weit entfernt.

Schon heute liegt der Anteil der über 65-Jährigen in Lilienthal bei 24,7 Prozent – Tendenz steigend. Im Landkreis Osterholz sind es 23,4 Prozent, landesweit 21,9 Prozent. Das geht aus Zahlen des Landesamtes für Statistik von 2017 hervor. Aktuellere Zahlen gibt es beim Einwohnermeldeamt. Demnach sind 4913 Lilienthaler über 65 Jahre und älter. Das entspricht bei einer Einwohnerzahl von 19 713 exakt 24,92 Prozent. Damit ist jeder Vierte in der Gemeinde im Rentenalter.

Inzwischen machen die über 65-Jährigen 10,56 Prozent der Zuzüge aus. Das waren im vergangenen Jahr 126 Personen. Aber nicht nur Rentner, sondern vor allem die sogenannten Best Ager, also die über 50-Jährigen, interessieren sich für Lilienthal als Wohnort. Sie machen inzwischen 22,38 Prozent der Neubürger aus. Das waren im vergangenen Jahr 267 Personen. Damit ist etwa jeder fünfte Neubürger älter als 50 Jahre.

Interessant ist der Vergleich der Zu- und Wegzüge. So sind im vergangenen Jahr 211 Personen ab 55 Jahre zugezogen und 824 Personen unter 55 Jahren weggezogen. Bürgermeister Kristian W. Tangermann sieht darin jedoch noch „keine Gefahr für eine Überalterung“ der Gemeinde. Vielmehr sieht er die Vorzüge Lilienthals: Da ist die gute Versorgung mit Fachärzten sowie dem Krankenhaus, der Straßenbahnanschluss, das ruhige Wohnumfeld und nicht zuletzt die vielen Angebote für Senioren etwa im Amtmann-Schroeter-Haus oder bei der Volkshochschule.

Das haben auch Investoren in Lilienthal erkannt. So hat allein die Koenen-Bau GmbH & Co KG aus Bremen in den vergangenen Jahren nach eigenen Angaben 100 Wohnungen für Senioren und über 60 ebenerdige Häuser gebaut. Projektentwickler Jörg Elfers kennt die Gründe, warum sich die "Generation 50++", wie er seine Kunden nennt, für Lilienthal entscheidet: "Die Dinge des täglichen Bedarfs sind in der Nähe, und die Straßenbahn bietet eine gute Anbindung an Bremen." Vielfach suchten die Senioren auch die Nähe zu den in Lilienthal lebenden Kindern. Das nennt Elfers dann "Familienzusammenführung".

Für den Projektentwickler sind Senioren vor allem deshalb interessant, weil diese Zielgruppe über ausreichend Kapital verfügt und klare Vorstellungen hat, wie die Häuser oder Wohnungen ausgestattet sein sollen. Gefragt sind vor allem barrierefreie Wohnungen und ebenerdige Wohnkonzepte ohne Stolperfallen und ohne Garten. Auch die Energieeffizienz der Immobilie spiele eine wichtige Rolle für diese Generation.

Meist würden diese Klientel ihr großes Haus mit großem Garten verkaufen und dadurch das nötige Eigenkapital generieren, so Elfers. „Vielfach ist das eigene Haus nur noch mit fremder Hilfe zu unterhalten. Die Kinder sind aus dem Haus, Hobbys und Reisen rücken in den Lebensmittelpunkt.“ So profitierten der Einzelhandel und die Gastronomie von der Kaufkraft, aber auch die Gemeinde von der Steuerkraft der Best Ager. Vor allem aber trügen diese Neubürger nicht zur weiteren Verschärfung der Raumknappheit in Schulen und Kindergärten bei.

Der Lilienthaler Investor Ulrich Müller hat die Nachfrage nach altersgerechten Wohnungen ebenfalls erkannt. So baute er den Lilienpark und das Lilienhuus mit angeschlossener Tagespflege und Pflegedienst. Müller weiß: „Der Anteil alter Menschen wird sich im Laufe der kommenden Jahre nahezu verdoppeln.“ Müller baut deshalb extra breite Türen und bodengleiche Duschen ein. Er achtet auf Details wie integrierte Notrufsysteme oder Ladestationen für elektrische Scooter. Bislang hat er 50 seniorengerechte Wohnungen in Lilienthal verkauft – und es sollen noch mehr werden.

Nach Angaben des Kommunalverbundes Bremen-Niedersachsen hat Lilienthal besonders von den Zuzügen älterer Menschen aus Bremen profitiert. Das geht aus der „Qualitativen Untersuchung der regionalen Wanderungsmotive“ hervor, die die Agentur Baumgart + Partner im Auftrag des Kommunalverbundes im vergangenen Jahr veröffentlicht hat. Demnach sind von 2011 bis 2015 jährlich zwischen 440 und 500 Personen von Bremen nach Lilienthal gezogen. In der Analyse kommt auch ein älteres Paar zu Wort: „Im Vergleich zu Borgfeld ist Lilienthal besser, weil in Borgfeld ist eigentlich nichts. Da ist dann das absolute Neubaugebiet, wo nur junge Familien wohnen.“

In Lilienthal etwa hat die Gemeinde bei der Entwicklung des aktuell größten Baugebiets Goosort IV Wert darauf gelegt, dass Jung und Alt zusammen wohnen. Dort stehen klassische Einfamilienhäuser neben Bungalows und Doppelhäuser vis-à-vis von Stadtvillen mit barrierearmen Wohnungen. „Die Mischung macht's“, meint denn auch Bürgermeister Kristian Tangermann. Früher hätten sich die Leute ein Einfamilienhaus gebaut und dort ein Leben lang gewohnt. Heute mache man sich schon früh Gedanken darüber, wie man im Alter wohnen wolle. „Da ist zum Beispiel die Frage der Mobilität von Bedeutung“, so der Bürgermeister und betont, dass man in Lilienthal nicht auf das Auto angewiesen sei. Er freut sich über den Zuzug der Best Ager, will aber auch die jungen Familien nicht aus dem Blick verlieren. „Eine Gemeinde ohne Kinder ist nicht attraktiv.“

Projektentwickler Jörg Elfers indes warnt vor einer Stagnation: „Wir sehen gerade aufgrund der derzeitigen restriktiven Baulandausweisung einen Nachfragestau, der zu deutlichen Engpässen für Seniorinnen und Senioren in Lilienthal führen wird.“ Tatsächlich gehen die Meinungen im Gemeinderat auseinander, wenn es um die Ausweisung neuer Baugebiete geht. Während SPD, Grüne und Linke den Status quo erhalten wollen, setzen CDU und FDP weiter auf ein zumindest moderates Wachstum. Ob es ein neues Baugebiet an der Mauerseglerstraße geben wird, hängt damit nicht zuletzt von den Querdenkern im Rat ab.