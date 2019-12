Der Borgfelder Deich ist kDNA-Zone – deutlich erkennbar an den blauen Schildern. Viele Einbrecher, so die Polizei, schrecke das ab. (Christian Kosak)

Ein blaues Schild warnt: Der Borgfelder Deich ist eine Zone, eine „kDNA-Zone“. Das „k“ steht für künstliche, DNA für eine jeweils nur einmal vorhandene, eindeutig zuzuordnende Flüssigkeit. Was klingt wie aus einem Science-Fiction-Film, hilft tatsächlich Einbrecher abzuschrecken. Das zumindest sagt Jörg Reimann vom Präventionszentrum der Polizei Bremen. Im Revier Horn-Lehe gibt es zurzeit 31 Anwohnerinitiativen, die das nutzen. Davon zehn in Borgfeld.

Damit liegt der Ortsteil Borgfeld, gemessen an seiner Größe, mit vorn, sagt Revierleiter Lars Freymark. In ganz Bremen gibt es bereits 220 solcher Anwohnergruppen. Am Borgfelder Deich war es Frank Stagge, der die Initiative ergriff. „Ich habe hier ein Haus umgebaut und mich gefragt: Wie können wir uns vor Einbrechern schützen.“ Er machte sich schlau und fand Firmen, die künstliche DNA herstellen und an Privatleute verkaufen. Zwei von ihnen, so Lars Freymark, erfüllen die Anforderungen der Polizei.

Frank Stagge: „Dann habe ich 75 Briefe geschrieben und sie an die Nachbarn verteilt.“ Eine Voraussetzung dafür, dass der Einsatz künstlicher DNA Erfolg hat, ist die gemeinsame Aktion. Denn je mehr Hausbesitzer sich beteiligen, desto weniger Chancen haben die Kriminellen. „Das ist auch der spürbare Vorteil: Der Austausch mit den Nachbarn“, sagt Frank Stagge. Wie auf Zuruf kommt Peter-Klaus Bornheim von nebenan dazu und berichtet von nächtlichen Geräuschen. Er vermutet, dass in der Nähe ein Waschbär sein Unwesen getrieben hat. An seiner wie auch an Stagges Tür zeigen Aufkleber, dass sie zur kDNA-Initiative gehören. „Bei mir haben sie vor vier Jahren eingebrochen, als ich im Urlaub war“, sagt Bornheim. Vermutlich hatten es die Täter auf seine Goldmünzensammlung abgesehen. Den Tresor habe die Polizei später im Graben beim Borgfelder Landhaus gefunden. „Das waren Profis“, glaubt Bornheim.

Seit er in der kDNA-Zone wohne, sei Ruhe, sagt Bornheim. Freymark bestätigt das: „Seitdem die Polizei Bremen mit künstlicher DNA arbeitet, wird in Bremen spürbar weniger eingebrochen.“ Laut Kriminalitätsstatistik hat sich die Anzahl der Wohnungseinbrüche bremenweit in den vier Jahren bis 2018 fast halbiert (1618 Fälle). Allein auf den Einsatz der kDNA könne das aber nicht zurückgeführt werden, sagt Jörg Reimann, der stadtweit den Einsatz künstlicher DNA koordiniert. Die Wirkung von kDNA sei dennoch absolut unstrittig. „Wo es Anwohnerinitiativen gibt, ist im Vergleich zu den Jahren davor ein deutlicher Rückgang an Wohnungseinbrüchen zu verzeichnen.“ Außerdem werden seitdem andere Dinge gestohlen: Wertgegenstände, die markiert sein könnten, lassen die Diebe da. „Das zeigt uns: Die Täter wissen von dem Labeling und reagieren; ich hoffe, dass sie das Einbrechen irgendwann ganz lassen“, so Reimann.

Eine spezielle Taschenlampe reicht

Nachdem Frank Stagge am Borgfelder Deich 20 interessierte Nachbarn zusammengetrommelt hatte, informierten ein Vertreter der Firma Selecta und der zuständige Kontaktpolizist über kDNA. Heute haben laut Stagge 13 Anwohner ihre Wertgegenstände mit kDNA markiert, darunter Laptops, Smartphones und Fahrräder. Und das funktioniert so: Jeder kauft sich Flüssigkeit, tupft ein wenig der lackartigen Substanz auf die Wertgegenstände und lässt den darin enthaltenen Code gemeinsam mit den eigenen Daten registrieren. Werden die Gegenstände gestohlen und tauchen sie als Diebesgut wieder auf, kann die Polizei sie zuordnen. Dazu reicht eine spezielle Taschenlampe, die laut Freymark jeder Polizist bei sich trägt. Die Einbrecher können so leichter überführt werden. Und das schrecke viele ab, denn die Täter müssen mit mindestens einem Jahr Gefängnis rechnen.

Positive Nebeneffekte von kDNA: Die Anwohner fühlen sich sicherer; viele, bei denen bereits eingebrochen wurde, seien kein zweites Mal überrascht worden. Frank Stagge hat auch festgestellt: „Man spricht miteinander, auch über viele andere Sachen: Wer hier wohnt, was passiert, Auffälligkeiten.“ Laut Freymark ist das Prinzip wachsamer Nachbar immer noch der erfolgreichste Schutz gegen Einbrecher. „Aber das muss man auch leben.“ Durch kDNA hat sich laut Freymark manche Nachbarschaft überhaupt erst kennengelernt. „Man weiß, welches Auto zu wem gehört, wo Handwerker im Gange sind. Manche haben eine Whatsapp-Gruppe gegründet.“

Die Teilnehmer der Anwohnerinitiative am Borgfelder Deich haben laut Stagge für das Anwenderset und anteilig zwei Straßenschilder jeweils unter 100 Euro bezahlt. „Sinn macht so eine Initiative, wenn sich mindestens zehn Haushalte beteiligen“, sagt Freymark. „Dann lohnt es sich, ein Schild anzubringen.“ Die Polizei informiert dann insgesamt zum Thema Einbruchsschutz. Die Beamten empfehlen gut gesicherte Türen und Fenster sowie eine Alarmanlage. Eine Liste von Fachfirmen ist bei der Polizei erhältlich.

Wie viele Einbrecher die Borgfelder Anwohnerinitiativen schon abgeschreckt haben, kann Freymark nicht sagen. Doch die Rückmeldungen der Hausbesitzer, sagt er, seien durchweg positiv. Frank Stagge lobt wie Freymark die Offenheit und Klugheit der Borgfelder, mit vergleichsweise günstigen Mitteln eine große Wirkung zu erzielen. „Eine Garantie, dass nie wieder eingebrochen wird, ist die kDNA aber nicht.“

Zur Sache

Künstliche DNA (kDNA)

ist eine durchsichtige, fluoreszierende Flüssigkeit, die winzige Mikropunkte und synthetische DNA enthält. Auf die Mikropunkte jeder Flasche ist ein einzigartiger Code aufgebracht, der mit bloßem Auge nicht zu sehen ist. Die Polizei kann, wenn sie markiertes Diebesgut sicherstellt, diesen Code auslesen und das Diebesgut seinem Besitzer zuordnen. Dazu muss der Code gemeinsam mit den persönlichen Daten beim Hersteller registriert sein. Die Anwendersets sind frei verkäuflich und kosten um die 70 Euro. Infos bei der Polizei Bremen im Internet unter www.polizei.bremen.de. Wer eine Anwohnerinitiative kDNA gründen möchte, wendet sich an den jeweils zuständigen Kontaktpolizisten. In Borgfeld ist das Holger Eichhorn, Telefon: 0421/362-16426.