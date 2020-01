Auch Keramik – hier bei Ausgrabungen in Hamersen – kann Erkenntnisse zu germanischen Essgewohnheiten liefern. (LK Row)

Rotenburg. Die üppigen und bisweilen exotischen Essgewohnheiten der wohlhabenden Römer werden in zahlreichen Filmen und Comics scherzhaft überhöht. Doch wie sah es bei den Germanen aus? Nur ungewürzter Getreidebrei morgens, mittags, abends? Dieser Frage geht die Berliner Archäologin Ivonne Baier in einem Vortrag nach, den sie am Donnerstag, 6. Februar, 19 Uhr, im Rotenburger Kreishaus hält.

Sei es „Das Leben des Brian“ der britischen Komikergruppe Monty Python oder aber die Comics aus der Reihe „Asterix & Obelix“; sie alle stellen etwas überzogen die römische Essenskultur dar. Doch auch die etwas nüchternere Wissenschaft kennt das Spanferkel à la Traian oder gekochtes Rebhuhn als Gaumenfreuden Roms aus antiken Schriften. Es wurde gut und gerne getafelt – zumindest in den Kreisen, die es sich leisten konnten.

Bei den Germanen auch? Wie sah der Speisezettel in dieser Zeit jenseits des Limes aus? „Wenn schriftliche Quellen fehlen, sind es die archäologischen, archäobotanischen und archäozoologischen Funde, die das Bild erhellen können“, so Stefan Hesse von der Rotenburger Kreisarchäologie. So würden jedes Jahr auf Ausgrabungen große Mengen Keramik geborgen, aber auch Pflanzenreste und Tierknochen. Für Archäologen seien Keramikfunde als kulturelle „Leitfossile“ unverzichtbar für die zeitliche Einordnung von Fundplätzen. All diese Gefäße waren Teil der häuslichen Geschirrausstattung und in erster Linie zum Kochen und Auftragen, zum Bevorraten und Aufbewahren gedacht. Doch was kam mit der Keramik auf den Tisch? Die Frage könne im Zusammenspiel von verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen die Ernährung früherer Zeiten beleuchtet werden, macht der Chef der Kreisarchäologie deutlich.

Der Vortrag „Die Kost war karg… zu Tisch bei den Germanen“ möchte sich dem außerhalb der Wissenschaft bislang nur wenig betrachteten Speiseplan der Germanen widmen. Die öffentliche Veranstaltung der Archäologischen Gesellschaft im Landkreis Rotenburg findet am Donnerstag, 6. Februar, im großen Sitzungssaal des Kreishauses in Rotenburg, Hopfengarten 2, statt. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.