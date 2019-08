Derzeit laufen in der Region die Dreharbeiten für den Krimi "Boot un Dood". Das Filmteam drehte auch bei Melchers Hütte. (Fotos: Peter von Döllen)

Osterholz-Scharmbeck. Es ist ein schöner Sommernachmittag. Vor Melchers Hütte sitzen Spaziergänger und Radler bei einer Bratwurst und einem kühlen Getränk an der Hamme und lassen die Seele baumeln. Der Ort ist ideal dafür. Doch etwas ist anders an diesem Tag. Am Ufer steht ein Mann, auf seiner Schulter ruht eine große Kamera. Er unterhält sich mit zwei jungen Mädchen. Ein weiterer Mann mit dem typischen Puschelmikrofon hört zu. „Was drehen die denn da? Ist das fürs Fernsehen?“, fragt ein Gast. Es ist die Frage des Abends. Die Gäste der Hütte sind ein wenig überrascht. Sie wollen wissen, was sich am Ufer tut. „Das wird ein Kinofilm - 90 Minuten lang“, erfährt der Neugierige. Das Filmteam um Regisseur Sandro Giampietro und Autor Günter Ihmels dreht derzeit den Film „Boot un Dood“. Es ist die Verfilmung eines plattdeutschen Krimis, den Günter Ihmels aus Beverstedt verfasst hat.

„Heute drehen wir hier die Schlussszene“, verrät Sandro Giampietro, Regisseur und Kameramann in Personalunion. Nicht nur am Hamme-Ufer, auch im Filmteam geht es recht entspannt zu. „Wollen wir eben die Szene an der Tür machen?“, fragt Giampietro. Heidi Jürgens und Erik Voß nicken. Interessiert verfolgen die Gäste den Dreh der nächsten Szene. Aus dem Hintergrund ruft jemand die Szenennummer und betätigt die berühmte Klappe. Gleich mehrfach müssen die Darsteller den Gastraum betreten, immer läuft etwas schief. Entweder passt die Perspektive nicht oder ein Schauspieler verhaspelt sich. Das kennen die meisten Zuschauer, diese Pannen werden ja häufig als sogenannte Outtakes im Abspann eines Spielfilms gezeigt. Nur bekommt man das alles selten so hautnah mit.

Gastwirt Wolfgang Teichmeier hatte darum gebeten, die Hütte während der Filmarbeiten öffnen zu können. „Eigentlich“, meint Sandro Giampietro, „könnte ich die Besucher auch als Statisten einbauen.“ Doch das wäre bei der Anzahl und der Fluktuation ein ziemlich bürokratisches Unterfangen. Jeder, der zu sehen ist, müsste eine Erklärung ausfüllen und unterschreiben.

„Die Hütte bietet sich als Kulisse an. So etwas gibt es nicht wieder“, meint Wolfgang Teichmeier. Für den Wirt und sein Team ist es eine Abwechslung. Es sei interessant zu erleben, wie so ein Film entsteht und was alles dazugehöre. Indes treffen immer mehr Schauspieler am Set ein, darunter auch Dirk Böhling, der als Moderator von Bremen Eins bekannt ist. Auch Heidi Jürgens kennen die Hörer des Radiosenders. Sie wirkt unter anderem werktags um 10.30 Uhr („halbig Ölben“) bei den plattdeutschen Nachrichten mit. „Das ist eine schöne Sache, mal so dabei zu sein, Dirk Böhling, Heidi Jürgens und andere Bekannte hier zu haben“, sagt Wolfgang Teichmeier.

Sandro Giampietro (links) erklärt Gastwirt Wolfgang Teichmeier, was er an den Drehtagen bei Melchers Hütte vorhat. (Peter von Döllen)

Bereits im vorigen Jahr hat sich die Filmcrew bei ihm erkundigt, ob es möglich wäre, auf dem Gelände zu filmen. Günter Ihmels kannte die Location und fand sie passend. „Dann haben wir aber lange nichts gehört. Wir dachten schon, die Sache sei gestorben“, so Teichmeier weiter. Aber dann kam der Anruf doch noch. Teichmeier sagte zu. Jetzt ist Melchers Hütte zur Filmkulisse geworden.

„Es soll ein moderner Krimi werden“, erläutert Giampietro den Ansatz. Sie wollten keinen angestaubten Film machen, der Plattdeutsch als historische Sprache darstellt. Der Erhalt der Traditionssprache ist Giampietro und Ihmels wichtig. „Günter Ihmels und ich haben sehr an dem Text gefeilt.“ Herausgekommen ist eine Art Basis-Platt, das jeder versteht. Denn eigentlich gibt es ja unzählige Varianten der Sprache. Und im Zusammenhang mit den Bildern dürfte laut Giampietro auch ein Bayer alles verstehen. Ein Krimi auf Platt in einem süddeutschen Kino? „Warum denn nicht?“, fragt Sandro Giampietro zurück.

Für den Film haben sie eigens eine Produktionsgesellschaft gegründet. Und auch für Giampietro ist es der erste abendfüllende Film. Ein Kurzfilm sei auch schon prämiert worden. „Ich habe aber viele Musikvideos gemacht“, erzählt der Filmemacher. Überhaupt ist er ursprünglich Musiker. Giampietro wuchs in einer musikalischen Familie als Sohn einer Jazz-Sängerin und eines Schlagzeugers auf. Lange Zeit war er Gitarrist bei Helge Schneider; kein Wunder also, dass er nun auch die Filmmusik selber komponiert.

Heidi Jürgens und Erik Voß spielen in dem Film von Sandro Giampietro und ­Günter Ihmels eine wichtige Rolle. (Peter von Döllen)

Sie hätten bei verschiedenen Produzenten angefragt, aus unterschiedlichen Gründen konnte keiner den Film übernehmen. Dann habe der Bremer Produzent und Regisseur Eike Besuden, gesagt: „Sandro, mach du das doch selber.“ Eine Förderung durch Nordmedia sicherte schließlich die Produktion, das Filmprojekt gewann an Fahrt. Melchers Hütte spielt in der Handlung eine wichtige Rolle. Hinter dem Gebäude ist laut Drehbuch ein Garagenkomplex. Diese Szenen werden an anderer Stelle eingespielt – eine Herausforderung, wie Giampietro sagt. Er steckt sein Handy ein, mit dem er gerade noch ein Foto angefordert hat. Darauf ist dokumentiert, wie die Schauspieler beim Dreh an der Garage ausgesehen haben. Jetzt müssen sie für die Szenen wieder genauso geschminkt und frisiert werden, auch die Kleidung muss exakt übereinstimmen. Gedreht wird unter anderem, wie die Figuren hinter das Haus laufen und (theoretisch) bei den Garagen ankommen. Das wird später zusammengeschnitten.

Apropos schneiden: Wenn die Filmaufnahmen komplett im Kasten sind, geht die Arbeit weiter. Schnitt, Musik, Ton werden noch Zeit benötigen. Vielleicht im Februar kommenden Jahres könnte „Boot und Dood“ im Kino auftauchen.