Frank Holle "betankt" den E-Golf der Samtgemeinde an Tarmstedts dritter öffentlich zugänglichen Ladesäule, die jetzt an der KGS in Betrieb gegangen ist. Weitere Ladestellen gibt es am Rathaus und beim VW-Händler. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. Eigentlich wollte EWE die Errichtung seiner 1000. Ladesäule für Elektro-Autos ein bisschen feiern. Dann kam die zweite Coronawelle, und der angedachte kleine Empfang in Tarmstedt wurde abgeblasen. Nun steht Frank Holle an diesem Freitag mit Amtsleiter Henning Aßmann alleine an der KGS und stöpselt das Ladekabel für den samtgemeindeeigenen E-Golf in die Steckdose des dunkel lackierten Kastens mit der gelben „Go“-Aufschrift. Das Ding funktioniert, es fließt Strom, der für emissionsfreie Mobilität sorgt. Ein abgeschlossenes Projekt, dieses Bild soll der Pressetermin vermitteln.

Einige andere Projekte in der Samtgemeinde Tarmstedt wird der seit 15 Jahren amtierende Holle hingegen nicht mehr bis zum Abschluss begleiten können. Er wird die Samtgemeinde verlassen, am 31. Oktober 2021 endet seine Amtszeit als Rathauschef. Wenn es gut für ihn läuft, wechselt der CDU-Mann nächstes Jahr in gleicher Funktion ins Rotenburger Rathaus. Die Kreisstadt-CDU hat ihn Anfang Oktober nominiert. Ein Haus für sich und seine Familie habe er bereits gefunden, für Januar sei der Umzug nach Rotenburg geplant. Holles bislang einziger Gegenkandidat ist der Rotenburger Polizeichef Torsten Oestmann, ein Parteiloser, der von SPD und Grünen getragen wird. Wer das Rennen macht, entscheiden am 12. September die Wähler. Auch für den Fall, dass Holle in Rotenburg unterliegen sollte, steht fest: Es gibt kein Zurück nach Tarmstedt, um den Chefsessel im Rathaus bewerben sich bislang der Rechtsanwalt Markus Schwiering und der frühere Berufssoldat Bernd Sievert.

In Tarmstedt geht es für Holle in den verbleibenden Monaten nun darum, „wenigstens noch ein paar Pflöcke einzuschlagen“, so sieht er das. Bei der geplanten Erweiterung der Grundschule Tarmstedt zur Ganztagsschule mit Mensa beispielsweise werde er den Baubeginn nicht mehr als Verwaltungschef erleben. Dafür aber sei er froh, dass mit dem Erwerb des Doktorhauses durch die Samtgemeinde eine wichtige Grundlage für das Vorhaben geschaffen werden konnte. Die Sache sei fast perfekt, es stehe nur noch der formelle Beschluss des Gemeinderates aus. Neben der Mensa seien noch zwei weitere Anbauten ans Altgebäude geplant, ein Fahrstuhl werde ebenfalls kommen.

Wie die Probleme in den Feuerwehrhäusern in Wilstedt und Kirchtimke gelöst werden, wird Holle ebenfalls als Zaungast miterleben. Im Dezember werde der Feuerschutzausschuss in nicht öffentlicher Sitzung darüber beraten, ob das Gebäude in Wilstedt erweitert und ertüchtigt oder durch einen Neubau ersetzt wird. In Kirchtimke hingegen laufe es definitiv auf einen Neubau am Ortsrand hinaus, derzeit werde mit Grundstückseigentümern gesprochen. „Wir wollen weitsichtig planen, denn wir wissen nicht, ob wir in zehn Jahren noch zwölf Ortsfeuerwehren haben werden“, sagt Holle.

Unklar auch, ob die Runderneuerung des Grünsammelplatzes in Tarmstedt bis Herbst 2021 fertig ist. Dort soll die Fläche asphaltiert werden, zudem ist ein festes Gebäude mit Toilette und Stromanschluss geplant. „Weil es um Abfälle geht, ist das Genehmigungsverfahren sehr zeitaufwendig“, so Holle. Dafür übernehme der Landkreis 70 Prozent der Kosten. Froh sei er darüber, dass die Abläufe auf dem Platz derzeit gut funktionieren: „Die Leute sind sehr diszipliniert und vernünftig.“

Fest steht hingegen, dass die Freibadsaison 2021 seine letzte sein wird. Was ihn nicht unbedingt traurig stimme, denn „das Haftungsrisiko ist nicht ohne“, wie Holle erklärt. Daher mache er nach der Schließung der Bäder „immer eine Flasche Sekt auf“. Nicht genug gewürdigt werden könne indes der Einsatz des Kirchtimker Fördervereins für die Erhaltung und den Betrieb des Timkebads. „Wahnsinn, was die an Eigenleistung bringen“, sagt Holle, der einräumt: „Eigentlich hätte die Samtgemeinde das alles machen müssen.“ Wenn der Beckenkopf in Kirchtimke erneuert sei, seien alle drei Bäder in einem guten Zustand.

Voraussichtlich 2022 werde die neue DRK-Rettungswache in Tarmstedt eingeweiht werden können. Sie zieht vom Feuerwehrhaus in ein neues Gebäude, das zwischen Rathaus und Milchhof Kruse an der Hepstedter Straße errichtet werde. „Ich werde zumindest noch den Vertrag für die Überlassung des Grundstücks unterschreiben“, so Holle. Ungewiss sei derweil, ob und wann die Radweglücke zwischen Otterstedt und Dipshorn geschlossen wird. Es liefen Gespräche mit dem Landkreis und einigen Anliegern.

Für Ende März 2021 geplant ist der Umzug des Tarmstedter Bauhofs von der Bremer Landstraße in die ehemalige Stauch-Halle im Gewerbegebiet. Danach werde die Tischlerei Zöllner die Holzschuppen an der Bremer Landstraße abreißen, neu bauen und den Betrieb von der Bauernreihe dorthin verlagern. Voran gehe es auch mit den Erweiterungsplänen von Edeka in Tarmstedt. Edeka werde in Kürze ein benachbartes Grundstück erwerben, parallel dazu werde geklärt, ob sich eine Zufahrt von der Hauptstraße aus realisieren lasse. „Wenn das nicht geht, müssen wir wieder ernsthaft über einen Kreisel nachdenken“, sagt Holle.

Völlig in den Sternen stehe derweil, ob es 2021 eine Tarmstedter Ausstellung geben werde. „Wir denken im Moment vieles neu, denn unser Ziel ist es, eine genehmigungsfähige Veranstaltung zu planen.“ Ebenfalls kaum planbar sei sein Abschied, bedauert Holle. Die Feuerwehr-Hauptversammlungen fielen reihenweise aus, ebenso die Geflügelschau in Wilstedt. „Es wäre echt traurig, wenn ich mich nächstes Jahr wegen Corona nicht angemessen von der Rathaus-Mannschaft und den Bürgerinnen und Bürgern verabschieden könnte.“