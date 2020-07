Gemeindeleiter Reiner Schulz (links) und der Ökumenebeauftragte Hans-Walter Kochanek stehen vor dem Altar der Neuapostolischen Kirche in Lilienthal. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Wenn Reiner Schulz von seiner Kirche erzählt, dann leuchten seine Augen. Schulz ist Gemeindeleiter der Neuapostolischen Kirche in Lilienthal, die in diesem Jahr 75 Jahre alt wird. Eigentlich hätte es ein großes Fest in der kleinen Kirche an der Amtsstraße 1a werden sollen, doch gegen Corona sind auch Apostel machtlos. Rund 120 Menschen zählen zu der kleinen Gemeinde, die sich erst in den vergangenen Jahren der Ökumene geöffnet hat. Ökumenebeauftragter Hans-Walter Kochanek engagiert sich für einen Dialog mit den großen christlichen Kirchen in Lilienthal – und doch bleibt die Freikirche immer auch irgendwie eine Welt für sich.

Wenn man Reiner Schulz fragt, was die Neuapostolen anders machen als die evangelische oder die katholische Kirche, betont er zuerst einmal die Gemeinsamkeiten. „Wir alle glauben an Jesus Christus. Unsere gemeinsame Grundlage ist die Luther-Bibel“, betont der Gemeindeleiter. Allerdings bereiteten sich die Neuapostolen auf die Wiederkehr von Jesus vor. „Das unterscheidet uns“, erklärt er und weiter: „Auch wir glauben an ein Leben nach dem Tod, allerdings warten wir nicht auf den Tag des jüngsten Gerichts.“ Verheißungsvoll klingen die Worte des Gemeindeleiters, wenn er von der „Hochzeit im Himmel“ und vom „eintausendjährigen Friedensreich“ spricht.

Gemeinsame Gottesdienste

Tatsächlich unterscheidet sich das Kirchenjahr der Neuapostolen nicht sonderlich vom Kirchenjahr der beiden großen Kirchen. „Auch wir feiern Ostern und Weihnachten“, lacht Schulz. Manchmal gebe es sogar gemeinsame Gottesdienste mit anderen Kirchengemeinden in Lilienthal. Schließlich liegen die Gotteshäuser alle nur einen Steinwurf voneinander entfernt mitten im Ortskern. Mit dem Papst allerdings kann Schulz nur wenig anfangen. „Wir haben unseren eigenen Stammapostel“, sagt er. Dieser hat einen überaus weltlichen Namen. Jean-Luc Schneider ist der derzeitige Kirchenpräsident der Neuapostolischen Kirche. Sein Foto hängt in der Kirche.

Das kleine Gotteshaus gegenüber der Sparkasse ist Kirche und Gemeindezentrum zugleich. Hier kommen die Brüder und Schwestern, wie sich die Gemeindemitglieder untereinander nennen, zwei Mal in der Woche zum Gottesdienst zusammen. Hier treffen sich die, wie es heißt, Geschwister zum Musizieren. Hier finden sich die verschiedenen Gruppen – Kinder, Jugendliche und Senioren. Bevor die Gemeinde das Gebäude 1963 erbaute, fanden die Versammlungen an wechselnden Orten statt, auch im Badehaus an der Wörpe.

Die Gründung der Neuapostolischen Kirche in Lilienthal geht zurück auf Heimatvertriebe aus dem Osten Europas, die vor dem Zweiten Weltkrieg geflüchtet waren und an der Wümme strandeten. Die kleine Gemeinde wurde zunächst von der großen Gemeinde in Bremen betreut. Heute reicht denn auch der Bezirk Bremen der Neuapostolischen Kirche, zu dem die Lilienthaler Gemeinde gehört, von Bassum im Süden bis Hagen im Bremischen im Norden.

Schulz steigt die Treppe hinauf zur Empore, die mit einer Glaswand abgetrennt ist. Von dort aus können Eltern mit kleinen Kindern den Gottesdienst im Altarraum verfolgen, ohne dass der Lärm der Kleinen die Zeremonie stören würde. Von hier hat man einen schönen Blick auf die bunte Verglasung. Kirchenbänke sucht man vergeblich. Die Stühle werden immer wieder neu zusammengestellt, in Reihen für den Gottesdienst, im Kreis für Gesprächsgruppen, und derzeit vor allem mit Abstand.

„Wir sind nah dran an den Familien“, sagt Reiner Schulz. Die Seelsorge sei ein wesentlicher Bestandteil der Glaubensgemeinschaft. Kirchensteuern zahlen die Neuapostolen übrigens nicht, aber ein sogenanntes Opfergeld. Die Spendenbereitschaft sei groß, bestätigt Schulz, dafür sei die Neuapostolische Kirche ja auch bekannt. Tatsächlich versucht die Freikirche, den Verwaltungsapparat möglichst klein zu halten. Hauptamtlich seien nur die Apostel tätig. Auch betreibe die Freikirche weder Kindergärten noch Seniorenheime.

Das große Fest zum 75-jährigen Jubiläum wird wohl erst nächstes Jahr stattfinden, so der Ökumenebeauftragte. Aktuell ist die Gemeinde froh, dass überhaupt wieder Gottesdienste, wenn auch unter den besonderen Hygiene-Regeln der Corona-Zeit, stattfinden können. Normalerweise kommen etwa 50 Personen zum Gottesdienst, derzeit darf wegen der Abstandsregeln nur die Hälfte dabei sein, und dies nur nach vorheriger Anmeldung.

Alternativ können die Gläubigen die Predigt auf der Videoplattform Youtube anschauen oder am Telefon hören. Schließlich seien es vor allem die Älteren, die zur Risikogruppe zählten, und aus Angst vor Ansteckung mit dem Virus lieber zu Hause blieben, erklärt Schulz den Service für Senioren, die kein Internet haben. Nach Corona, da ist sich Reiner Schulz sicher, wird es weiter gehen mit der Ökumene: „Wir sind da gut unterwegs, aber noch in der Kennenlernphase.“