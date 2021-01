Allgemein gibt es Hoffnung auf eine baldige Entspannung der Lage - wenn auch durch harte Maßnahmen. (Thomas Frey / dpa)

Das öffentliche Leben hängt weiter in der Warteschleife – Bund und Länder haben lange um eine restriktivere Corona-Strategie gerungen. Das Ergebnis steht nun fest: Der Lockdown wird bis zum 14. Februar verlängert und moderat verschärft. Was sagen Menschen aus der Region zur aktuellen Regierungsstrategie, um das Corona-Virus einzudämmen? Die Redaktion der WÜMME-ZEITUNG hat sich umgehört.

Maurice Focks aus Grasberg. (Petra Scheller)

„Das hätten sie schon viel früher viel härter machen müssen, dann wäre es jetzt schon vorbei“, sagt Maurice Focks, den wir vor einem Graberger Supermarkt treffen. „Von vornherein hätte es eine FFP-2-Masken-Pflicht in Bussen und Bahnen geben müssen.“ Wie es letztendlich weitergehe, entscheide die Verbreitung des mutierten Virus‘ aus Großbritannien und Südafrika. „Zurzeit gehen die Zahlen ja runter, aber wenn sich die neue Virusvariante ausbreitet, dann müssen die Maßnahmen weiter verschärft werden“, vermutet der Student. Sein Studium laufe zurzeit online. Was ihm fehle? „Das Fitnessstudio“.

Monika und Hartmut Wittvogel finden die Verlängerung des Lockdowns „in Ordnung“, auch mit der Verschärfung können die Worpsweder „noch eine Zeit lang Leben“. Ein Lockdown bis Ostern wäre Ihnen jedoch entschieden zu lang, sagt das Paar. „Ich hoffe, die Menschen halten sich jetzt mal alle an die Regeln. Und im Februar ist dann Schluss“, erklärt Monika Wittvogel, die wir auf der Worpsweder Bergstraße treffen. Sie würde gerne mal wieder einen Kaffee trinken gehen. „Unser Sohn hatte Geburtstag, wir haben angerufen, mehr nicht“, berichtet ihr Mann. Das Paar wartet dringend auf einen Impftermin. „Wir sind zwischen 70 und 80 Jahre alt – und wohl noch nicht dran“, vermutet Hartmut Wittvogel. Die Infektionszahlen seien ja schon etwas runter gegangen, „die Impfungen werden diesen Trend verstärken. Darauf hoffen wir“, erklärt Monika Wittvogel.

Jochen Ohngemach aus Borgfeld fragt sich, ob die Maßnahmen noch weiter verschärft werden sollten. „Andererseits ist es immer auch die Frage, wie es dann der Wirtschaft ergeht.“ Er begrüße es, dass neue Regelungen für mehr Homeoffice geschaffen werden sollen. „Man muss gucken, dass nicht so viele Leute an den Arbeitsplätzen zusammenkommen.“ Er sei Musiker bei den Bremer Philharmonikern. „Ich habe Glück, ich bekomme Kurzarbeitergeld. Aber ich würde natürlich gerne wieder spielen.“ Schwierig sei die Situation auch im Bildungsbereich, sagt Ohngemach. Sein Sohn studiere Schauspiel. „Die haben nur Online-Unterricht. Das ist natürlich total doof.“ Ambivalent sei die Situation auch für Schulkinder: Für Jüngere sei es zwar wichtig, in die Schule zu gehen, „andererseits, wenn sie sich da anstecken und das in die Familien tragen, ist das auch nichts.“ Er hätte sich gewünscht, dass die Regierung gleich zu Beginn der Pandemie mehr auf Asien und Neuseeland geschaut hätte. „Die waren da ja sehr erfolgreich mit ihren Maßnahmen.“

Uwe Martin aus Worpswede. (Petra Scheller)

Uwe Martin hingegen findet den Lockdown zu strikt. „Die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus sind sehr überzogen“, sagt der Worpsweder. Aus seiner Sicht gibt es Lockerungsmöglichkeiten, weil die Zahlen bereits zurückgegangen seien. Die Wirtschaft leide zu sehr unter dem Lockdown. „Wenn wir hier über die Bergstraße gehen, sehen wir, dass alle kleinen Läden und Handwerksbetriebe geschlossen sind. Da gehen doch nur ein zwei Leute zurzeit rein – ich verstehe nicht, dass man diese Läden schließt“, sagt Martin. „Wir haben doch genug Abstand hier. Da sollte die Landesregierung regional nachjustieren.“

Maren Gerstung vertraut auf die Expertise der Wissenschaft und darauf, "dass die Politik das dementsprechend umsetzt." Für sie sei einiges allerdings widersprüchlich: "Die Gastronomie muss schließen, aber in Bussen stehen die Leute dicht an dicht. Ich kann das nicht beurteilen, ob das so Sinn macht. Aber das fällt mir auf", sagt die Worpswederin. Zur ausgesetzten Präsenzpflicht an Schulen hat Gerstung eine klare Meinung: "Es geht auf gar keinen Fall, dass man das den Eltern überlässt. Ich weiß aus Bremen, dass da die Klassen zum Teil sehr voll sind. Wo es geht, soll es Online-Unterricht geben.“ Kinder sollten nur in kleinen Gruppen betreut und unterrichtet werden. "Das dürfen nicht zu viele sein – sonst widerspricht das den Maßnahmen."

„Man kann sich als Regierung immer nur vorsichtig an das turbulente Infektionsgeschehen herantasten“, sagt Jörg Rakowski. „Da die Zahlen jetzt runter gehen, ist zu erwarten, dass die neuen Maßnahmen, wie die neue Maskenpflicht, auch noch mehr Wirkung zeigen werden.“ Im Frühjahr werde sich die Lage entspannen. Seine Kritik: „Man hätte durchaus am Anfang der Pandemie von Regierungsseite sagen können, dass das Ganze zwei bis drei Jahre dauern kann, dann wäre das Verständnis heute vielleicht noch größer.“

Ute Osmers aus Grasberg. (Petra Scheller)

Ute Osmers vermutet, dass die Maßnahmen bis Anfang März verlängert werden müssen. „Passen tut mir das nicht, ich hätte gerne wieder mehr Kontakte, aber es dient der Gesundheit und darauf kommt es jetzt an“, stellt die Grasbergerin klar. Osmers arbeitet im Pflegebereich. „Ich bin eine der Glücklichen, die schon die erste Impfung gekriegt hat. Ich kann das nur allen empfehlen, damit wir irgendwann da weitermachen können, wo wir mal waren - und unser ganz normales Leben führen können.“

Ines Göbel verlangt von der Politik, dass Verstöße gegen die Regeln konsequenter bestraft werden. „Da ist ja der private Bereich das Problem. Wenn man Leute erwischt, die gegen die Regeln verstoßen, dann sollen sie hohe Geldstrafen zahlen, damit sie merken, so geht das nicht.“

Michelle Meinken treffen wir in Lilienthal. „Ich muss sagen, ich bin wirklich deprimiert. Es ist so langsam wirklich schwierig, das durchzuhalten. Aber es gibt keine andere Möglichkeit. Wir sollten alle die Maßnahmen unterstützen, in den sauren Apfel beißen und hoffen, dass es dann im Frühjahr besser wird.“ Zum Thema Bildung steht die junge Lilienthalerin voll auf der Seite der Regierung. „Es ist gut, dass die Entscheidungen bei den Eltern liegen. Denn es kann in jeder Familie anders schwierig sein.“

Regina Wollmann-Bress aus Lilienthal. (Petra Scheller)

Unterstützung finden die Maßnahmen auch bei Regina Wollmann-Bress. „Es ist richtig, was sie machen, aber wir werden länger brauchen. Wenn wir jetzt richtig dichtmachen, können wir vielleicht Ostern wieder im Familienkreis feiern“, vermutet die Lilienthalerin.