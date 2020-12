Wie sieht es aus mit der Impfbereitschaft gegen Corona? Die WÜMME-ZEITUNG hat Menschen aus der Region dazu befragt. (Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Die Corona-Impfungen nähern sich in Riesenschritten. Die Möglichkeit vom rettenden Piks, der im Sommer noch ein Wunschtraum war, wird demnächst zur ernsten Option: Würden Sie sich impfen lassen?

Diese Frage, haben wir den Menschen in der Region am Freitag in Worpswede, Lilienthal und Borgfeld gestellt. Deutschlandweit ist die Impfbereitschaft von April bis September von 70 auf 57 Prozent gesunken, so belegt es eine repräsentative Untersuchung, die seit April alle zwei Monate vom Hamburger Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg durchgeführt wird. In der Region zeigen sich die Menschen hingegen überwiegend offen für die neu entwickelten Impfstoffe.

Petra Wolfram, Worpswede (Petra Scheller)

Petra Wolfram ist auf dem Weg zur Arbeit. Aufgrund des Teil-Lockdowns sitze sie zurzeit allein in der Worpsweder Gästeinformation. „Ich würde mich sofort gegen Covid-19 impfen lassen, sobald der Impfstoff verfügbar ist – und ich dran bin“, sagt die Worpswederin. Sie würde das so nehmen, wie es kommt. „Bedenken hat man immer ein bisschen, aber es ist wichtig, dass wir uns alle impfen lassen, um die Pandemie einzudämmen. Damit wir alle wieder normal leben können“, erklärt die Sängerin, die hobbymäßig in einem Ensemble und in einer Band Musik macht. Dem schließen sich die Borgfelderinnen Regina Schlönvoigt und Helga Ludwig voll und ganz an. Beide würden sich bedenkenlos immunisieren lassen. „Besser als wenn man nachher an den Schläuchen hängt“, unterstreicht Regina Schlönvoigt.

„Für mich ist es wichtiger, das Immunsystem zu stärken“

Anders sieht das Doris Wendelken. Die Worpswederin würde sich nicht impfen lassen. „Grundsätzlich halte ich sowieso nicht viel von Impfungen. Und bei dieser Impfung, muss ich ehrlich sagen, die ist einfach nicht lange genug erforscht. Keiner weiß, was in fünf Jahren vielleicht noch als Nebenwirkung auftaucht“, erklärt die Worpswederin, die wir in der Bergstraße treffen. „Für mich ist es wichtiger, das Immunsystem zu stärken, als von außen auf irgendwas zu hoffen“, fügt die Verkäuferin hinzu. Mit Vitamin C, Ingwer und Vitamin D sorge sie für ihre Gesundheit vor. Damit sei sie bislang sehr gut gefahren.

Dennis Hellbusch lehnt eine Impfung nicht generell ab, ist aber bei Covid-19 skeptisch. Der Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, den wir in Worpswede treffen, will erst mal abwarten. „Wenn das mit der Zeit garantiert wird, dass der Impfstoff auch gegen alle Mutationen des Virus hilft, wäre ich bereit für eine Impfung. Jetzt jedoch noch nicht“, erklärt der 29-Jährige. „Ich wünsche mit schon Normalität. Bei der Impfung überwiegt zurzeit jedoch noch die Skepsis.“

Henrike Krügener, Worpswede (Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Henrike Krügener alias Schné ist preisgekrönte Sängerin. Wir treffen die gebürtige Hannoveranerin in Worpswede. Sie stellt gleich klar, dass sie nicht in so eine Corona-Leugner-Ecke gestellt werden will. Impfen lassen wolle sie sich jedoch nicht. „Ich habe mich lange bei meinem Hausarzt beraten und mich belesen“, erklärt die junge Mutter. Der Schulmediziner Martin Hirte habe in seinem Buch „Impfen - Pro und Contra“ zu ihrer Meinungsbildung beigetragen. „Danach war die Entscheidung klar, sich nicht impfen zu lassen. Es ist zum Beispiel in den meisten Impfstoffen mehr Aluminium zugelassen als in einem Backblech“, nennt die Wahl-Worpswederin Gründe für ihre Skepsis. Sie habe Bedenken bei der Züchtung der Impfstoffe. „Außerdem gibt es keine Bestimmung für Formaldehyd, bei Sofas durchaus, in Impfstoffen nicht.“

Was die Impfung gegen Covid-19 angehe, sehe sie, dass dort vor allen Dingen wirtschaftliche Interessen der Pharma-Konzerne im Vordergrund stünden. Außerdem seien die Impfstoffe nicht lange genug geprüft. „Es ist auch nicht sinnvoll, weil das Virus ja mutiert. Die Menschen haben sich sehr von der Natur entfernt, wenn sie glauben, sie könnten etwas bekämpfen.“

„Ich muss mich nicht mehr impfen lassen, ich bin damit durch“, sagt Ute Streit freudestrahlend. Vor fünf Wochen wurde die Borgfelderin positiv auf Covid-19 getestet. „Ich hatte einen mittleren bis schweren Verlauf. Mein Mann hatte gar keine Symptome, wurde aber auch positiv getestet“, berichtet Streit. Wochenlang habe sie gegen die Krankheit angekämpft. „Die ersten zweieinhalb Wochen habe ich komplett im Bett verbracht. Ich war unheimlich müde und kraftlos, hatte Schüttelfrost, aber kein Fieber.“ Ute Streit würde sich sofort impfen lassen, wenn sie wüsste, dass sie nicht mehr genug Antikörper gegen das Virus hätte. „Unbedingt, das hat mir für den Rest meines Lebens gereicht, weil ich mich nicht dran erinnern kann, dass ich jemals so krank gewesen bin.“ Die Borgfelderin kann nicht verstehen, dass es nach knapp einem Jahr Pandemie immer noch Corona-Leugner gibt. „Das kann jeden treffen“, unterstreicht sie.

Gabriele Schorfmann aus Lilienthal hat durchaus Bedenken wegen möglicher Nebenwirkungen, würde sich aber impfen lassen. „Die Zweifel werfe ich über Bord. Was ist jetzt wichtiger? Krieg ich irgendwann Corona, oder lass ich mich impfen?“ Sie sei Risikopatientin und will sich demnächst bei ihrer Hausärztin für eine Impfung anmelden.

Walter Ferstl, Lilienthal (Petra Scheller)

Auch Walter Ferstl will sich impfen lassen. Der 68-Jährige fühlt sich kerngesund, will aber auf jeden Fall vorbeugen. „Mich ärgert das so ein bisschen, die Leute, die jetzt schreien: Abstand halten! Die sind es oft, die sich auf keinen Fall impfen lassen wollen“, sagt der Lilienthaler. „Das passt doch nicht zusammen. Angst ohne Ende, aber nicht impfen lassen wollen?“

Mark Mucke will sich ebenfalls impfen lassen. „Ohne Bedenken. Wenn Wissenschaftler das getestet haben, gehe ich davon aus, dass sie das gut gemacht haben“, sagt der Gebietsleiter einer Krankenkasse.

Da schließt sich Florian Nackenhorst an. „Ich bin Voll-Impfer, ich habe ein dreijähriges Kind, das bekommt jede Vorsorge.“ Auch Nackenhorst vertraut der Wissenschaft. Er würde, genau wie Mucke, „aus ethischen Gründen den Risiko-Patienten den Vorrang lassen, mich dann aber um eine Impfung aktiv kümmern“, sagt der Worpsweder