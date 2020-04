Die Saison ist zu Ende, bevor sie begonnen hat: Die Freilichtbühne Lilienthal hat die Spielzeit abgesagt. (CARMEN JASPERSEN)

Man mag es eigentlich nicht mehr lesen: Tag für Tag erreichen uns neue Nachrichten über Veranstaltungsabsagen in der Region. Konzerte, Schützenfeste, Ausstellungen – all das, was mal schön war, wird in absehbarer Zeit nicht mehr stattfinden. Stattdessen sitzen wir in unseren Wohnzimmern und nähen Stoffmasken (sofern wir denn im Kurzwarenladen noch an Gummiband gekommen sind).

Da macht es Hoffnung, dass es zumindest an manchen Stellen irgendwie weitergeht. Viele Händler dürfen wieder öffnen, das ist schon mal gut, so die Infektionszahlen denn im Rahmen bleiben. Auch die Schulen sollen weitermachen, selbst wenn der Plan für Schüler, Eltern und Lehrer eine Zumutung ist: Die Klassenverbände werden auseinandergerissen, die Lehrpläne geschleift und die Kinder werden sich beim Abstandhalten mit Maske auf dem Pausenhof fragen, was das alles soll. Aber die neue Herangehensweise ist immer noch besser als die Wochen des Homeschoolings, die aus viel Home und wenig Schooling bestanden.

Da erwischt man sich doch glatt dabei, sich über die Wiedereröffnung der Lilienthaler Tafel zu freuen. Eigentlich ist es schlimm, dass es eine solche Einrichtung geben muss. Gut aber, dass sich so viele Menschen darum bemüht haben, dass die Tafel ihre Arbeit in der kommenden Woche wieder aufnehmen kann. Die Ehrenamtlichen haben diese Unterstützung verdient. Und die Begünstigten dürften dankbar sein.

Dankbar sind auch die Verantwortlichen der Music Hall. Per Spendenaufruf hatten sie versucht, das Überleben der Konzerthalle zu sichern und wurden erhört. Längst haben andere Einrichtungen wie die Freilichtbühne oder das Cultimo mit Aufrufen nachgezogen, weil die Kosten drücken und die Zukunft ungewiss ist. Und sie werden nicht die Letzten sein, die um Unterstützung bitten werden.

Nur gut also, dass die Solidarität in der Region so ausgeprägt ist. Und dass es Menschen gibt, die Geduld und Zuversicht verbreiten. Hoffentlich aber sind die Portemonnaies dick genug, dass am Ende jedem geholfen werden kann. Damit man das, was mal schön war, auch in Zukunft wieder machen kann.