In der Postfiliale in der Hauptstraße in Lilienthal haben Heike Wilhelm (vorn) und ihre Mitarbeiterinnen schon jetzt gut zu tun. Wilhelm erwartet, dass die Zahl der Sendungen in den kommenden zwei Wochen noch zunehmen wird. (Carmen Jaspersen)

Das Weihnachtsgeschäft brummt, wenn auch etwas anders, als man das gewohnt ist. Denn angesichts von Abstandsregeln und Hygienevorgaben verzichten einige Menschen dann doch auf die Shoppingtour in der Fußgängerzone und bestellen ihre Weihnachtsgeschenke kurzerhand bei Onlinehändlern. Zu spüren bekommen das unter anderem die Mitarbeiter der Paketdienste sowie deren Filialen vor Ort.

Wie ist die Lage in der Region?

Jasmin Kampe zum Beispiel kann davon einiges erzählen. Sie betreibt mit ihrem Mann Thorsten in der Hembergstraße in Worpswede neben einem Reiseladen und dem Schul-Shop auch die angeschlossene Postfiliale. Neben der bevorstehenden Geschenkeschlacht zu Weihnachten hat es Kampe derzeit auch noch mit den Nachwirkungen der jüngsten Rabattaktionen im Onlinehandel zu tun: Black Friday und Cyberweek haben zum Bestellen animiert. Vieles von dem, was in den Haushalten gelandet ist, werde dann aber auch wieder zurückgeschickt, berichtet Kampe. Mitunter bilden sich vor ihrem Laden Warteschlangen – „wir kommen dann auch mal an die Grenzen unserer Kapazität.“

Auch Heike Wilhelm hat am Arbeitsaufkommen in ihrer Postfiliale in der Hauptstraße in Lilienthal festgestellt, dass das Weihnachtsfest bevorsteht: „Man merkt das schon“, sagt sie, wenngleich sich der ganz große Paketedruck bei ihr bislang noch nicht eingestellt habe. In der kommenden Woche könnte das schon anders aussehen, mutmaßt sie. Für die Zeit vor Weihnachten habe sie wie in jedem Jahr die Personalstärke erhöht, damit der Betrieb an den zwei Schaltern in ihrer Filiale bewältigt werden kann. In diesem Jahr soll die Aufstockung auch dazu beitragen, die Warteschlange vor dem Geschäft nicht allzu lang werden zu lassen. Denn schließlich gehe es auch um den Infektionsschutz.

Als vorteilhaft erweise sich im Paketgeschäft in diesem Jahr der Umstand, dass viele Menschen von ihren Arbeitgebern dazu gebracht wurden, ihren Dienst im Homeoffice zu verrichten. „Daher können viele ihre Pakete auch direkt an der Haustür entgegennehmen“, sagt Wilhelm. Somit reduziere sich die Zahl der Sendungen, die in der Filiale zur Abholung gelagert werden müssten. Dennoch dürfte es in den kommenden zwei Wochen noch rund gehen. Und während andere am Heiligabend schon die Torte verzieren, werden Wilhelm und ihr Team am Festtag noch Pakete ausgeben, bis Geschäftsschluss um 13 Uhr.

Ist der Druck überall so hoch?

Nach Angaben eines Unternehmenssprechers geht die Deutsche Post DHL in diesem Jahr von Rekordmengen aus. So erwarte man, dass die Sendungsmengen im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat bundesweit um rund 15 Prozent steigen. An Spitzentagen direkt vor Heiligabend dürften es Rekordmengen von mehr als 11 Millionen Paketsendungen täglich sein. Zum Vergleich: An normalen Tagen seien es rund 5,2 Millionen Pakete. Für das Weihnachtsgeschäft habe man 10 000 Kräfte insbesondere für die Paketsortierung und -zustellung eingestellt.

Kommt mein Paket noch rechtzeitig an?

Wer sichergehen will, dass Pakete oder Päckchen zum Weihnachtsfest ihre Adressaten erreichen, sollte die Sendungen nach Angaben von Deutsche Post DHL bis zum 19. Dezember, 12 Uhr, in einer der Filialen aufgeben. Briefe und Postkarten mit Zielen in Deutschland haben bis zum 22. Dezember Zeit. Pakete ins Ausland sollten bis zum 14. Dezember (Nachbarländer) oder 10. Dezember (übriges Europa) eingeliefert werden. Bei einem Ziel außerhalb Europas könnte es sein, dass ein Paket nicht mehr bis Weihnachten zugestellt wird. Post-Konkurrent Hermes garantiert die Zustellung von Paketen bis Heiligabend, wenn die Ware bis zum 21. Dezember, 12 Uhr, versendet wird. Bei DPD kann man die Pakete sogar bis zum 22. Dezember, 12 Uhr, aufgeben.

Was muss ich beim Versand beachten?

„Um zu verhindern, dass Pakete unterwegs steckenbleiben oder automatisch aussortiert werden, ist es wichtig, dass Name und Adresse vollständig und gut lesbar angegeben sind“, sagt Nicole Mertgen-Sauer von der Verbraucherzentrale in Bremen. Wer eine Verpackung wiederverwertet, sollte vorhandene Barcodes entfernen. Und damit die Sendung nicht in der Sortieranlage hängenbleibt, sollte auf die Verwendung von Bändern und Schleifen verzichtet werden. Abgesehen von Preisunterschieden bieten die Paketdienstleister Mertgen-Sauer zufolge unterschiedliche Dienste an. So sähen manche nur einen Zustellversuch vor, andere kämen bis zu drei Mal an die Tür, bevor das Paket zurück an den Absender geschickt oder in einen Paketshop umgeleitet wird.

Worauf kommt es beim Empfang an?

Die meisten Paketdienste behalten sich die Ersatzzustellung an Nachbarn vor. Grundsätzlich müsse kein Nachbar ein fremdes Paket annehmen, berichtet die Verbraucherzentrale Bremen: „Sobald der Empfang allerdings quittiert wird, muss das Paket sorgfältig verwahrt und darf dem Empfänger nicht einfach vor die Tür gestellt werden.“ Denn dann hafte der Nachbar unter Umständen dafür, wenn die Sendung wegkommt oder Schaden nimmt. Viele Unternehmen bieten auch die Angabe eines Wunschablageorts an. Wird das Paket dann aber gestohlen, haftet aber nicht mehr der Paketzusteller, so die Verbraucherzentrale.

Was tun, wenn was schiefgeht?

Pakete sind in der Regel versichert. Die Höchstgrenze bewegt sich je nach Transportunternehmen zwischen 500 und 750 Euro. Der Empfänger muss dem Verkäufer unverzüglich den Schaden melden, wenn die Ware beschädigt wurde, berichtet die Verbraucherzentrale Bremen. Bei sichtbaren Schäden sollte der Zusteller diesen gleich an der Haustür registrieren und bestätigen. Geht die Ware verloren, meldet der Absender das beim Kundenservice und stellt einen kostenlosen Nachforschungsauftrag. Dabei muss er den genauen Paketinhalt angeben und den Einlieferungsbeleg vorweisen. Päckchen verfolgt DHL laut Verbraucherzentrale nicht. Eine Verlustversicherung gibt es gegen Aufpreis. Die Verbraucherschützer empfehlen den Vergleich mit anderen Dienstleistern wie Hermes, GLS oder DPD.