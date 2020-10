In der Sternwartestraße in Lilienthal sind Mitarbeiter der Firma Stehnke und der Osterholzer Stadtwerke damit beschäftigt, eine geborstene Trinkwasserleitung zu ersetzen. (Lutz Rode)

Lilienthal. Wegen eines Wasserrohrbruchs ist die Sternwartestraße in Lilienthal seit Stunden gesperrt. Die Haushalte zwischen Klosterstraße und Konventshof sitzen seit etwa 12.30 Uhr buchstäblich auf dem Trockenen. Wann aus ihrem Hahn wieder Wasser fließen und die Einbahnstraße wieder befahrbar sein wird, steht nach Aussage von Jürgen Möller, dem Sprecher der Osterholzer Stadtwerke, noch nicht fest. Die schmale Straße in Lilienthals Ortsmitte nutzen viele Schüler, die zur Schroeterschule wollen, sowie Anwohner und Rathausbesucher.

Bereits gegen 1 Uhr in der Nacht war an mehreren Stellen in der Sternwartestraße Wasser aus einem beschädigten Rohr ausgetreten. Eine Anwohnerin hatte das gesehen und sich bei den Stadtwerken gemeldet. Als der Monteur Karsten Lentfer eintraf, sprudelte das Trinkwasser aus dem Gehweg und drückte Pflastersteine hoch. „Sie bildeten an einigen Stellen eine dachartige Konstruktion“, beschreibt es Jürgen Möller. Der Versorger sperrte daraufhin die Wasserzufuhr, die Anwohner waren stundenlang ohne Wasser.

Eine Baufirma rückte in der Nacht an und legte den Bereich in etwa 1,30 Meter Tiefe frei, die Arbeiter hoben auf einer Länge von etwa sechs Meter eine Baugrube im Gehwegbereich aus. „Die 100 Millimeter dicke Wasserleitung hatte einen Haarriss auf einer Länge von rund vier Metern“, berichtet Möller. Um den Schaden so schnell wie möglich zu beheben, sei auch Thomas Knüppel, Einsatzleiter der Osterholzer Stadtwerke, in der Nacht mit Material in die Ortsmitte von Lilienthal gefahren. Nachdem die Fachleute das Teilstück ersetzt hatten, floss bei den Anwohnern ab 7.22 Uhr wieder Wasser. „Einige Bürger schauten interessiert bei der Baustelle vorbei und zeigten sich verständnisvoll“, berichtet Möller.

Doch lange währte die Freude der Anwohner und des Einsatzleiters nicht. Es folgte der nächste Rohrbruch. Als die Bauarbeiter noch vor Ort waren, trat erneut Wasser in der Sternwartestraße aus. Wieder musste die Trinkwasserversorgung gestoppt werden. Wieder musste das Erdreich freigelegt werden. „Das ist sehr aufwendig, weil man wegen der Strom- und Gasleitungen vorsichtig graben muss“, weiß Stadtwerke-Sprecher Jürgen Möller. Seine Kollegen sind seit Stunden dabei, den Schaden zu beheben. Wie lange die Arbeiten dauern, ist laut Möller nicht absehbar. Wie viel Wasser ausgetreten ist, steht ebenfalls noch nicht fest.

Nahezu um die Ecke, am Konventshof, hatten die Osterholzer Stadtwerke das Trinkwasserleitungsnetz nach mehreren Wasserrohrbrüchen vor zwei Jahren bereits umfassend saniert. Jürgen Möller führt die Ursache für die Leitungsbrüche auf mehrere Gründe zurück. Zum einen seien die Rohre bereits 50 bis 60 Jahre alt und das Material zeige entsprechende Spuren, obwohl die Rohre sicher noch länger hielten. Zum anderen belasteten die Trockenperioden die Leitungen im Untergrund. Kleinste Erschütterungen, etwa durch den Autoverkehr, würden ungedämpft auf die Leitungen übertragen.