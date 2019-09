KGS Tarmstedt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Wasserrohrbruch: Schule fällt aus

Johannes Heeg

An der KGS Tarmstedt fällt an diesem Dienstag für die Jahrgänge 5 bis 9 der Unterricht aus. Grund ist ein Wasserrohrbruch außerhalb des Hauptgebäudes an der Kleinen Trift.