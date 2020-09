Das Wasserstoff-Auftakttreffen fand in Mulmshorn im Kreis Rotenburg statt. (FR)

Landkreis Osterholz. Elf Landkreise zwischen Elbe und Weser sind auf dem Weg zu einer Modellregion für Wasserstoffwirtschaft. Beim Auftakttreffen des Wasserstoffnetzwerks Nordostniedersachsen (H2-Non) wurden in Mulmshorn jetzt vor rund 60 Projektpartnern die Köpfe und Strukturen des H2-Non-Regionalmanagements präsentiert. Projektleiter Daniel Kipp und sein Stellvertreter Arne Engelke-Denker erklärten, an erster Stelle stehe für sie der Kontakt zu den Unternehmen aus der Region. Sie wollen vor Ort beraten, Projekte initiieren und Fördermittel in die Region holen: „Wir wollen Treiber und Kümmerer sein.“

Die Landesbeauftragte Monika Scherf – Niedersachsen trägt drei Viertel der Projektkosten von 750 000 Euro, die elf Landkreise aus dem Lüneburger Amtsbezirk teilen sich den Rest – sieht das Elbe-Weser-Dreieck gut aufgestellt. Das Wasserstoffbüro ist nun ein neues Standbein des kreisübergreifenden Regionalnetzwerks der Arbeitsgemeinschaft für Technologie, Innovation und Entwicklung (Artie). Als Koordinator der Artie-Arbeit war dem Landkreis Osterholz bei der Antragsstellung für H2-Non eine Schlüsselrolle zugefallen. Landrat Bernd Lütjen sagte, er freue sich, „neue Initiativen anstoßen und maßgeblich voranbringen“ zu können. Er sehe eine große Chance, um mit innovativen Ideen die Region Nordostniedersachsen als Wasserstoff-Modellregion zu profilieren.

Sowohl das Land als auch der Bund fördern aktuell Projekte zu alternativen Antriebsarten mit hohen Beträgen. Dabei spielt die Nutzung von Wasserstoff in Brennstoffzellen eine zentrale Rolle. Auch die Europäische Union wird in der neuen Förderperiode ab 2021 einen Schwerpunkt auf erneuerbare Energien legen. Als ein erstes großes Vorhaben des Netzwerks gilt das Projekt „Lastverkehr mit grünem Wasserstoff“; weitere sollen folgen. Näheres unter der Telefonnummer 04141/ 78 70 80.