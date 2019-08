Beim Tag des offenen Hofes gibt es nicht nur altes Handwerk zu entdecken: Hans-Gerhard Kulp vom BUND Osterholz wird Brunnenwasser auf Nitrat testen. (Christian Kosak)

Grasberg. Nitrat im Grundwasser ist ein Thema, das inzwischen viele Menschen umtreibt. Nitrat ist gesundheitsschädlich, und ein hoher Nitratgehalt im Grundwasser macht die Aufbereitung von Trinkwasser immer aufwendiger. Wer wissen will, wie es um die Nitratbelastung des eigenen Brunnenwassers bestellt ist, kann dies am Sonnabend, 25. August, auf dem Grasberger Findorffhof zwischen 14 und 17 Uhr prüfen lassen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) ist am Tag des offenen Hofes, zu dem der Findorff-Heimatverein auf die Hofanlage einlädt, mit einem Stand vertreten. An diesem können Besucher ihr Wasser auf Nitrat testen lassen. Handfest geht es an anderen Ständen zu. Die Oll‘n Handwarkers ut Worphusen sind mit traditionellen Handwerken auf dem Findorffhof zu erleben sowie ebenfalls handwerkende Mitglieder des Findorff-Heimatvereins.

Grasberg ist eine Station der BUND-Kreisgruppen Osterholz und Cuxhaven, auf der bei der „Aktion Wasser - für lebendige Gewässer und sauberes Grundwasser „ in der Weser-Elbe-Region derzeit Wasserproben untersucht werden, und es ist die einzige im Landkreis Osterholz. Wer bei Hans-Gerhard Kulp vom BUND Osterholz Wasser aus seinem Hausbrunnen und der Gartenbewässerung gegen eine Spende auf Nitrat prüfen lassen will, solle eine „möglichst kurz vorher in gründlich gesäuberten Gläsern“ abgefüllte Probe am besten in einem Marmeladenglas mitbringen. Wichtig seien laut Ankündigung auch genaue Angaben zur Probenstelle, wie etwa Adresse und Umgebung. Weitere Informationen finden sich dazu im BUND-Protokollbogen „Hausbrunnen“ unter www.BUND-Weser-Elbe.de/aktionwasser. Das Ergebnis der Wasseruntersuchung erhalten die Menschen vor Ort, so Kulp. Es gebe einen Anhaltspunkt, wofür das selbst geförderte Wasser genutzt werden könne. Aus vielen Einzelproben könne der BUND außerdem einen Überblick gewinnen, wie hoch die Nitrat-Belastung in der Region ist. Die Ergebnisse werden zentral unter https://aktionwasser.bund-weser-elbe.de/ veröffentlicht.

Wasser braucht auch ein Schmied. Unter Leitung von Harald Geiger wollen die Oll‘n Handwarkers auf dem Findorffhof schmieden, drechseln, Körbe flechten oder Glasperlen und Tiffanyarbeiten herstellen. Noch mehr Handwerkliches steuern Mitglieder des Findorff-Heimatvereins und dessen Freundeskreis bei. So wird auf dem Webboden des Hofes gearbeitet und Vereinsvorsitzende Hilde Bibelhausen kündigt Imker, Besenbinder, Binsenstuhlflechter, Töpfer und einen Torfschiffbastler an.

Viele der Handwerker sind im Rentenalter. Der Nachwuchs fehlt. Dem Findorff-Heimatverein sei darum wichtig, so Bibelhausen, dass Eltern und ihre Kinder an den Gewerken verweilen und auch einmal ein Werkzeug in die Hand nehmen. Vielleicht begeistert sich ja die Jugend für das alte Handwerk. Außerdem wird eine Filzkünstlerin aus Grasberg erwartet sowie Wilstedter Frauen mit ihrer Klöppeltechnik. Marianne Cordes aus Bülstedt stellt ihre Ölbilder aus. Für Musik sorgen beim Tag des offenen Hofes auf der Diele des Bauernhauses die Grasberger Harmonikafreunde, für die Gaumenfreuden sorgt Frisches aus dem Backhaus und die Bewirtung durch den Findorff-Heimatverein.

Tag des offenen Hofes, Findorffhof, Am Schiffgraben 7 in Grasberg, Sonntag, 25. August, ab 14 Uhr. Weitere Informationen über die „Aktion Wasser“ des BUND unter www.BUND-Weser-Elbe.de/aktionwasser.