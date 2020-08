Heme Mensen (rechts) ist neuer Vorsitzender der Stiftung Amtmann-Schroeter-Haus. Die Mitarbeiter Petra Möck, Birgit von Maurich und Heinz Sowada freuen sich auf die Zusammenarbeit mit dem 60-jährigen Lilienthaler. (Lutz Rode)

Lilienthal. Das kleine Büro im ersten Stock des Amtmann-Schroeter-Hauses ist noch nicht bezogen. Doch demnächst wird Helmut „Heme“ Mensen dort regelmäßig anzutreffen sein. Der 60-jährige Lilienthaler ist der neue Vorsitzende der Stiftung, die das Haus der sozialen Dienste mitten im Ort an der Hauptstraße betreibt. Mensen löst Jochen Kempff ab, der seit 2014 an der Spitze der Stiftung stand. Mit 84 Jahren hat er sich zurückgezogen. Ein großes „Tam-Tam“ wollte er ausdrücklich nicht von seinem Abschied machen, doch sein bemerkenswertes ehrenamtliches Engagement und seine Verdienste um die Stiftung sind für alle Beteiligten unbestritten.

Helmut Mensen kennt das Amtmann-Schroeter-Haus seit vielen Jahren. Als Lilienthaler Bürger hat er die Anfänge und weitere Entwicklung der Begegnungsstätte ohnehin verfolgt, aber auch durch seine unternehmerische Tätigkeit als Chef des Pflegedienstes Lilienthal kam er immer mal wieder mit dem Haus in Kontakt. Als er vor etwas mehr als einem Monat gefragt wurde, ob er sich vorstellen könne, den Vorsitz der Stiftung zu übernehmen, sei er überrascht gewesen. Doch die Aufgabe reizt ihn, weil er von der Einrichtung und ihrer Arbeit für die Menschen überzeugt ist. „Lilienthal kann sich freuen, so eine Stiftung und ein solches Angebot zu haben. Die Aufgabe, die hier erfüllt wird, ist gesellschaftlich und auch kommunal von hoher Bedeutung. Viele andere Kommunen beneiden uns darum“, sagt er.

Der neue Job passt auch gut ins Mensens Lebensplanung, denn die Verantwortung für sein Unternehmen hat er im vergangenen Jahr an die nachfolgende Generation übergeben, sein Schwiegersohn führt die Geschäfte mittlerweile, so dass dem 60-jährigen auch die Zeit zur Verfügung steht, das anspruchsvolle Ehrenamt auszuüben. „Ich kann mir auch nicht vorstellen, nichts zu tun. Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Ich habe richtig Lust dazu“, sagt er.

Mensen übernimmt den Vorsitz mit der Gewissheit, dass die Stiftung Amtmann-Schroeter-Haus solide aufgestellt ist. Das gilt finanziell, aber auch organisatorisch. Der neue Stiftungsvorsitzende trifft auf ein eingespieltes langjähriges Mitarbeiterteam, gleiches gilt für die etwa 35 ehrenamtlich tätigen Gruppenleiter, die sich um die verschiedensten Angebote im Haus der sozialen Begegnung kümmern. „Auf diese Arbeit vor Ort kommt es doch an und nicht darauf, wer jetzt Stiftungsvorsitzender ist“, sagt Mensen. Seine Rolle sieht er wie sein Vorgänger darin, eher im Hintergrund zu wirken und dafür zu sorgen, dass die Stiftung ihre Arbeit dauerhaft fortsetzen kann.

Mit seinem Vorgänger Jochen Kempff hat bereits eine Art Staffelübergabe stattgefunden. Was geschehen ist und was noch aussteht und noch erledigt werden muss, darüber hat Mensen sich in den Gesprächen einen Überblick verschafft. Er weiß die mit viel Herzblut und Freundlichkeit geleistete Arbeit seines Vorgängers zu schätzen, in dessen Ära unter anderem der Bau der beiden Häuser auf dem Gelände fiel, deren Miteinnahmen dazu beitragen, dass die Stiftung ihre Arbeit finanzieren kann. Mensen richtet auch im Namen der Mitarbeiter und Gruppenleiter den Dank für das außergewöhnliche Engagement aus. „Ich weiß, dass mein Vorgänger das nicht gerne lesen wird. Doch damit wird er wohl leben müssen“, sagt er schmunzelnd.

Mensen ist einer, der stets offen ist für Ideen, und genau die will er gemeinsam auch im Team des Amtmann-Schroeter-Hauses entwickeln. Dabei denkt er nicht daran, das Haus umzukrempeln, sondern eher daran, was die Einrichtung noch für die Menschen im Ort tun könnte. Ein Gedanke dabei ist, das Netzwerk der rund 160 Vereine in der Gemeinde zu stärken. Er hat noch im Ohr, was ihm eine Neubürgerin einmal gesagt hat: Sie wisse gar nicht, an wen sie sich wenden solle und wie man an die Vereine überhaupt herankomme. Mensen könnte sich vorstellen, dass das Amtmann-Schroeter-Haus dort behilflich sein könne - im Sinne einer Art Schaltzentrale, und ausdrücklich nicht so gedacht, dass man den Vereinen ins Gehege kommen wolle.

Aktuell bereitet sich das Amtmann-Schroeter-Haus darauf vor, dass nach den coronabedingten Einschränkungen nach und nach wieder mehr Leben in die Einrichtung einzieht. Erste Bildungsangebote und Einzelberatungen unter Maßgabe eines Hygiene- und Abstandskonzepts gibt es seit etwa vier Wochen wieder, im nächsten Schritt geht es darum, dass auch die Gruppen mit aller Vorsicht wieder ins Haus zurückkehren und sich dann auch an die Regeln halten. Viele der Menschen, die ins Amtmann-Schroeter-Haus kommen, sind über 60 Jahre alt und gehören damit der Risikogruppe für die Coronavirus-Infektion an. Von daher sei es wichtig, dass vor etwaigen Veränderungen mit viel Bedacht vorgegangen wird.