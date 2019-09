Neuer Chef der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) Weser-Ems: Christian Wechselbaum. (fr)

Lilienthal/Bremen. Als Regionalleiter will der 38-Jährige einen besonderen Fokus auf die

Arbeitsbedingungen junger Beschäftigter legen. Wechselbaum lebt seit zwei Jahren im Ortskern der Wümme-Gemeinde und engagiert sich in der Lilienthaler SPD. Die hat ihn im vergangenen Jahr zum stellvertretenden Vorsitzenden des Ortsvereins gewählt.

Seine Gewerkschaft vertritt die Interessen von rund 58 000 Bauarbeitern und 32 000 Reinigungskräften zwischen dem Emsland und Cuxhaven, zwischen Norderney und dem Osnabrücker Land. Christian Wechselbaum, der aus der Nähe von Krefeld am Niederrhein stammt, ist seit zwölf Jahren gewerkschaftlich in der Region aktiv. In Bremen und zuletzt in Oldenburg arbeitete der gelernte Industriekaufmann für die Gewerkschaft NGG. Seine Erfahrungen etwa im Bereich der Lebensmittelindustrie will Wechselbaum, der auch Wirtschaftsjurist ist, jetzt unter anderem in die Agrarindustrie einbringen.

Viel zu tun gebe es derzeit in der Gebäudereinigung, erklärt Wechselbaum: Viele Reinigungsfirmen legten ihren Beschäftigten aktuell schlechtere Arbeitsverträge mit weniger Urlaubstagen und gestrichenen Zuschlägen vor. Zu Wechselbaums Schwerpunkten zählt auch die Jugendarbeit. „Gerade in kleinen Handwerksbetrieben müssen wir wieder dahin kommen, dass Azubis mit dem Ausbildungsvertrag den Aufnahmeschein für die Gewerkschaft ausfüllen. Aber auch an der Uni lohnt eine Mitgliedschaft“, betont Wechselbaum. Außerdem müsse es darum gehen, die IG BAU für junge Menschen attraktiver zu machen. „Entscheidende Themen sind hier die Arbeitszeitsouveränität und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Für junge Eltern muss hier viel mehr passieren“, so der Vater von zwei kleinen Kindern.