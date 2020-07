Die Mannheimer Künstlerin Myriam Holme hat in der Rotunde der Großen Kunstschau eine große Installation aufgebaut. (JASPERSEN)

Worpswede. Welche Bedeutung hat der Stoff, aus dem die Freiheit, die Kommunikation und die Malerei sind? Und was hat das mit Seife zu tun? Diese Fragen wird Myriam Holme beantworten, wenn sie am Freitag, 31. Juli, in die Große Kunstschau kommt. Die Künstlerin folgt damit der Einladung des künstlerischen Leiters Jörg van den Berg zu der Reihe „Talk & Show“. Im Zentrum des Gesprächs steht Myriam Holmes Arbeit „Weilende Zustossnisse” in der Rotunde des Museums.

Glasblöcke, gefaltete Aluminiumplatten mit Folien und Farben dominieren zurzeit die Rotunde in dem Hoetger-Bau. Doch das, was zunächst bildhauerisch anmutet, ist für die Künstlerin Malerei. Als sie 1996 ihr Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe aufnahm, studierte sie Malerei bei einem Bildhauer. Diesem Zusammenspiel galt von Anfang an ihr Interesse. „Ich habe nie vor einer Leinwand gesessen“, erklärt die Künstlerin im Gespräch. Es ging ihr stets um das Wechselspiel zwischen Objekt, Skulptur und Malerei, und so sieht sich Myriam Holme selbst auch als Malerin.

Als sie von Jörg van den Berg den Auftrag bekommen hatte, eine Arbeit für die Rotunde zu schaffen, verbrachte sie zunächst einige Tage in Worpswede, ließ die Architektur, die Atmosphäre und den Ort auf sich wirken und entwickelte dabei erste Ideen. Zurück in ihrem Mannheimer Atelier, baute sie sich ein Modell von dem Raum, in dem sie die Installation schon sehr genau erarbeitete. Der “Feinschliff“ erfolgte dann direkt vor Ort.

Myriam Holme (Lars Fischer)

Bleibt man bei dem Begriff der Malerei, so hat sich Myriam Holme der abstrakten Malerei verschrieben. Ihre Arbeiten lassen sich nicht auf den ersten Blick lesen, sondern vielmehr sinnlich erleben. Oberflächen, Formen, Farben und Materialien sind einerseits vertraut und doch durch ihre Bearbeitung ganz neu zu erfahren. Gleichzeitig verändern sie das Umfeld und erwirken ganz neue Raumerlebnisse, da sich der Betrachter auch innerhalb der Installation bewegen kann.

Als weiteres Element der Auseinandersetzung kommen Werke von Worpsweder Künstlern wie Heinrich Vogeler, Willy Dammasch und Willi Meyer-Osburg hinzu, die mit einzelnen Elementen korrespondieren und gleichzeitig eine ästhetische Einheit mit dem Werk von Myriam Holme bilden.

Doch was hat es mit der Seife, der Kommunikation, der Malerei und der Freiheit auf sich? Für die Künstlerin ist es eine Herausforderung, in Kommunikation mit dem Material zu treten. Dabei versucht sie, vor allem Dinge zusammenzubringen, die sich nicht mögen. Wie etwa Aquarellfarben und Metallplatten. Soll das gelingen, gilt es, weitere, auch oft chemische Stoffe, einzusetzen, die dann wiederum einen ganz eigenen Ausdruck auf dem Malgrund entfalten.

Malerei bedeutet für die Künstlerin auch immer wieder zu experimentieren. Und so wurde auch die Seife zu einem Malmittel. Die Künstlerin lässt sie über eine Leinwand fließen und greift dann später in die hart und stramm gewordene Seife mit dem Finger ein, sodass Risse entstehen. Gleichzeitig wird die Malerei der Seife durch Tusche verstärkt. In der Großen Kunstschau befindet sich in der Sammlung eine entsprechende Arbeit auf einem Holzgrund. Die Wirkung ist verblüffend, denn nichts erinnert an Seife, die Oberfläche wirkt eher wie Emaille.

Experimente mit Seife

Schon während ihres Studiums hat Myriam Holme mit Seife experimentiert und sich einer kleinen Seifenfabrik angeschlossen, mit der sie heute immer noch zusammenarbeitet. Hier entstehen Seifen nach ihren eigenen Rezepturen, die sie unter anderem auf Märkten verkauft. Damit schafft sie sich ein kleines finanzielles Polster, um sich ihrer freien künstlerischen Arbeit widmen zu können. Seife ist für die Künstlerin also der Stoff, aus dem die Freiheit kommt.



Das Gespräch mit Myriam Holme und Jörg van den Berg findet am Freitag, 31. Juli, ab 18 Uhr in der Großen Kunstschau Worpswede statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 34 Personen begrenzt, der Eintritt beträgt fünf Euro pro Person. Eine telefonische Anmeldung unter 04792/ 13 02 ist erforderlich.