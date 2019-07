Neue Einkaufsmöglichkeiten soll es bald in Lilienthal geben. An der Falkenberger Landstraße soll ein neuer Edeka-Markt gebaut werden, der den bisherigen ersetzt. (Uwe Anspach/dpa)

Lilienthal. Es war noch einmal ein zähes Ringen, am Ende jedoch gab es ein klares Abstimmungsergebnis: Mit 21 Ja- und sechs Nein-Stimmen hat der Lilienthaler Gemeinderat am Dienstagabend die Pläne für das neue Edeka-Center an der Falkenberger Landstraße beschlossen. Damit ist der Weg für den Neubau grundsätzlich frei. Bis zuletzt hatte es auch Kritik an dem Vorhaben gegeben, vor allem die vorgesehene Verlegung des Jan-Reiners-Weges, der künftig in einem Bogen um das Gebäude herumgeführt werden soll, hatte für Widerstand gesorgt. Letztlich setzte sich mehrheitlich die Haltung durch, dass dies für die zeitgemäße Nahversorgung der Bürger in Kauf zu nehmen ist.

Die Ratssitzung spiegelte die bereits bekannten Positionen wider. Alarmiert zeigten sich die Grünen wegen der vorgesehenen Verschwenkung des von Fuß- und Radfahrern genutzten Jan-Reiners-Weges. Letztlich erfolglos warben die Fraktionsvorsitzende Erika Simon und Ratsherr Hanno Dehlwes dafür, eine Entscheidung noch einmal zu vertagen, um sich mit der Streckenführung und der Idee des Kommunalverbunds zu befassen, aus dem Jan-Reiners-Weg einen Radschnellweg zu machen. Unterstützung gab es von den Linken. Deren Ratsherr Reinhard Seekamp unterstrich, dass Einkaufsmöglichkeiten in der Ortsmitte nötig seien, bei den Planungen seien aber die Alternativen nicht ausreichend geprüft worden. Als Beispiel nannte er Überlegungen, statt eines großen neuen Parkplatzes auch Tiefgaragenplätze vorzusehen. Sein Fraktionskollege Andreas Strassemeier sprach von einer „Politik der 70er-Jahre“, die sich in den Planungen wiederfinde. Mit der Verlegung des Jan-Reiners-Weges nehme sich die Gemeinde die Chance, Verkehrspolitik neu zu denken.

Ein Bekenntnis zu den Plänen gab die SPD ab: Rolf Nordmann begrüßte, dass mit der Umsetzung der Pläne die zentrale Nahversorgung der Menschen weiterhin sichergestellt werden könne. Jens Erdmann hielt die Radweg-Debatte für „viel zu hoch gehängt“. Kein überzeugter Radfahrer werde sich davon abbringen lassen, das Rad weiterhin zu nutzen, nur weil der Jan-Reiners-Weg künftig zwei Kurven mehr habe. Ingo Wendelken (Querdenker) zeigte sich geradezu erleichtert, dass es einen Investor gibt, der dafür sorgen will, dass die Menschen in der Ortsmitte weiterhin eine Einkaufsmöglichkeit haben. „Jetzt, wo wir auf der Zielgeraden sind, können wir als Rat nicht mehr sagen, dass uns das alles nicht gefällt“, sagte der Ratsherr. Rainer Sekunde (CDU) pflichtete ihm bei: Viele Lilienthaler würden darauf warten, dass ein moderner Supermarkt in der Ortsmitte auf den Weg gebracht werde. Der Versuch, die Entscheidung noch einmal zu verschieben, sei für ihn nicht nachvollziehbar, so der Fraktionschef.