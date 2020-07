Die Plastikreste auf diesen Weg im Teufelsmoor müssen wieder entfernt werden. (CARMEN JASPERSEN)

Es sei eine Schande, empörte sich ein Leser gegenüber der Redaktion, nachdem er bei einem Spaziergang im Teufelsmoor auf Plastikreste als Teil einer Wegbefestigung gestoßen war. Der Wirtschaftsweg geht von der Straße Zur kleinen Reihe ab und führt zum Torfkanal und zu Randmooren. Er liege doch im Landschaftsschutzgebiet, wunderte sich der Worpsweder. Landkreissprecherin Jana Lindemann bestätigte, dass es sich um das Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Teufelsmoor“ handele. Der örtliche Landwirt habe den Weg für landwirtschaftliche Fahrzeuge wieder nutzbar gemacht. Eine ordnungsgemäße Instandsetzung sei im LSG erlaubt und müsse nicht angezeigt werden. Größtenteils sei dazu Gehölzschnitt und Häckselmaterial verwendet worden. Am Anfang und Ende der Strecke wurde Bauschutt und Sand verarbeitet. Beides in akzeptablen Mengen. Aber, so Lindemann: „Es trifft zu, dass das Häckselgut durch Kunststoffreste aus Verpackungen und Folien verunreinigt ist, was nicht ordnungsgemäß ist. Mit dem Landwirt wurde daher vereinbart, dass er die Kunststoffteile absammelt." Der Kreis werde das überprüfen.“