Waldemar Otto, hier zu sehen während einer Ausstellungseröffnung, ist am Freitag nach längerer Krankheit in seiner Wahlheimat Worpswede verstorben. Mehr als ein halbes Jahrhundert lang hatte Otto sich als international renommierter Bildhauer hervorgetan. (Christian Kosak)

Worpswede. Mit Waldemar Otto ist am Freitag einer der bedeutendsten Bildhauer Deutschlands gestorben. Den Tod des bis zuletzt in Worpswede lebenden und arbeitenden Künstlers teilte Arie Hartog, Direktor des Gerhard-Marcks-Hauses, am Montag mit (siehe auch den Bericht im Kultur-Teil des WESER-KURIER). Das Bremer Museum für moderne und zeitgenössische Bildhauerei hatte dem Bildhauer in der Vergangenheit mehrere Ausstellungen gewidmet. Waldemar Otto wurde 91 Jahre alt.

In den 1970er-Jahren war Otto als Stipendiat nach Worpswede gekommen, in eine Region, in der er nun auch gestorben ist. „Mich hat die Nachricht sehr betroffen gemacht“, sagt Stefan Schwenke, Bürgermeister der Gemeinde Worpswede. Otto sei ein international anerkannter Künstler gewesen, der den Namen Worpswedes in die Welt getragen habe. „Obwohl er sich selbst nicht unbedingt als Worpsweder Künstler betrachtete“, sagt Schwenke. Otto hatte zu Beginn der 1970er-Jahre zunächst auf dem Barkenhoff, damals noch kein Museum, gelebt. Später baute er sich dann ein Wohnhaus mit Atelier im Künstlerort.

„Waldemar Otto war die große Vorzeigefigur in Worpswede“, sagt Wilfried Cohrs, der in Worpswede die Galerie Cohrs-Zirus betreibt. Im Jahr 1989, zum hundertjährigen Jubiläum der Künstlerkolonie Worpswede, habe er Otto kennengelernt. Es folgten mehr als 30 Jahre intensiver Zusammenarbeit. „14 oder 15 Mal habe ich ihn in meiner Galerie ausgestellt“, sagt Cohrs. Eine Freundschaft, so sagt er, sei das aber nie gewesen. „Kunsthändler und Künstler können nicht befreundet sein“, meint Cohrs. Der kritische Blick, die ehrliche Meinung, die nötige Distanz würden sonst verloren gehen. Dennoch: Der Kontakt sei immer sehr eng gewesen. Mindestens einmal die Woche habe er Otto in seinem Atelier besucht. „Er hatte immer ein bestimmtes Thema, das ihn auch formal gereizt hat“, sagt Cohrs. „Das hat er dann mit zahlreichen Varianten umspielt, und wir haben eine Ausstellung daraus gemacht.“ Sehr gründlich sei Otto gewesen – in dieser Hinsicht seinem Vorbild Picasso besonders ähnlich. Als weitere prägende Einflüsse für die Arbeiten von Waldemar Otto nennt Arie Hartog in seinem Nachruf Gerhard Marcks, Hermann Blumenthal und Waldemar Grzimek.

Cohrs sagt, er sehe Otto als eines der letzten Beispiele für die alte Berliner Bildhauerschule. Waldemar Otto, der 1929 im polnischen Petrikau geboren wurde, floh unter dem Druck der herrschenden Nationalsozialisten mit seiner Familie nach Halle an der Saale. 1948 begann er dann in Berlin ein Studium der Bildhauerei. „In ihm transportierte sich die ganze deutsche Bildhauerei“, sagt Cohrs. Eben jenen Stil brachte Otto dann 1973 nach Bremen, indem er einem Ruf zur Professur an die Hochschule für Künste folgte. „Er hat viele seiner Schüler nach Bremen gelockt, die dann später selbst Bekanntheit erlangt haben“, sagt Cohrs. In seinen 20 Jahren als Professor hat Waldemar Otto den Begriff der Bremer Bildhauerschule geprägt.

Skulpturen als Vermächtnis

Ein langjähriger Kollege, der mit Otto zusammen an die Bremer Hochschule für Künste kam, ist Bernd Altenstein. „Was uns verbunden hat, ist die Haltung zur Kunst“, sagt Altenstein. „Der Mainstream hat uns nicht interessiert.“ Otto und ihm sei es darum gegangen, die figürliche Plastik als Kommentar zur Zeit verstanden zu wissen. „Wir haben den Inhalt gesehen, nicht nur die Form.“ Altenstein erinnert sich an Otto als lebenslustigen und humorvollen Kollegen.

„Er war ein kluger Mann, und wird als Mensch in Worpswede eine große Lücke hinterlassen. Seine klugen und kritischen, aber auch humorvollen Anmerkungen werden fehlen“, teilt Bürgermeister Stefan Schwenke mit. „Ich bin froh, dass wir in Worpswede einige Skulpturen von Waldemar Otto im öffentlichen Raum besitzen, die uns an ihn erinnern werden.“ Waldemar Otto hat im Lauf der Jahrzehnte etwa 750 Bronzeskulpturen angefertigt, die auf der ganzen Welt ausgestellt werden oder im Stadtbild verankert sind.

In Worpswede sind das zum Beispiel der Bacchus-Brunnen vor der Großen Kunstschau sowie Skulpturen an verschiedenen Plätzen im Künstlerort. Viele von Ottos Figuren, die sich oftmals auf den menschlichen Torso konzentrieren, haben zudem die Bremer Öffentlichkeit geprägt. Zu seinen Arbeiten für die Hansestadt zählen der Neptunbrunnen auf dem Domshof, Agamemnon auf dem Präsident-Kennedy-Platz oder Massensport auf dem Universitätsboulevard. Seine künstlerischen Spuren hat Otto durch Auslandsaufenthalte unter anderem auch in Chile und Russland hinterlassen. Über den charakteristischen Stil Ottos schreibt Arie Hartog in seinem Nachruf: „Waldemar Otto war einer der Bildhauer, die sich im Konflikt zwischen gegenständlicher und ungegenständlicher Kunst, der die 1950er- und frühen 1960er-Jahre prägte, ohne Wenn und Aber für die Figur entschieden.“ Ottos Skulpturen werden an ihn in ganz Deutschland und darüber hinaus erinnern, sagt Bürgermeister Stefan Schwenke.