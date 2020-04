Christian Ludwig Bokelmann: „Spielende Moorbauernkinder“, um 1890. (fr)

Die Museen und Galerien sind derzeit geschlossen. Die Besucher können nicht zur Kunst – aber die Kunst kann zum Besucher. Entweder virtuell oder in der Zeitung. Die Redaktion hat Menschen aus der Region, die professionell Kunst zeigen, darum gebeten, ihr Lieblingsbild auszusuchen und zu erzählen, warum sie gerade dieses ausgewählt haben. Diese kleinen „Kunstpausen“ erscheinen in loser Folge in der WÜMME-ZEITUNG.



Lilienthal. Auf die Frage, welches der Werke, die derzeit in der Lilienthaler Kunststiftung von Monika und Hans Adolf Cordes besonders bedeutsam sind, fällt es dem Gründer der Kunststiftung leicht zu antworten. Spontan verweist er auf Christian Ludwig Bokelmann. „Spielende Moorbauernkinder“, um 1890 herum entstanden, sei in zweifacher Weise bedeutend für sein Haus, erklärt er.

Entdeckt hatte er das Gemälde zunächst auf dem Umschlag eines Auktionskataloges im Jahr 2003. Es gefiel ihm sofort, doch damals war ihm der Name des Künstlers nicht geläufig. Das Motiv, eine friedliche wirkende Szene mit im Gras sitzenden Kinder vor einer Torfhocke, Birken und dem Bauernhaus im Hintergrund an dessen Klöndör sich zwei Frauen unterhalten, faszinierte ihn. Er fragte ein wenig herum, doch in Worpswede hatte kein Ausstellungshaus ein Werk dieses Malers, und kaum einer hatte sich mit diesem Maler bislang auseinandergesetzt. Er entschloss sich zum Kauf. Nicht nur weil es sehr schön sei, sondern weil Bokelmann der bedeutendste Maler sei, der hier in der Umgebung geboren wurde, stellt Cordes heraus. Und das passe zum Konzept seines Hauses.

Hans Adolf Cordes (Maximilian von Lachner)

Christian Ludwig Bokelmann (1844 bis 1894) wurde am Rande Lilienthals in Sankt Jürgen geboren. Als Sohn eines Organisten und einer Worpsweder Pastorentochter ging er 1868 auf die Düsseldorfer Kunstakademie. Später wurde er selbst zum Lehrenden an verschiedenen Kunstakademien. Fritz Mackensen wurde sein Meisterschüler und, davon ist Cordes überzeugt, Bokelmann sei wohl der eigentliche Wegbereiter für die Künstlerkolonie Worpswede gewesen. „Er hat Mackensen unter seine Fittiche genommen“, meint er pragmatisch. Bokelmann stellt in seinen Arbeiten vielfach das Alltagsleben der Menschen dar, nicht nur der Arbeiter, sondern auch das des Bürgertums. Gewürdigt hat die Kunstschau das Werk Bokelmanns im vergangenen Jahr mit einer Sonderausstellung.

„Wir wollen versuchen, Bokelmann weiter herauszustellen“, sagt Cordes, und so wird das Gemälde – wenn es nicht in den Kontext der Wechselausstellungen passt - wieder im Café gehängt werden. Immerhin ist es für Cordes das bedeutendste Bild seiner Sammlung.

Zur Person

Hans Adolf Cordes

hat gemeinsam mit seiner Frau Monika die Lilienthaler Kunststiftung gegründet. Sie betreibt in Trupe die Kunstschau Wümme, Wörpe, Hamme. Dort hängt auch Christian Bokelmanns Bild „Spielende Moorbauernkinder“.