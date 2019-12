Weihnachten ist eine Zeit der Besinnlichkeit. Viele Menschen besuchen an den Festtagen eine Kirche. (Karl-Josef Hildenbrand)

Weihnachten feiern Christen die Geburt Jesu, ihres Erlösers, mit zahlreichen Gottesdiensten in den Kirchen der Region. In Krippenspielen, musikalisch und in den Predigten wird an das Kind in der Krippe in Bethlehem erinnert und an dessen Botschaft vom Frieden in der Welt.

Lilienthal

Die evangelische Kirchengemeinde Lilienthal eröffnet den gottesdienstlichen Weihnachtsreigen am 24. Dezember um 14.30 Uhr in der Klosterkirche (Einlass ab 14 Uhr) mit einem Krippenspiel für Familien mit kleinen Kindern mit Pastor Volkmar Kamp und der Spatzen- und Kinderkantorei. Um 16 Uhr und um 17.30 Uhr folgen eine Christvesper mit Krippenspiel mit Pastor Volkmar Kamp, Diakon Hendrik Bahrenburg, Konfirmanden und Jugendkantorei. Der Heiligabend klingt in der Klosterkirche ab 23 Uhr mit der Christnacht mit Pastor Martin Wenzel aus. Die Kirchengemeinde weist darauf hin, dass es wegen des Umbaus lediglich zwei Dixi-Toiletten für den Notfall gebe.

In die Truper Kapelle, Trupe 3, lädt Pastorin Tanja Kamp-Erhardt am 24. Dezember für 10 Uhr zum Krabbelgottesdienst für Familien mit sehr kleinen Kindern ein und ab 17 Uhr zur Christvesper. Auf Brünings Hof in Lilienthal-Seebergen in der Bergstraße wird Heiligabend ab 15.30 Uhr mit einer Christvesper mit Krippenspiel und Pastorin Kamp-Erhardt gefeiert. Zu einem Krippenspiel unter freiem Himmel kommen am 24. Dezember Christen in St. Jürgen an der Pfarrscheune ab 15.30 Uhr zusammen. Es gestalten: Pastor Wildrik Piper, Konfirmanden und der Posaunenchor. Die Christvesper in der St. Jürgener Kirche mit Pastor Piper beginnt um 18 Uhr, und um 23 Uhr wird Christnacht gefeiert.

Für den ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, lädt die Kirchengemeinde Lilienthal ab 11 Uhr in die Klosterkirche zu einem Abendmahl-Gottesdienst mit Pastor Kamp ein. Ökumenisch begangen wird der zweite Feiertag, 26. Dezember, gemeinsam mit der katholischen Gemeinde Guter Hirt ab 10 Uhr in der Sternwartestraße 5. Den Gottesdienst gestalten Gemeindereferentin Rita Evensen und Pastor Wildrik Piper.

Die evangelische Martinsgemeinde in Lilienthal feiert Heiligabend in der Martinskirche, An der Martinskirche 2, ab 15 Uhr mit einem Gottesdienst in leichter Sprache mit Krippenspiel (Lektorin Garms, Theater Mobile). Für 17 Uhr lädt Pastor Hans Jürgen Bollmann zu einer Christvesper ein.

Die Philippusgemeinde am Konventshof 4 in Lilienthal verspricht einen entspannten Heiligabend für Kinder und Eltern. Er beginnt um 15 Uhr mit einem Familiencafé, zu dem Kekse, Kuchen, Lebkuchen oder anderes mitgebracht werden können. Der Heiligabendgottesdienst wird ab 16 Uhr mit viel Musik von klassisch bis Rock, einer Ansprache und einem Puppenstück gefeiert.

Christi Geburt begehen die Katholiken der Kirchengemeinde Guter Hirt in der Sternwartestraße 5 am 24. Dezember um 15.30 Uhr mit einer Feier mit Krippenspiel und um 18 Uhr mit einer Christmette. Am ersten Weihnachtstag beginnt die Messe in Lilienthal um 11.15 Uhr und in Worpswede um 17.30 Uhr. Ebenfalls um 17.30 Uhr kommen die Christen in Lilienthal zur Weihnachtsvesper zusammen. Ökumenisch wird der Gottesdienst am 26. Dezember ab 10 Uhr gefeiert.

Mitglieder der Neuapostolischen Kirche Lilienthal versammeln sich am 1. Weihnachtstag ab 10 Uhr in der Amtsstraße 1a zu ihrem Weihnachtsgottesdienst mit Predigt, Musik und Abendmahl.

Im Christus Centrum Oasis, Goebelstraße 55 bis 57 in Lilienthal, beginnt der Heiligabendgottesdienst um 16 Uhr, ab 17.15 Uhr folgt die Weihnachtsstunde.

Borgfeld

Die Kirchengemeinde Borgfeld lädt für den 24. Dezember ab 15 Uhr in den Gemeindesaal, Katrepeler Landstraße 9, zum Krippenspiel des Kinderchors mit Lisa Bork und Rita Schöne ein. Ebenfalls ab 15 Uhr feiern Pastor Clemens Hütte, Christine Borrmann und Konfirmanden in der Kirche, Borgfelder Landstraße 15, Heiligabend mit einem Weihnachtsspiel, das ab 16 Uhr erneut zu erleben ist. Für 17 Uhr laden Pastorin Almut Wichmann und Lisa Bork zum Gottesdienst in die Kirche ein. Um 18 Uhr halten dort Pastor Clemens Hütte und Katharina Kissling mit Familienensemble einen weiteren Gottesdienst ab. Ab 23 Uhr klingt der Heiligabend in Borgfeld mit Pastorin Almut Wichmann sowie Anja und Lisa Bork an Geige und Orgel in der Kirche aus.

Den ersten Weihnachtstag können Borgfelder ab 10 Uhr gemeinsam mit der Andreasgemeinde in deren Kirche und mit Pastorin Saskia Schultheis begehen. Am zweiten Weihnachtstag findet der gemeinsame Gottesdienst beider Kirchengemeinden ab 10 Uhr in Borgfeld statt, es predigt Pastor Hütte, es singt die Chorgemeinschaft Borgfeld.

Grasberg

In der evangelischen Kirchengemeinde Grasberg beginnt der Heilige Abend um 15 Uhr in der Findorffkirche, Speckmannstraße 42, mit einer Christvesper für Kleinkinder, um 16 Uhr schließt sich eine Christvesper für Kinder im Grundschulalter an. Um 17.15 Uhr folgt die Christvesper für ältere Kinder mit der Theatergruppe. Für 18.30 Uhr lädt Pastor Thomas Riesebeck zur Christvesper ein. Ab 23 Uhr feiert Pastor Reiner Sievers eine Christmette. Am ersten Weihnachtstag predigt Pastor Riesebeck ab 10 Uhr beim gemeinsamen Gottesdienst der Kirchengemeinden Grasberg und Hüttenbusch in der Grasberger Kirche. Am 26. Dezember richtet die Kirchengemeinde Hüttenbusch ab 10 Uhr den gemeinsamen Gottesdienst aus.

Worpswede

Mit einem Krabbelgottesdienst und Lektorin Christiane Schneider können Familien mit kleinen Kindern in der Kirchengemeinde Worpswede den Heiligabend feiern. Beginn in der Zionskirche, An der Kirche 1, ist um 14.30 Uhr. Ab 16 Uhr folgt das Krippenspiel mit Diakonin Kathrin Beushausen und Team. Für 18 Uhr lädt Pastor Kurt Liedtke zur Christvesper mit dem Kirchenchor und der Sopranistin Anne Bredow ein. Die Christmette mit Liedtke und Susanne Meier an der Querflöte beginnt um 23 Uhr. Zum Gottesdienst mit Abendmahl und Kirchenchor versammeln sich Worpsweder Christen am 25. Dezember um 10 Uhr in der Zionskirche. Der Gottesdienst am 26. Dezember um 10 Uhr wird von Lektorin Schneider und dem Posaunenchor gestaltet.

Zu einer Familienchristvesper mit Kinderchor laden Pastor Reiner Sievers und die Kirchengemeinde Hüttenbusch für Heiligabend ab 15 Uhr in die Kirche in der Hüttenbuscher Straße 24 in Worpswede ein. Um 16.30 Uhr folgt die Familienchristvesper mit dem Krippenspiel der Konfirmandinnen und Konfirmanden und ab 18 Uhr eine Christvesper mit Posaunenchor für Erwachsene. Am 25. Dezember richtet die Kirchengemeinde Grasberg ab 10 Uhr den gemeinsamen Gottesdienst aus. Der gemeinsame Festgottesdienst mit Taufen und Abendmahl am 26. Dezember beginnt um 10 Uhr in der Hüttenbuscher Kirche.

Samtgemeinde Tarmstedt

Die Gottesdienste zum 24. Dezember beginnen in der Kirchengemeinde Wilstedt-Tarmstedt um 15.30 Uhr in der Tarmstedter Martin-Luther-Kirche, Kleine Trift 1, mit einer Kinderchristvesper mit Krippenspiel, um 17 Uhr schließt sich an gleicher Stelle eine Christvesper mit Posaunenchor und Heino Meyer an. In der Wilstedter St. Petri-Kirche, Am Brink, beginnt der Heiligabend um 16 Uhr mit einer Kinderchristvesper mit Krippenspiel und Pastor Benjamin Fromm, die Christvesper mit Posaunenchor und Pastor Fromm folgt um 18 Uhr. Ab 22 Uhr lädt Fromm zur Christmette in die Tarmstedter Martin-Luther-Kirche ein. Beim Festgottesdienst am ersten Weihnachtstag in der Martin-Luther-Kirche ab 10 Uhr predigt Pastor Albrecht Benz, und für den zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, lädt Vikar Robert Brühl ab 10 Uhr zum regionalen Festgottesdienst in die Wilstedter St. Petri-Kirche ein.

In die St. Lambertus-Kirche der Kirchengemeinde Kirchtimke, Hinter der Kirche 4, lädt Pastor Wolfgang Preibusch für Heiligabend ab 14.30 Uhr zum Krippenspiel für Kleinkinder ein und ab 16 Uhr zum Krippenspiel für ältere Kinder. Die Christvesper mit Posaunenchor und Vikar Robert Brühl wird ab 17.30 Uhr gefeiert. Beim Festgottesdienst am ersten Weihnachtstag um 10 Uhr predigt Pastor Preibusch. Am 26. Dezember richtet die Kirchengemeinde Wilstedt den gemeinsamen Festgottesdienst aus.

Pastor Martin Rothfuchs predigt Heiligabend in der Salemsgemeinde Tarmstedt, Hauptstraße 10, bei der Christvesper um 15 Uhr. Musikalisch geht es ab 16.30 Uhr weiter bei der Christvesper mit Weihnachtsmusical und den Fisherman's Friends. Für den 25. Dezember lädt Pastor Martin Rothfuchs ab 9.30 Uhr zum Festgottesdienst mit Abendmahl ein, anschließend zum Kirchenkaffee. Den Predigtgottesdienst am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, gestaltet ab 9.30 Uhr der Vikar Diedrich Vorberg.