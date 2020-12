Trecker-Korsos wie hier in Hamburg oder am Wochenende in Grasberg locken Leute an die Straße. Das genau aber soll vermieden werden: Ein in Pennigbüttel geplanter Korso bleibt deshalb untersagt. (Georg Wendt/dpa)

Landkreis Osterholz. Patrick Vollmerding, Erster Vorsitzender der Landjugend Pennigbüttel, hat am vergangenen Freitag mit seinem dekorierten Fahrzeug an der Bremer Weihnachtslichter-Tour „Ein Funken Hoffnung“ teilgenommen. „Es war großartig und hat jede Menge Spaß gemacht“, sagt Vollmerding. Für Sonnabend hatte die Landjugend Pennigbüttel dann selbst eine Trecker-Tour beim Landkreis angemeldet. „Um die 70 Fahrzeuge sollten daran teilnehmen“, berichtet Vollmerding. Mit weihnachtlicher Musik, farbenfrohen Lichtern - und vorweg einem großen Schild, das die Beobachter am Straßenrand auf den wichtigen Corona-Abstand hinweist - sollte es über mehrere Ortschaften im Landkreis Osterholz gehen. „Dann ist uns die Veranstaltung, die wir ordnungsgemäß beim Landkreis angemeldet hatten, untersagt worden“, bedauert Vollmerding.

Umso größer ist nun sein Erstaunen darüber, dass am vergangenen Sonnabend eine kleine Parade durch Ritterhude und eine größere durch Grasberg gezogen ist (wir berichteten). Auch in Lilienthal war eine Treckerparade zu sehen. Die Landjugend Pennigbüttel habe sich an keiner dieser Lichterfahrten beteiligt, stellt Vollmerding klar. „Die sind einfach losgefahren. Ehrlich gesagt, ärgert es mich ein wenig, dass ich überhaupt gefragt habe.“ Am Montagmorgen hat sich die Landjugend Pennigbüttel erneut um ein Okay für einen Konvoi beim Landkreis Osterholz bemüht: für Mittwoch, 23. Dezember. Die Pennigbütteler hofften auf Verständnis im Kreishaus - und ein wenig auch darauf, nicht deshalb abgewiesen zu werden, nur weil sie sich an die Spielregeln halten wollen.

Nach Angaben von Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann kann daraus aber nichts werden, denn Niedersachsens aktuelle Corona-Verordnung sehe ein striktes Veranstaltungsverbot vor; dies umfasst auch Straßenumzüge. Aus dem Grund hat die Verwaltung den Pennigbüttelern bereits im ersten Anlauf ein Verbot der Trecker-Parade angekündigt, wenn die Landjugend nicht von sich aus absage. „Die Organisatoren haben daraufhin selbst entschieden, die Trecker-Parade abzusagen. Dieses Vorgehen ist sehr zu begrüßen und zeugt von großem Verantwortungsbewusstsein“, teilt Lindemann zur Vorgeschichte mit. Eine neue Anfrage würde demnach ebenso negativ beschieden werden.

Die Trecker-Paraden in den Gemeinden Grasberg und Ritterhude vom Sonnabend seien dem Landkreis zuvor nicht bekannt gewesen. Eine für derlei Kolonnenfahrten nötige Genehmigung sei von den Organisatoren nicht eingeholt worden und wäre vom Landkreis Osterholz auch nicht erteilt worden, so Lindemann weiter. Die Verwaltung gehe davon aus, dass die Polizei die Kontaktdaten der Verantwortlichen sowie weitere Informationen zusammentragen und übermitteln werde. Dann werde der Landkreis prüfen, ob und in welcher Höhe ein Bußgeld verhängt wird. Nach der Niedersächsischen Corona-Verordnung könnten Bußgelder in Höhe von bis zu 10 000 Euro für den Veranstalter sowie 400 Euro je Teilnehmer drohen.

Auf Anfrage der Redaktion erging am Montagnachmittag eine Pressemitteilung des Landkreises. Darin heißt es: „Die Idee hinter den Trecker-Paraden, die derzeit vielerorts stattfinden, ist grundsätzlich nachvollziehbar und auch zu begrüßen. Wir alle müssen derzeit deutliche Einschränkungen in unserem bekannten Alltag hinnehmen - da sehnt sich jeder nach kleinen Lichtblicken." Mit diesen Worten wird nun Landrat Bernd Lütjen in besagter Stellungnahme aus dem Kreishaus zitiert. "Wir stehen aber auch alle in der Verantwortung, durch die konsequente Einhaltung der bestehenden Corona-Regelungen uns und unsere Mitmenschen zu schützen."

Videos vom vergangenen Wochenende in den sozialen Medien hätten gezeigt, dass vorab angekündigte Trecker-Paraden zu lockeren Zusammenkünften mit mehreren Menschen an der Straße genutzt wurden, teilweise ohne Abstand und ohne Mund-Nasen-Bedeckung. „Genau diese Ansammlungen sind derzeit unter allen Umständen zu vermeiden“, so Lütjen weiter. Die Behörde rufe wegen der weiter steigenden Infektionszahlen dazu auf, zum jetzigen Zeitpunkt auf solche Konvois zu verzichten.

Zu der Frage, weshalb die Polizei die Grasberger Parade geduldet, begleitet und nicht etwa aufgelöst habe, teilte Sprecherin Sarah Humbach mit, die Beamten hätten am Sonnabend gegen 17 Uhr Kenntnis von dem Lichterketten-Umzug der 47 Trecker erhalten. Sie hätten am Rande des Geschehens in Grasberg keine weiteren Verstöße gegen die Corona-Regelungen festgestellt. „Die Polizei hat die Entscheidung getroffen, die Restfahrt des Umzugs in den Ortskern zu begleiten, um diesen zeitnah zu beenden und mögliche Gefahren zu verhindern“, so Humbach, die damit auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit anspielt.