In Lilienthal und Grasberg fällt das glühweinselige Zuprosten auf den Weihnachtsmärkten in diesem Jahr coronabedingt aus. Die Veranstaltungen wurden abgesagt, und in Grasberg soll es stattdessen einen Nikolaus für Kinder auf dem Findorffhof geben. Tarmstedt überlegt noch. (Philipp von Ditfurth /dpa)

Grasberg/Lilienthal/Tarmstedt. Im September spätestens sollte die Entscheidung über den Grasberger Weihnachtsmarkt 2020 fallen, darauf hatten sich die Vorstandsmitglieder des Grasberger Unternehmer-Treffs (GUT) vor Kurzem geeinigt. So lange brauchte es gar nicht. Der GUT-Vorsitzende, Michael Frerks, und der GUT-Marktverantwortliche, Gunnar Meierdierks, haben noch am 31. August über das diesjährige Grasberger Weihnachtskonzept informiert: Es wird eines für Kinder sein und auf dem Findorffhof stattfinden. Selbst eine kleine Lösung des Weihnachtsmarkts rings um das Rathaus werde es hingegen nicht geben. Rings um Grasberg sieht es kaum anders aus – der Lilienthaler Wirtschaftsinteressenring (WIR) hat sich nach dem verlängerten Verbot von Großveranstaltungen bis 31. Dezember ebenfalls von seinen Weihnachtsmarktplänen für 2020 verabschiedet, in Tarmstedt wird noch beraten.

Auch die Grasberger Bürgermeisterin Marion Schorfmann habe sich aufgrund der steigenden Infektionszahlen gegen einen kleinen Weihnachtsmarkt am Rathaus ausgesprochen, so GUT-Vorsitzender Frerks. Diese ließen keine Freiheiten erwarten, die es auch für solch eine kleine Lösung brauche. „Wir ziehen die Notbremse“, sagt Frerks. Ein weiteres Argument gegen eine kleine Lösung sei auch die Sorge, von Gästen überrannt zu werden, wenn man der einzige Markt in der Umgebung sei. Als Veranstalter aber stehe der GUT in der Haftung. Dann lieber eine Lösung für Kinder, so wie es auch Schorfmann angeregt habe. Der Grasberger Weihnachtsmarkt hätte am zweiten Adventswochenende stattgefunden. Am Sonntag, 6. Dezember, soll daher der Nikolaus nachmittags auf den Findorffhof kommen. Vor dem Rathaus werde trotzdem der traditionelle Weihnachtsbaum aufgebaut. Nur seien dort kaum Kinder unterwegs.

Mehr zum Thema Offene Briefe an den Bürgermeister Bremer Schausteller fordern Zusagen für den Weihnachtsmarkt Den Weihnachtsmarkt und ausgewählte Messen soll es geben: Das fordern Schausteller und ... mehr »

„Wir gehen da hin, wo die Kinder sind“, in die Nachbarschaft der Grasberger Neubaugebiete und es lädt der Findorff-Heimatverein ein, unterstützt vom GUT, sagt Gunnar Meierdierks. Die Kommunikationswege für diese Lösung waren kurz, Meierdierks ist auch der Vorsitzende des Findorff-Heimatvereins.

Wie der GUT den Nikolausbesuch auf dem Findorffhof genau organisieren kann, werde noch mit Bürgermeisterin und Polizei abgesprochen. Außerdem müsse das Hygienekonzept vom Landkreis genehmigt werden. So viel ist jedoch schon klar, der Nikolaus soll auf der Diele im Bauernhaus sitzen und dort können ihm Kinder ihre Lieder und Gedichte vortragen. Zur Belohnung solle es Sachspenden der GUT-Mitglieder geben. Und der Weg am Nikolaus vorbei erfolge nur in eine Richtung, zur Seitentür rein und zu großen Tür raus. Draußen werde für das leibliche Wohl der Eltern und Kinder gesorgt – mit Abstand an verschiedenen Stationen. Über die Klöntür des Backhauses sollen beispielsweise Schmalzkuchen gereicht werden, warme Getränke in der Scheune und Bratwürste wieder an anderer Stelle auf dem Gelände des Hofes.

Hoffen auf das nächste Jahr

Mit der Verlängerung des coronabedingten Verbots von Großveranstaltungen bis 31. Dezember ist für den Vorsitzenden des Wirtschaftsinteressenrings (WIR) Lilienthal, Sven Behrens, die Entscheidung über den Lilienthaler Weihnachtsmarkt gefallen. „Wir können es nicht mehr, selbst wenn wir wollen.“ Keiner wisse, wie viele Menschen kommen, doch mit 1000 oder 2000 Besuchern sei der Weihnachtsmarkt nun einmal eine Großveranstaltung. Diesen abzusperren und Laufwege zu schaffen, sei für den Verein weder personell noch finanziell zu schaffen. Der Aufwand umfasse zigtausend Euro, anders aber als in großen Städten bekomme der Lilienthaler Weihnachtsmarkt keine Unterstützung in finanzieller Form von der Gemeinde. Bislang galt für die Lilienthaler Feste des WIR: „Wir machen da keine Gewinne.“ Aber Verluste dürfe der Verein eben auch nicht machen. „Das ist schade“, bedauert Behrens die Absage und hofft auf das nächste Jahr.

Ob der Tarmstedter Weihnachtsmarkt in diesem Jahr stattfinden wird, ist noch nicht entschieden, sagte Tarmstedts Ortsbrandmeister Adrian Nötzel auf Anfrage. Gemeinde und Feuerwehr würden Ende September darüber beraten und entscheiden. „Wir werden die Entwicklung bis dahin genau verfolgen“, so Nötzel.