Für das gute Gelingen der Weihnachsstern-Aktion sorgen Jörn Contag, Heike Grotheer, Reiner Sievers und Kathrin Beushausen (v.li). (von der Decken)

Worpswede. Kindern und Senioren über 65 Jahren einen besonderen Wunsch zu Weihnachten zu erfüllen, das ist die Idee, die hinter der Weihnachtsstern-Aktion der Gemeinde Worpswede und der Worpsweder und Hüttenbuscher Kirchengemeinden steht. Zum fünften Mal bereits erhält das Weihnachtsstern-Team, in dem in diesem Jahr Pastor Jörn Contag, Worpswedes Gleichstellungsbeauftragte Heike Grotheer, der Hüttenbuscher Pastor Reiner Sievers, Diakonin Kathrin Beushausen und Kirchenvorstandsmitglied Christine Roloff mitwirken, vom Sozialamt Nachricht über von Alters- und Kinderarmut Betroffene.

Angst haben, „dass der Pastor mich kennt“, muss niemand haben, da die Aktion absolut anonym verläuft, betonen Jörn Contag und Heike Grotheer. In diesem, wie auch in den vergangenen Jahren, schickten etwa 50 Kinder und 15 bis 20 Senioren einen mit der Post versandten Weihnachtsstern mit ihren Wünschen wieder zurück. Gefragt nach der geringen Anzahl von Senioren, die in Worpswede an der Weihnachtsstern-Aktion teilnehmen, machte Heike Grotheer deutlich, dass diese Generation sehr zurückhaltend sei und eher zu den Gebenden als zu den Nehmenden gehöre. Auf dem Wunschzettel der Senioren stehen Wünsche nach einem Einkaufsgutschein, Gutscheine für die Buchhandlung oder Fußpflege oder einem Zeitschriftenabonnement. Auch der Wunsch nach einem Restaurantgutschein könne erfüllt werden, falle aber aufgrund der Pandemie etwas anders aus. Die Beschenkung erfolge zwar anonym, trotzdem sei sie sehr persönlich, versichert Worpswedes Pastor Jörn Contag. Denn die Geschenke würden sehr individuell ausgesucht.

Unter den Kinderwünschen findet sich eine Winterjacke ebenso wie eine ganz besondere Puppe. Nicht so gerne, sagt Heike Grotheer, erfüllten sie Wünsche nach Amazon-Gutscheinen. Sollte es aber der absolute Herzenswunsch sein, der sich in einem der örtlichen Geschäfte nicht umsetzen lasse, dann drückten sie ein Auge zu.

Anfragen von Wunscherfüllern

In Hüttenbusch, so Pastor Sievers, sollen auch in diesem Jahr während des Gottesdienstes zum ersten Advent die Weihnachtsstern-Wünsche von Spendern vom Adventskranz gepflückt werden. „Wir haben es bislang immer geschafft, dass am Ende des Gottesdienstes alle Sterne abgepflückt waren“, sagt Sievers zuversichtlich. „Pflücken mit Abstand“ heißt es auch in Worpswede während des Gottesdienstes zum ersten Advent. Sollte der Adventskranz an diesem Tag noch nicht komplett von Spendern geplündert sein, wandern die restlichen Wunschsterne ins Worpsweder Rathaus an den Tannenbaum, um hier auf Spender zu warten. Schon jetzt hat Heike Grotheer Anfragen von Menschen, die mit ihrer Spende anderen einen Wunsch erfüllen möchten. Und auch wer nicht in die Kirchen oder das Rathaus gehen möchte, um einen Stern zu pflücken, muss nicht leer ausgehen, sondern kann sich bei Heike Grotheer unter der Nummer 0152 243 348 19 melden.

Ganz wichtig sei, so Heike Grotheer, dass die Geschenke pünktlich bei ihr abgeliefert werden, damit sie noch rechtzeitig zu Weihnachten unter dem Tannenbaum liegen. Die Einhaltung des Abstands bei Abholung der Geschenke sei ebenfalls kein Problem, versichert das Weihnachtsstern-Team.