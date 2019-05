Wählen ohne Ende. Im Verlauf der Woche steht in Bremen auch noch die Auszählung der Beiratswahlen an. (Ole Spata/dpa)

Borgfeld/Blockland. Die Europawahlen und die Bürgerschaftswahl in sind beileibe nicht alles in diesen Tagen – mit Spannung fiebern die Ortspolitiker im Blockland und in Borgfeld nun der Auszählung der Beiratswahlen entgegen. Die Urnen werden aber erst angefasst, wenn die beiden anderen Wahlen ausgezählt sind. Daher wird das Ergebnis erst für Mitte oder Ende dieser Woche erwartet.

Spannend ist vor allem die Frage, ob sich die generelle Entwicklung zugunsten der Grünen und zulasten der SPD auch bei der Beiratswahl niederschlägt. So oder so bleiben die Mitglieder der 22 Bremer Stadtteilparlamente nach der Rechtslage noch bis zum 7. Juni im Amt. Bis dahin könnten Sitzungen der alten Beiräte und Beiratsausschüsse stattfinden. Anschließend gibt es allerdings eine beiratslose Zeit, bis sich die neuen Beiräte konstituiert haben.

Denn auch wenn feststeht, welche Beiratsmitglieder gewählt worden sind, dauert es, bis sich die Beiräte konstituieren können. So müssen die gewählten Kommunalpolitikerinnen und -politiker schriftlich benachrichtigt werden und erklären, ob sie ihr Mandat annehmen. Im Beirätegesetz ist vorgeschrieben, dass die erste Sitzung „innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Wahlperiode des vorhergehenden Beirates“ stattfinden muss – also spätestens Anfang August.

Dieser Termin liegt aber in den Sommerferien, die bis zum 14. August dauern. Eigentlich sollen in der Ferienzeit keine Sitzungen stattfinden – doch das ist laut Michael Harjes von der Senatskanzlei nur eine unverbindliche Absprache. Die Senatskanzlei gehe von einer kurzen beiratslosen Zeit aus, erklärt Harjes. Mit den Ortsämtern sei vereinbart, dass die Konstituierungen „möglichst umgehend“ stattfinden. In der Regel seien schon Termine vor Sommerferienbeginn am 4. Juli geblockt worden. Ob es möglich sein wird, die neuen Beiräte bis dahin tagen zu lassen, hängt davon ab, ob die Formalien der Mandatsannahme zügig abgewickelt werden können.

Das Wahlamt verschickt die Benachrichtigungen an die Gewählten laut Landeswahlleitung voraussichtlich ab Mitte Juni per Postzustellungsurkunde; gibt es innerhalb von sieben Tagen keine Rückmeldung, gilt das Mandat als angenommen. Wird das Mandat abgelehnt, muss ein Nachrücker bestimmt werden und das Verfahren verlängert sich.

Wie sollen in diesem Zeitraum dringliche Entscheidungen auf Stadtteilebene getroffen werden? Michael Harjes: „Die Ortsamtsleitungen werden mit ihrer Orts- und Sachkenntnis in dieser möglichen Zeit das nötige Gespür aufbringen, Entscheidungen vorzubereiten. Im Zweifel können in Absprache mit den Fachressorts auch Fristverlängerungen vereinbart werden. Auch dies ist mit Ansprechpartnern für Beiräte und Ortsämter in den Ressorts schon besprochen worden.“

Schon nach dem Tod des amtierenden Borgfelder Ortsamtsleiters Gernot Neumann-Mahlkau Anfang vergangener Woche hat sich im Ortsteil die Frage gestellt, wie die Geschäfte weitergeführt werden. In der Senatskanzlei ging man zunächst davon aus, dass aufgrund der Wahl und mangels weiterer Beiratstermine zunächst keine großen Entscheidungen anstehen. Sollte sich in Borgfeld dennoch etwas ergeben, würde der Leiter eines benachbarten Ortsamts – Oberneuland oder Horn – einspringen. Oder die übergeordnete Instanz wäre am Zug, in diesem Fall die Senatskanzlei. Neumann-Mahlkau hatte wie berichtet schon vor Monaten angekündigt, nach der Wahl nicht mehr als Ortsamtsleiter zur Verfügung zu stehen. Es wird eine der ersten Aufgaben des neu gebildeten Beirats sein, einen neuen Ortsamtsleiter zu wählen.