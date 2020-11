Aso-Geschäftsführer Christof von Schroetter führt die Kenn, die Heilshorn eine Vergärungsanlage für Bioabfall plant. (Ilse Okken)

Landkreis Osterholz. Christof von Schroetter, Geschäftsführer der Abfall-Service Osterholz GmbH (Aso), hat jetzt einen zweiten Job: Er ist neuer Vorsitzender der frisch gegründeten Kommunale Entsorgungsanstalt Nord-Niedersachsen (Kenn). Sie soll als gemeinsame kommunale Anstalt öffentlichen Rechts die geplante Bioabfallvergärungsanlage in Heilshorn hochziehen und betreiben. Dort kann zukünftig ab dem Jahr 2023 Biogas produziert werden, während die Gärreste bei der Aso in Pennigbüttel zu Kompost verarbeitet werden sollen. Beteiligt an dem 19-Millionen-Euro-Projekt sind die Landkreise Osterholz, Verden und Cuxhaven sowie die Stadt Cuxhaven, die im Juli die Gründungsverträge unterzeichnet hatten (wir berichteten).

Auf ihrer konstituierenden Sitzung in Osterholz-Scharmbeck verständigten sich die kommunalen Kenn-Vertreter unter anderem auf ein Firmenlogo sowie auf den Wirtschaftsplan 2021. Planung, Ausschreibung und Bau der Anlage werden nach den Worten von Schroetters noch mehr als ein Jahr in Anspruch nehmen: „Ziel ist es, mit dem Bau im Frühjahr 2022 auf einem bereits reservierten Grundstück im Gewerbepark A 27 zu beginnen.“ Alle Beteiligten gingen voller Elan an die Arbeit, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Akteure. Wegen der möglichen Ausbaustufe, nicht nur Biogas, sondern auch Bio-Wasserstoff aus dem Inhalt der braunen Tonnen zu gewinnen, gilt das Vorhaben als ein Leuchtturmprojekt im Elbe-Weser-Raum. Wie auch immer die energetische Ausbeute ausfallen wird: Gegenüber einer Kompostierung in offenen Mieten, bei der auch klimaschädliche Gase wie Methan und Lachgas freigesetzt werden, sowie gegenüber der Nutzung von fossilem Erdgas wird die Anlage – dank der kontrollierten Vergärung – der Umwelt einen jährlichen Ausstoß von etwa 2000 bis 3000 Tonnen Kohlendioxid ersparen. Erklärtermaßen geht es den Kenn-Mitgliedern darum, „Bioabfälle zukünftig nachhaltiger und somit insbesondere klimafreundlicher und effektiver zu verwerten“.

Sitzungsteilnehmer waren die Landräte Peter Bohlmann (Verden), Kai-Uwe Bielefeld (Cuxhaven) und Bernd Lütjen (Osterholz) sowie Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santjer. Ferner die Kreistagsabgeordneten Carsten Puvogel (Verden), Richard Schütt (Cuxhaven) und Martin Kai Köpke (Osterholz) sowie Michael Stobbe vom Stadtrat Cuxhaven. Zum Vorsitzenden des Kenn-Verwaltungsrats war Kai-Uwe Bielefeld bestimmt worden.