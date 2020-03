Dieser Plan eines Lilienthaler Gastronomen hat sich schon wieder erledigt. Restaurants dürfen ab Sonnabend gar nicht mehr öffnen. Nur der Außer-Haus-Verkauf ist noch gestattet. (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz/Rotenburg. Zum Schutz der Bevölkerung vor dem Coronavirus schränkt der Staat das öffentliche Leben weiter ein. Per Allgemeinverfügung hat der Landkreis Osterholz eine Vorgabe des Landes Niedersachsen umgesetzt, wonach Restaurants, Systemgastronomie, Imbisse und dergleichen für den Publikumsverkehr schließen müssen. Ausgenommen sind der Verkauf von Speisen und Getränken, der im Rahmen eines Außerhausverkaufs nach Vorbestellung erfolgt. Der Verzehr ist innerhalb eines Umkreises von 50 Metern zu den Betrieben unzulässig, teilt die Landkreisverwaltung mit.

Anlass ist die steigende Zahl Infizierter. Mittlerweile liegen 24 positive Testergebnisse vor. Am Freitag kamen jeweils eine Person aus der Gemeinde Schwanewede sowie der Stadt Osterholz-Scharmbeck hinzu. Bislang gibt es sieben Fälle in Lilienthal, zwei in Grasberg. In Worpswede gibt es laut Landkreis bislang keinen bestätigten Fall. Alle 24 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne, heißt es in einer Mitteilung. Dazu kämen weitere 66 begründete Verdachtsfälle und Kontaktpersonen, die ebenfalls in häuslicher Quarantäne seien. Derzeit müsse kein Patient stationär behandelt werden.

Im Kreis Rotenburg gibt es drei neue Corona-Fälle, die Fallzahl stieg auf 25. Insgesamt befinden sich 123 Kontaktpersonen in Quarantäne, eine Person befindet sich in einem Krankenhaus im Kreis, eine weitere in einem Krankenhaus außerhalb des Kreises.

Das Gesundheitsamt des Kreises Osterholz hat ein Bürgertelefon geschaltet. Es ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 14 Uhr unter 04791/ 930 29 01 erreichbar. Das Bürgertelefon in Rotenburg ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, am Wochenende von 10 bis 14 Uhr unter 04261/ 983 983 zu erreichen.