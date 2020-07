Bereits im Mai mussten an der Neu-Rautendorfer Straße Bäume gefällt werden. (CARMEN JASPERSEN)

Grasberg. Die Gemeinde und ein Baumsachverständiger hatten es schon geahnt: Weit mehr Bäume als befürchtet sind an der Huxfelder Straße irreparabel angeknackst. Die Zahl ist erschreckend: Insgesamt 107 Bäume sind an der Kreisstraße 25 im Wurzelbereich beschädigt. Das teilte die Osterholzer Kreisbehörde jetzt mit. Aber das ist noch nicht alles. Im Anschluss fallen am Huxfelder Damm 65 Bäume der Kettensäge zum Opfer. Auch ihre Wurzeln waren beim Breitbandkabel-Verlegen beschädigt worden. Die Verlegearbeiten hatte eine vom Telekommunikationsunternehmen EWE beauftragte Baufirma ausgeführt.

14 Birken hatte die Osterholzer Behörde wie berichtet bereits Ende April, mitten in der Vegetationsphase, an der Huxfelder Straße notgefällt, weil das Amt die Standsicherheit nicht mehr garantieren konnte. Es ist als sogenannter Baulastträger für die Kreisstraße 25 verantwortlich. Jetzt die noch schlimmere Nachricht: „Nach Begutachtungen steht nun fest, dass alle Bäume gefällt werden müssen“, teilte Landkreissprecherin Jana Lindemann mit Blick auf weitere 93 Bäume, überwiegend Birken und eine Stiel-Eiche, mit. Sie stehen auf einer Strecke von rund 2,3 Kilometern. Die Fällarbeiten an der Huxfelder Straße starten ab Mittwoch, 8. Juli, und dauern voraussichtlich zehn Tage an.

Am Huxfelder Damm waren bereits ebenfalls 14 Birken notgefällt worden, 65 weitere Bäume sind beschädigt und werden nach den Arbeiten an der Kreisstraße entfernt, kündigt Jana Lindemann an. Die Gespräche dazu würden von EWE Netz mit der Gemeinde Grasberg geführt. Untersuchungen an der Rautendorfer Straße und Neu Rautendorfer Straße stünden noch aus.

Für jeden gefällten Baum verlangt das Gesetz Ersatz. Nach Angaben von Jana Lindemann ist es das Ziel, an gleicher Stelle, also an der Huxfelder Straße und am Huxfelder Damm, die Ersatzpflanzen zu setzen. Die EWE werde die Pflanzungen koordinieren, heißt es.

Nach den ersten Notfällungen hatte der Landkreis für die Huxfelder Straße ein Gutachten erstellen lassen. Für den Huxfelder Damm hatte die Gemeinde Grasberg einen Baumsachverständigen beauftragt, um die Schädigungen durch die Tiefbaufirma zu untersuchen. Die Kreisbehörde kam zu dem Schluss, dass die Bäume einem starken Sturm nicht mehr standhalten würden und damit eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellen. Vor der Fällung würden alle Bäume auf mögliche Nester begutachtet, so Jana Lindemann. Dies gelte auch für die 65 Bäume am Huxfelder Damm. Während der Fällung könne es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

„Wir bedauern diese drastischen Maßnahmen, die jetzt notwendig sind„, sagte Torsten Wüstenberg, Regionsleiter bei EWE-Netz. “Die Ausführung der beauftragten Arbeiten entspricht in keiner Weise unseren Vorgaben an einen nachhaltigen Tiefbau. EWE Netz koordiniert nun in enger Abstimmung mit dem Landkreis, der Gemeinde und der Baufirma die anstehende Schadensbeseitigung.“ Man nehme dies zum Anlass, in der Zukunft die Dienstleister noch eindringlicher zu sensibilisieren.

Für die Kosten der Fällung und der Neuanpflanzung an der Kreisstraße 25 und am Huxfelder Damm kommt laut Jana Lindemann die beauftragte Baufirma auf. Für die Notfällung im April werde der Landkreis Osterholz Schadensersatz geltend machen. Die Neuanpflanzungen sollen im Herbst an gleicher Stelle erfolgen. Es sei geplant, durch die Ersatzpflanzungen das Bild einer alleenartigen Birkenbepflanzung wiederherzustellen, so Lindemann.