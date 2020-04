Fünf weitere positive Corona-Fälle meldet der Landkreis Osterholz, damit erhöht sich die Gesamtzahl der bestätigten Fälle per 1. April auf 55. Im Landkreis Rotenburg wurden drei neue Corona-Fälle gemeldet, womit die Gesamtzahl im Landkreis per 1. April auf 58 steigt. (Sven Hoppe/dpa-Bildfunk)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Fünf weitere positive Corona-Fälle im Landkreis Osterholz wurden dem Gesundheitsamt am Mittwoch gemeldet. Zwei der Personen stammen aus der Samtgemeinde Hambergen, zwei Personen aus der Gemeinde Schwanewede und eine Person aus der Stadt Osterholz-Scharmbeck. Sie befinden sich in häuslicher Quarantäne, teilt der Landkreis mit. Von den mittlerweile 55 bestätigten Fällen seien derzeit noch 36 Personen in Quarantäne. Von den aktuell 160 Kontaktpersonen konnte ebenfalls ein Großteil die häusliche Quarantäne wieder verlassen. Aktuell halten sich noch 58 Kontaktpersonen isoliert im eigenen Zuhause auf. Der stationär im Kreiskrankenhaus Osterholz aufgenommene Patient wurde mittlerweile nach Bremen verlegt.

Für eine allgemeine Beratung ist beim Gesundheitsamt ein Bürgertelefon geschaltet. Dieses ist von montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 04791/ 930 2901 erreichbar. Das Bürgertelefon werde zwischen 8 und 10 Uhr erfahrungsgemäß sehr stark genutzt, es könne daher zu längeren Wartezeiten kommen. Der Landkreis bittet daher, verstärkt auch die Zeiten zwischen 10 und 16 Uhr beziehungsweise am Freitag zwischen 10 und 14 Uhr zu nutzen. Unter www.landkreis-osterholz.de/corona stellt der Landkreis zudem alle aktuellen Informationen sowie häufig gestellte Fragen bereit. Auch können sich hier ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in eine Liste eintragen.

21 Patienten wieder genesen

Der Landkreis Rotenburg meldete am Mittwoch drei neue Corona-Fälle, wodurch sich die Gesamtzahl auf 58 erhöht. Es handelt sich um 32 Männer und 26 Frauen. 21 Patienten seien mittlerweile wieder genesen, eine Person ist verstorben (Stand 1. April, 12 Uhr). Insgesamt befinden sich 132 Kontaktpersonen in Quarantäne, sieben Personen sind in stationärer Behandlung, sechs davon im Landkreis Rotenburg.

Das Corona-Bürgertelefon des Landkreises Rotenburg ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und sonnabends und sonntags von 10 bis 14 Uhr unter 04261/ 983 983 besetzt. Allgemeine Informationen und die aktuellen Fallzahlen sind auf der Internetseite des Landkreises unter www.lk-row.de/corona abrufbar.

Unter dieser Internetadresse sind auch Informationen für Menschen hinterlegt, die sich gerne um Menschen kümmern wollen, die auf Hilfe angewiesen sind. Die Kreisverwaltung hat für die Nachbarschaftshilfe ein Merkblatt mit Verhaltenstipps zusammengestellt. Dazu wurden zwei Plakate zum Ausdrucken erstellt, die eine Hilfestellung geben, wie man sich jetzt verhalten soll. „Wir freuen uns, wenn das Infomaterial weit verbreitet wird“, so Landkreis-Sprecherin Christine Huchzermeier.