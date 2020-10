Der Landkreis Osterholz hat einen weiteren Corona-Fall an den BBS in Osterholz-Scharmbeck gemeldet. (---)

Landkreis Osterholz. An den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Osterholz-Scharmbeck gibt es einen zweiten Corona-Fall unter den Schülern. Wie die Kreisverwaltung berichtet, ist diesmal ein Schüler der einjährigen Berufsfachschule erkrankt. Nach bisherigem Wissensstand stehen die beiden Fälle nicht in Bezug zueinander. Der Schüler der Berufsfachschule hat sich nicht bei dem Schüler aus dem 13. Jahrgang des beruflichen Gymnasiums angesteckt.

Für die BBS bedeutet dies, dass weitere 15 Schüler in Quarantäne müssen: alle Schüler der Berufsfachschul-Klasse sowie ein Schüler einer weiteren Klasse. Dieser habe am Freitag mit den Schülern der Berufsfachschule an einem Projekt gearbeitet, teilt Landkreissprecherin Jana Lindemann mit. Wie bei dem Corona-Fall am beruflichen Gymnasium der BBS müsse auch diesmal keiner der Lehrer in Quarantäne. Der Landkreis begründet dies mit der guten Belüftung, den Abstandsregeln sowie dem gute Hygienekonzept der BBS. Weitere Schüler sind von diesem zweiten Fall nicht betroffen. Anders als beim Fall am beruflichen Gymnasium müssen keine Schüler ins Home-Schooling wechseln.

Allen Schülern, die sich derzeit in Quarantäne befinden, hat der Landkreis Osterholz angeboten, sich freiwillig testen zu lassen. Insbesondere beim Auftreten von Symptomen würde dies sinnvoll sein. „Ein negatives Testergebnis ändert allerdings nichts daran, dass die Betroffenen 14 Tage in Quarantäne bleiben müssen“, bemerkt Jana Lindemann. Der Landkreis halte sich damit an eine Empfehlung des Robert-Koch-Institutes. An den Berufsbildenden Schulen in Osterholz-Scharmbeck habe bislang keiner der insgesamt 29 Schüler dieses Angebot angenommen.

Bereits seit dem Wochenende ist zudem bekannt, dass ein Zehntklässler der Waldschule in Schwanewede sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Insgesamt 58 Schüler und Lehrer sind daraufhin vom Gesundheitsamt des Landkreises in 14-tägige Quarantäne geschickt worden. Von diesen Schülern hätten sich inzwischen 13 freiwillig auf Covid-19 testen lassen, berichtet Jana Lindemann. Die Testergebnisse lagen zu Redaktionsschluss jedoch noch nicht vor.

Vor dem Hintergrund der allgemein steigenden Zahl an Corona-Fällen im Land und der Tatsache, dass die beiden Fälle an den BBS nicht in Zusammenhang stehen, mahnt die Kreisverwaltung, die Hygieneregeln unbedingt einzuhalten. Auch bittet sie alle Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen, ihre Sozialkontakte auf ein Minimum zu beschränken und bei auftretenden Symptomen unmittelbar den Hausarzt telefonisch zu kontaktieren und der Schule fernzubleiben. Da die 14-tägige Quarantäne im Laufe der am Wochenende beginnenden Herbstferien endet, werde für alle Schüler der sogenannte Präsenzunterricht nach den Ferien wieder starten.

Unterdessen meldete der Landkreis Rotenburg am Mittwoch, 7. Oktober, insgesamt elf neue Covid-19-Fälle im Kreisgebiet. Sechs davon stünden mit einer privaten Feier in der Gemeinde Gnarrenburg in Verbindung. Dem Rotenburger Gesundheitsamt sind damit 22 Covid-19-Fälle in Gnarrenburg bekannt. Aktuell sind im gesamten Kreisgebiet 67 Personen infiziert. Zwei von ihnen befinden sich in stationärer Behandlung.