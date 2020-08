Diesen Tieren geht vermutlich es gut. Schafe und andere Tiere, die auf einer Wiese bei Wilstedt standen, hatten nicht so viel Glück. Sie wurden vernachlässigt. (Daniel Bockwoldt/dpa)

Breddorf/Wilstedt. Von der Schafherde, die Polizei und Feuerwehr in der Nacht zu Montag auf einer Grünfläche an der Kreisstraße 117 zwischen Bülstedt und Wilstedt gerettet haben, ist mittlerweile ein weiteres Tier verendet, wie der Landkreis auf Anfrage bestätigte. Wie berichtet, war ein Schaf bereits auf der Weide den extremen Witterungsverhältnissen und der Vernachlässigung zum Opfer gefallen.

Die verwahrlosten Tiere – rund 40 Schafe, fünf Ziegen und drei Hütehunde blieben über die zurückliegenden Tage offenbar sich selbst überlassen – sind noch in der Nacht zu Montag nach Breddorf gebracht worden. Nach Auskunft des Schäfers, der sich zusammen mit einem Freund um die Tiere kümmert, seien die Schafe abgemagert und schon längere Zeit nicht geschoren worden. Außerdem müssten die Klauen geschnitten und die Tiere entwurmt werden. Vom Veterinäramt hieß es dazu: „Eine Entwurmung muss bei Schafen regelmäßig erfolgen und wurde in die Wege geleitet. Ebenso eine Schur und die Klauenpflege.“ Es sei spekulativ, einen Zeitpunkt zu nennen, an dem die Schafe zum letzten Mal geschoren wurden, in diesem Jahr sei aber sicherlich keine Schur erfolgt.

Auf die Frage, wie lange die Schafe in der Obhut des Breddorfer Tierhalters bleiben und unter welchen Auflagen die Tiere an die Eigentümerin, die im Landkreis Diepholz lebt, zurückgehen, antwortete die Pressestelle des Landkreises: „Hinsichtlich der Unterbringung und der Vergütung der entstehenden Kosten besteht Kontakt zwischen dem Breddorfer Schäfer und der Tierhalterin.“ Generell müsse die Haltung eines Tieres angemessen sein. Eine Grundlage für die Beurteilung einer Schafhaltung biete die Niedersächsische Empfehlung für die ganzjährige und saisonale Weidehaltung von Schafen, welche von der Tierhalterin eingehalten werden müsse. Der Landkreis kontrolliere, ob die Auflagen eingehalten werden.