Noch gähnt an der Stelle, wo bis zum 14. Juni die Halle gestanden hatte, eine große Pfütze. Im Mai soll die Produktion in zwei neuen Gebäuden wieder anlaufen. (Christian Kosak)

Grasberg. Der 14. Juni hatte wie ein ganz normaler Frühsommertag begonnen. Heinz-Hermann Roschen war nach Kleinmoor gefahren. Seine Frau Monika mähte derweil den Rasen hinterm Haus in Meinershausen. Als sie auf der anderen Seite nur kurz den Korb ausschütten wollte, fuhr ihr der Schreck in die Glieder. Sie erinnert sich noch, wie sie am ganzen Körper zitterte. Vor ihr stand eine Halle voller Heu in Flammen und sie wusste, ihr Sohn Ole arbeitete gerade darin. Ein Großbrand war bei der Firma Roschen Agrarhandel ausgebrochen. Als ihr der Sohn kurz darauf entgegenlief, war ihr das Feuer unwichtig, und am nächsten Morgen erwiderte Firmeninhaber Ole Roschen auf die Frage des Vaters nach der Zukunft: „Klar machen wir weiter. Wir bauen neu und größer und schöner.“ Ab da habe die Familie nach vorne geblickt.

46 Stunden wütete das Feuer, rund 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Jetzt gähnt an der Stelle, wo bis zum 14. Juni die Halle gestanden hatte, eine Pfütze so groß wie ein kleiner See in der Dezembersonne. Rund 800 Tonnen Heu lagen einst dort auf 80 mal 28 Meter in der größten Heutrockenhalle Europas, so Heinz-Hermann Roschen. Die brannte nun nur wenige Meter vom Wohnhaus entfernt. Sie hatten Glück, erzählt Heinz-Hermann Roschen. Die Frau hatte die Rhododendren vorm Haus gewässert, kein Futter für fliegende Funken. Die Rauchwolke der Halle aber hatte er schon von Kleinmoor aus gesehen. Als er auf dem Hof ankam, löschten Grasberger und Lilienthaler Feuerwehren schon und der Sohn hatte mit Feuerlöschern die benachbarten Hallen geschützt. Noch heute wird Roschens Stimme nachdenklich, wenn er sagt: „Wenn da einem Menschen etwas passiert wäre ...“, das Weitere überlässt er den Gedanken des Zuhörers, bevor er fortfährt: „Hier ist nur Geld verbrannt.“ In Feuerwehrmeldungen war seinerzeit die Rede von einem Millionenschaden.

Verdacht: Brandstiftung

Nach dem Brand kamen die Kripo und die Brandexperten der Versicherung. Ihr Verdacht: Brandstiftung. Seitens der Staatsanwaltschaft Verden heißt es sechs Monate später: „Mit hoher Wahrscheinlichkeit waren eine Selbstzündung des Heus und eine fehlerhafte Elektroinstallation auszuschließen. Die Möglichkeit einer Brandstiftung verblieb; der Verdacht konnte aber nicht weiter erhärtet werden.“ Das Ermittlungsverfahren wurde entsprechend eingestellt.

Heinz-Hermann Roschen geht ebenfalls von Brandstiftung aus. Das Feuer sei an einer Stelle ausgebrochen, an der es keine Elektrizität gegeben habe, dafür aber eine Nottür in der Wand. Und kurz nach dem Feuerausbruch seien erste Bilder davon im Internet aufgetaucht. An einem normalen Arbeitstag, kurz nach 12 Uhr. Das Firmentor stand offen. „Es war ganz einfach für den, auf den Hof zu kommen“, meint Heinz-Hermann Roschen. Und: „Für Brandstifter ist der Fluchtweg ausschlaggebend.“ Heu und Stroh anzuzünden, das sei ein Volkssport. Er versuche, sich in solch einen Menschen hineinzudenken. Das helfe, die Firma zu schützen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Einen noch höheren Zaun und ein automatisches Tor wird es geben, so wolle es auch die Versicherung. Und das Risiko wird halbiert. Sie teilen die Heutrocknung auf zwei Hallen auf, deren Mindestabstand zu den anderen Gebäuden beträgt künftig 25 Meter.

„Die Flexibilität ist uns von Berufs wegen mitgegeben“, erzählt Heinz-Hermann Roschen. Wer mit Heu handelt, ist vom Wetter abhängig und gewohnt, von einem Tag zum anderen zu entscheiden. Das mussten sie auch an jenem Junitag tun. Sie riefen ihre Kunden an. Manche der Geschäftsbeziehungen währt so lange, wie die Firma alt ist: 50 Jahre. Bei ihnen werde mit den Kunden noch gesprochen statt gemailt, und Verträge werden per Handschlag besiegelt. Mit Händen, die von einem lebenslangen Zupacken erzählen, fährt er die Geste nach. In diesen Junitagen mussten sie ihren Kunden sagen, dass sie in diesem Sommer kein spezialgetrocknetes Heu für Kleintiere oder Hochleistungspferde liefern könnten. „Auf diesem Sektor gehören wir zu den führenden in Deutschland“, so Roschen.

Was folgte, war eine Hitzewelle im Juni und Juli. Das Heu auf den Feldern trocknete bestens, sie kauften zu und Roschen sagt: „Der liebe Gott es uns geholfen.“ Auch wenn das Heu vom Feld nicht mit dem aus der Trockenanlage zu vergleichen sei, hätten die Kunden zu ihnen gehalten. Nur zu einem günstigeren Preis bei gleichzeitig mehr Aufwand für die Roschens. So geht auf die Bilanz des Jahres 2019 nicht nur die abgebrannte Halle. Er sagt: „Wir arbeiten dieses Jahr im Minus.“

Doch aus dem Nichts etwas erschaffen, das kann er. Sein Motto: „Wenn man nichts hat, muss man was machen.“ Mit sechs Hektar Land und dem maroden Haus der Eltern hatten seine Frau Monika und er den Agrarhandel in Meinershausen gegründet. 500 Hektar Grünland bewirtschaftet die Firma heute und zählt zehn Mitarbeiter. Mit vier Lastwagen liefert der Agrarhandel Heu und Stroh an seine Kunden. Die seien immer unterwegs und Sohn Ole lässt sich an diesem Morgen entschuldigen. Er sei auf Tour in Hamburg. Mit 22 machte ihn der Vater zum Teilhaber, seit sieben Jahren ist er der Inhaber und Heinz-Hermann Roschen versichert: „Ich rede nur mit den Worten meines Sohnes.“

Auf dem Tisch im Wintergarten der Roschens liegen die Pläne für die neuen Hallen. An der Stelle der riesigen Pfütze soll eine Maschinenhalle entstehen. Heu sei so dicht an den anderen Hallen und am Haus nicht mehr erlaubt. Der Bauantrag für alle drei Hallen ist gestellt, im Mai sollen sie mit einem Tag der offenen Tür eingeweiht werden.