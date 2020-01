Die Umgangsformen haben sich verändert, dies schlägt sich auch in Politik und Verwaltung nieder. (Dunca Daniel 123rf)

Immer häufiger hört man, dass Verwaltungschefs und Kommunalpolitiker beschimpft oder bedroht werden. In Estorf im Landkreis Nienburg hat der Bürgermeister deshalb jetzt das Handtuch geworfen. Wer sich für die Allgemeinheit einsetzt, wird offenbar immer öfter zur Zielscheibe. Auch in den Landkreisen Osterholz und Rotenburg haben einige Bürgermeister unangenehme Erfahrungen gemacht.

Noch gar nicht lange zurück liegt jene anonyme Postkarten-Aktion, die Worpswedes Bürgermeister Stefan Schwenke als schlimmste Anfeindung bezeichnet, die er nach eigener Aussage in seiner 18-jährigen Amtszeit erlebt hat. Ein Unbekannter hatte im Mai Karten mit zwei Motiven unter der Überschrift „Umschwenken“ im Dorf verteilt, die den Bürgermeister beschuldigten, für Baumfällungen und Verkehrsstaus verantwortlich zu sein.

Mehr zum Thema Gemeinde Estorf im Kreis Nienburg Bürgermeister tritt wegen rechtsextremer Anfeindungen zurück Der Bürgermeister der Gemeinde Estorf bei Nienburg ist zurückgetreten - wegen rechtsextremer ... mehr »

Stefan Schwenke erstattete Anzeige. „Unter dieser schäbigen Hetze hat auch meine Familie gelitten“, erinnert sich der Verwaltungschef. Hass und Beschimpfungen seien sonst die Ausnahme, „aber selbst in Worpswede ist der Ton rauer geworden“. Er konstatiert einen zunehmenden Egoismus und eine wachsende Anspruchshaltung in der Gesellschaft, was seine Arbeit anstrengender mache. „Die Fähigkeit, andere Argumente anzunehmen oder seine Meinung zu ändern, hat abgenommen“, glaubt Schwenke beobachtet zu haben.

So mancher würde aus Angst vor Veränderung sofort zum Gegenschlag ausholen und hartnäckigst Argumente vortragen. Mit renitenten Bürgern, die sich im Ton vergreifen, mit Beleidigungen, Anschreien und Androhen von Gewalt hätten gelegentlich seine Kollegen im Sozialamt zu tun. „In drei Fällen haben wir Hausverbot erteilt“, so Schwenke. Im Großen und Ganzen sei aber alles in Ordnung, er habe einen Traumjob, der ihm viel Spaß mache.

Der Spaß vergeht seinem Kollegen Frank Holle regelmäßig, wenn er einen Blick auf Facebook-Kommentare wirft. „Die Anfeindungen gegen mich gehören dort fast schon zum Tagesgeschäft“, sagt der Bürgermeister der Samtgemeinde Tarmstedt. Bei strittigen Themen müsse er einen gewissen Druck aushalten, dafür werde er schließlich bezahlt. Manche Vorwürfe jedoch gingen ihm unter die Haut. „Sätze wie ‚Der kümmert sich nicht mehr um Tarmstedt‘ tun weh.“

Mehr zum Thema Hetze gegen Schwenke Kampagne gegen den Bürgermeister Anonyme Postkarten machen in Worpswede die Runde. Darauf wird gegen Bürgermeister Stefan Schwenke ... mehr »

Früher hätten die Bürger in Leserbriefen ihrem Frust Ausdruck verliehen, heute könne jeder bei Facebook alles schreiben, bedauert der Verwaltungschef. Die Sozialen Medien verdammt er deshalb aber nicht, schließlich profitiere er von ihnen und habe sie bei seinem Wahlkampf in Stuhr eingesetzt. In schlechter Erinnerung sind ihm böse Reaktionen von Wolfsbefürwortern.

Die erlebte er nach dem Angriff eines Tieres auf einen Steinfelder Gemeindearbeiter im Winter 2018. Die Bedrohungen waren eine Antwort auf Holles Verdacht, dass es sich nicht um einen Hund, sondern um einen Wolf gehandelt habe, was später eine DNA-Analyse ausschloss. „Wir wissen, wo Deine Familie wohnt“, musste er damals in einem Kommentar lesen. „Ich war zunächst geschockt, letztlich habe ich es jedoch nicht ernstgenommen“, so der Jurist. Ansonsten gehe es im Tarmstedter Rathaus dörflich beschaulich zu, wohl auch, weil dort kein Sozialamt angesiedelt sei, mutmaßt Holle.

In der Nachbargemeinde Grasberg ist die Welt offenbar auch noch in Ordnung. Das sagt zumindest Bürgermeisterin Marion Schorfmann. Hass-Mails und Drohbriefe habe sie noch nie erhalten, gut erinnert sie sich indes an einen Brief mit unschönem Inhalt. Ein Bürger, der sich ungerecht behandelt gefühlt hatte, warf der Gemeinde vor, nicht richtig gehandelt zu haben. In der Versandtasche lag ein Plakat mit Angela Merkels Konterfei mit „einem blöden Spruch. Das war gegen mich gerichtet“, so Schorfmann. Weil sie den Absender kannte, brachte sie ihm seine Post eigenhändig zurück mit dem Kommentar, dass sie seine Aktion nicht in Ordnung fand. „Da war dann Ruhe.“

Mehr zum Thema Rücktritt von Estorfs Bürgermeister Focke Ein Dorf ist erschüttert Sein Auto wurde mit Hakenkreuzen beschmiert, und in seinem Briefkasten lag die Botschaft „Wir ... mehr »

Schorfmann glaubt, dass man als Mitarbeiter einer Behörde oder Kommunalpolitiker heute mehr erdulden muss als früher. Der gegenseitige Respekt und die Schwelle, jemanden verbal anzugreifen, weil man nicht mit einer Entscheidung des Gemeinderats zufrieden sei, hätten im Laufe der Jahre abgenommen. „Diejenigen lassen dann so ihren Frust ab, statt einen Termin für ein sachliches Gespräch zu vereinbaren.“ Es seien immer nur einzelne Bürger, die in der Wortwahl und Gestik über das Maß hinausgehen.

Ob Wilstedts Bürgermeister Traugott Riedesel schon mal in den Sozialen Medien angegangen wurde, weiß er gar nicht. „Die nutze ich nicht, die Äußerungen nehme ich nicht zur Kenntnis und interessieren mich nicht.“ Mit Anfeindungen werde er nicht konfrontiert, und auch die Gemeindeangestellte Bärbel Sievers höre rabiate Äußerungen nur selten, so der Arzt. Anfeindungen sind in Vorwerk ebenfalls eher die Ausnahme, sagt Bürgermeister Thomas Müller. Aber auch er hat festgestellt, dass der Ton rauer werde, wenn Bürger mit Entscheidungen nicht zufrieden seien. „Erst gestern hat mich jemand am Telefon angeschnauzt. Das ärgert mich, aber es gehört zum Job dazu.“ Von Anfeindungen kann Kirchtimkes Bürgermeister Frank Tibke nicht berichten. „Wir pflegen hier einen guten Umgang. Wir haben noch das kleine Bullerbü.“

Lilienthals Bürgermeister Kristian W. Tangermann (CDU) hat noch „keine Bedrohung im engeren Sinne“ erlebt, teilt er mit. In der Vergangenheit hatte Tangermann angesichts teils heftiger Debatten im Gemeinderat zu mehr Fairness in der politischen Auseinandersetzung und im menschlichen Miteinander aufgerufen. Die Wertschätzung, die man für sich selbst einfordere, solle man auch anderen entgegenbringen, so der Bürgermeister.