Vor gut zwei Jahren hat Wellhausen auf seinem Tarmstedter Grundstück Gebäudeteile ausgraben und schreddern lassen. Unter anderem das soll ihm die Gemeinde bezahlen, bevor sie die Fläche an der Bremer Landstraße zurückbekommt. (Fotos: Heeg)

Tarmstedt. Das Gezerre zwischen der Gemeinde Tarmstedt und dem Borgfelder Tischlermeister Karl Wellhausen um das Grundstück des ehemaligen Kalksandsteinwerks an der Bremer Landstraße nimmt kein Ende. Zwar hat die Gemeinde nach langem juristischen Hin und Her den Kaufpreis in Höhe von rund 80 000 Euro an Wellhausen zurücküberwiesen, doch steht sie noch immer nicht als Eigentümerin im Grundbuch. Denn Wellhausen will noch mehr Geld von der Gemeinde, dem Vernehmen nach weitere 80 000 Euro.

„Konkrete Beträge kommentiere ich derzeit nicht“, sagt Gemeindedirektor Frank Holle auf Anfrage. Aber es sei „richtig, dass Herr Wellhausen über seinen Rechtsanwalt Aufwendungsersatz im Zusammenhang mit der Umgestaltung beziehungsweise Vorbereitung des streitgegenständlichen Grundstücks verlangt. Die Verhandlungen laufen allerdings noch. Wenn Herr Wellhausen seinen Konfrontationskurs fortsetzen möchte, wird es hier wohl auch auf eine gerichtliche Auseinandersetzung hinauslaufen“, meint Holle. Vorsorglich hat die Gemeinde dafür 42 000 Euro in den Haushaltsentwurf 2020 eingestellt. „Der Betrag ist aber gegriffen“, betont Holle, da man nicht wisse, auf welche Summe man sich am Ende einige. Gewisse Ansprüche werde der Borgfelder geltend machen können, schließlich habe er Gebäudeteile des Kalksandsteinwerks ausgegraben und geschreddert. Daraus ist ein großer Sandhaufen entstanden.

Was sonst noch im Etatentwurf für 2020 steht, darüber hat jetzt der Finanzausschuss der Gemeinde gesprochen. So soll der Jugendtreff im ehemaligen Doktorhaus an der Hauptstraße für 447 000 Euro umfassend saniert werden – allerdings nur, wenn das Projekt wie erwartet von der EU bezuschusst wird, wie die Vorsitzende Hannelie Aßmann erklärte. Für die Erneuerung des Regenwasserkanals samt Pumpwerk am Weidedamm sind 280 000 Euro vorgesehen, für den Ausbau des Baugebiets 38 (Vor dem großen Vieh) sind 1,1 Millionen Euro eingeplant, für den Ausbau der Gewerbegebiete Am Kuhl Acker und Holschendorfer Weg insgesamt 50 000 Euro, und der Umbau einer Gewerbehalle an Alten Sägereiplatz für den Bauhof soll 264 000 Euro kosten.

414 000 Euro will die Gemeinde für ein Grundstück fürs Ausstellungsgelände ausgeben, 26 500 Euro fallen für die neue Gewerbefläche am Holschendorfer Weg für Vermessung, Notar und Grunderwerbssteuer an. Die Gemeinde will aber auch Grundstücke verkaufen: Der Verkauf von Bauflächen im neuen Baugebiet sowie des jetzigen Bauhofgrundstücks an der Bremer Landstraße soll rund 1,6 Millionen Euro einbringen. In etwa der gleiche Betrag soll über die Erschließungsbeiträge hereinkommen, die die Gemeinde von den Häuslebauern im Baugebiet Nr. 38 verlangt.

Defizit eingeplant

Weil die eingeplanten Einnahmen zeitlich nicht mit den Ausgaben für die Investitionen zusammenfallen, ist im Haushalt wie im Vorjahr ein Liquiditätskredit in Höhe von 1,9 Millionen Euro eingeplant. Fürs Jahresende rechnet die Kämmereileiterin Sandra Hammer mit einem Defizit von rund 286 500 Euro, der 2021 zurückgezahlt werden soll.

Die Steuereinnahmen der Gemeinde sind mit 2,9 Millionen Euro angesetzt, das sind 115 000 Euro weniger als 2019. Das meiste stammt aus dem Gemeindeanteil Einkommensteuer (1,6 Millionen Euro), gefolgt von der Gewerbesteuer (608 000 Euro) und der Grundsteuer B (587 300 Euro). Einnahmen bringen auch die Konzessionsabgaben für Strom (94 000 Euro) und Erdgas (10 800 Euro). Die Hundesteuer ist mit 13 400 Euro eingeplant.

Das viele Geld darf die Gemeinde aber nicht komplett behalten, denn gut 2,1 Millionen Euro muss sie als Transferaufwendungen wieder abgeben. Die größten Posten sind die Kreisumlage (1,2 Millionen Euro) und die Samtgemeindeumlage (812 400 Euro). Hinzu kommen 970 000 Euro fürs Personal. Das meiste Geld fließt in den Kindergarten Schulstraße (341 700 Euro), den Kindergarten Fasanenweg (355 800 Euro) sowie in den Bauhof (257 800 Euro).