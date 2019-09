Die Radwege in Lilienthal sollen besser werden, findet ein Querdenker und macht dazu einen Vorschlag (Symbolfoto). (David Young/dpa)

Lilienthal. Die Gemeinde soll nach Ansicht von Querdenker-Ratsherr Ingo Wendelken mehr für die Radfahrer in Lilienthal tun, eigens und dafür auch verstärkt Fördergelder aus Bundes- und Landesprogrammen beantragen. Ein Beschluss in diese Richtung wird am kommenden Dienstag im Gemeinderat zwar nicht möglich sein, weil die Tagesordnung dies nicht hergibt. Aber eine politische Absichtserklärung könnte der Gemeinderat schon auf den Weg bringen, meint Wendelken.

Ihm schwebt vor, dass pro Einwohner 2,50 Euro, insgesamt also rund 50 000 Euro, künftig von der Gemeinde für die Gestaltung und Verbesserung des Radverkehrs bereit gehalten werden - über das Budget hinaus, das ohnehin für Sanierung und Reparatur im Haushalt vorgesehen ist. Das Geld soll in erster Linie als Co-Finanzierung für die Fördermaßnahmen der Bundes- und Landesregierung dienen. Dann könnte zum Beispiel das vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) geforderte Radwegeverkehrskonzept für Lilienthal erstellt werden oder die Infrastruktur verbessert werden.

Wendelken hat bereits eine Idee, welches Projekt er gern konkret umgesetzt haben möchte. Er setzt sich dafür ein, dass die Klosterstraße mit ihrem Kopfsteinpflaster umgestaltet wird, sodass Rollstuhl-Fahrer, Menschen mit Rollator, aber eben auch Radfahrer dort besser zurechtkommen. „Das Pflaster ist zwar schön anzusehen, hat aber seine Tücken“, sagt er. Ihm zufolge bremst die rubbelige Oberfläche Rollstühle und Rollatoren und Fahrradfahrer geraten ins Rutschen, sodass sie die Straße eher meiden. Seinen Vorschlag hat Wendelken bereits in einer Projektskizze für den Nationalen Radverkehrsplan 2020 und der dort in Aussicht stehenden Förderung zusammengefasst.