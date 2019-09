Die Idee mit dem Schirm war nicht so gut. Aber zumindest hat der Mann auf das Auto verzichtet. (Frank Rumpenhorst/dpa)

Eigentlich kann man die Mobilitätswende nur gut finden. Wenn es aber darum geht, sie umzusetzen, haben es die Alternativen zum Auto plötzlich schwer. Die Straßenbahn ist manchem zu teuer, den Elektrotretroller will man – jetzt, wo er auf dem Markt ist – weder auf dem Fuß- noch auf dem Radweg haben, und das Fahrrad, das zeigt die langwierige Debatte in Bremen, ist nur dort wirklich geduldet, wo es den Autofahrer nicht stört.

Auch in Lilienthal, Worpswede oder Wilstedt kommen sich die verschiedenen Verkehrsmittel ins Gehege. Auch in diesen Orten zeigt sich der Konflikt. In Lilienthal und Wilstedt denkt man nun sogar darüber nach, Piktogramme auf die Hauptstraßen zu malen, um zu zeigen: Fahrradfahrer dürfen dort auch fahren.

Vor allem im ländlichen Raum, wo die Wege lang sind, fällt es schwer, auf das Auto zu verzichten. Dennoch muss die Debatte angestoßen werden. Und so ist es sinnvoll, dass einige Lilienthaler die Idee der Mobilitätswoche in den Ort holen, um aufzuzeigen, dass man auch anders zur Schule, zum Sportverein oder zum Supermarkt kommen kann als mit dem SUV.

Dann wird man vielleicht mal nass, weil es regnet, oder man gerät ins Schwitzen, weil Radfahren auch anstrengend sein kann. Aber man leistet einen Beitrag zur Mobilitätswende. Einer Wende, zu der es angesichts des Klimawandels und einer zunehmenden Verkehrsdichte keine Alternative gibt.