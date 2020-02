30 000 Euro will die Kommune 2020 für Restarbeiten in der Schmalenbecker Straße ausgeben. Doch nicht nur an dieser Stelle herrscht Handlungsbedarf. Wollte die Gemeinde alle ihre Straßen sanieren, bräuchte sie mehr als zwei Millionen Euro. (Maximilian von Lachner)

Grasberg. Wollte die Kommune Grasberg alle wichtigen, lädierten Straßen und Wege auf Vordermann bringen, bräuchte sie 2 032 000 Euro. Diesen Betrag hatte immer Sommer 2019 das Hamberger Ingenieur-Büro Schott und Schlichting im Auftrag der Verwaltung für ein Grasberger Straßensanierungskonzept ermittelt. Die CDU hatte seinerzeit für den Haushaltsentwurf 2020 500 000 Euro für Straßenbauarbeiten gefordert. Im Rahmen der Haushaltsberatungen sank diese Summe auf 250 000 Euro und wurde so von der Kommunalaufsicht für die Bedarfszuweisungsgemeinde genehmigt. Die Gemeinde ist demnach weit davon entfernt, ihre Straßenprobleme auf einen Schlag lösen zu können. Sechs Projekte stehen für das Jahr 2020 auf der Agenda und werden im Bau- und Planungsausschuss am Donnerstag, 6. Februar, ab 20 Uhr im Rathaus, Speckmannstraße 30, in öffentlicher Sitzung mit Einwohnerfragestunde diskutiert.

Rund 96 000 Euro zuzüglich Ingenieurleistungen plant die Verwaltung für die Sanierung der Wörpebrücke Mühlendamm ein. Diese sei bereits lange geschoben worden, so Bürgermeisterin Marion Schorfmann auf Nachfrage. Sie geht davon aus, dass die Brücke während der Ferien saniert wird, damit der Schulbusverkehr durch die Arbeiten nicht gestört werde. Ob die Brücke überhaupt in diesem Jahr saniert wird, darüber will die Grasberger CDU zuvor „konstruktiv in der Fraktion und auch in der Ausschusssitzung diskutieren“, so die CDU-Fraktionsvorsitzende Silke Paar auf Nachfrage der WÜMME-ZEITUNG. Sie wisse, die Verkehrssicherheit der Brücke müsse gewährleistet sein, der Weg dahin könnte aber unterschiedlich verlaufen. Paar denkt zwei Möglichkeiten: Die Brücke aus Gemeindemitteln 2020 sanieren „oder sperren und warten, bis die Brücke zerfällt und dann Investitionszuschüsse erhalten.“ Dabei wolle die CDU natürlich prüfen, wie frequentiert die Brücke sei.

Das Büro Schott und Schlichting hatte im Sommer 2020 nicht nur ermittelt, welche Grasberger Straßen auf welchen Längen saniert werden müssten und die ungefähren Kosten dafür beziffert. Es hatte auch deren Zustand nach Prioritäten eingeteilt. Eins steht für: „Verkehrssicherheit nicht gegeben“, zwei für: „sollte gemacht werden, um stärkere Schäden zu vermeiden“ und drei für: „zwar nachrangig aber trotzdem wichtig“.

Für die reine Straßenunterhaltung verbleiben 2020 145 000 Euro. Die Verwaltung schlägt vor, dass 30 000 Euro auf Restarbeiten an der Schmalenbecker Straße entfallen. 27 000 Euro sollen für die Neue Straße ausgegeben werden, 36 000 Euro für die Neu-Rautendorfer Straße zwischen Huxfeld und Schmalenbeck, 26 000 Euro für Am Ützenbarg und 12 000 Euro für den Rotdornweg. Weitere 14 000 Euro werden für Ingenieurskosten eingeplant. Abgesehen von der Schmalenbecker Straße will die Kommune damit vier Straßen der Kategorie „Verkehrssicherheit nicht gegeben“ auf Vordermann bringen. Vier Straßen, die nach Schorfmann „im Rahmen der vorhandenen Mittel“ unterzubekommen seien.

Doch nicht für jede Straße der Priorität eins reicht 2020 das Geld. Beispielsweise bräuchte es rund 213 000 Euro für die Rautendorfer Straße von der K10 bis Mittelsmoor oder 235 000 Euro für die Neu-Rautendorfer Straße von der K10 bis Huxfeld. Diese und andere Straßen gelten laut Ingenieurbüro ebenfalls als „Verkehrssicherheit nicht gegeben“. Schorfmann sagt: „Das sind Investitionen, die wir zurzeit nicht leisten können.“ Nicht einmal in den nächsten zehn Jahren könne die Gemeinde das schaffen. So bleibt ihr denn weiterhin nur die „Gefahrenabwehr“, wie Schorfmann die alljährlichen überschaubaren Straßensanierungen nennt. Und: „Ohne Fördermittel kriegen wir das nicht hin.“ Ingenieur Jürgen Schlichting sagt auf Nachfrage nicht nur zum Grasberger Straßenproblem: „Wenn nicht bald öffentliche Förderung kommt, gehen die Kommunen über Kopf mit ihren Straßen“.

Die für 2020 in Grasberg eingeplanten Straßensanierungen können im Ausschuss durchaus auf den Prüfstand kommen, so Schorfmann. Sie verstehe diese als Vorschlag der Gemeindeverwaltung. Und: „Der Ausschuss hat natürlich die Möglichkeit, die Prioritätenliste anders zu setzen.“ CDU-Fraktionsvorsitzende Silke Paar kündigt zudem das Bestreben ihrer Partei an, über weitere 250 000 Euro für Straßensanierung in einem Nachtragshaushalt oder für den Haushalt 2021 zu diskutieren, und verspricht für das Thema Grasberger Straßen: „Wir versuchen dran zu bleiben.“