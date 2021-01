Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. (Jens Kalaene)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Osterholz gestiegen. Wie die Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven mitteilt, waren 142 Personen mehr ohne Arbeit als noch im Vormonat. Insgesamt waren laut dem Arbeitsmarktreport 2311 Personen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Quote von 3,8 Prozent. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren 176 Personen weniger arbeitslos. Die Agentur sieht die Entwicklung trotzdem als durchaus positiv. „Im Januar ist die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen saisonüblich angestiegen. Allerdings erheblich geringer als erwartet", sagt Joachim Ossmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven.

Der Anstieg liegt demnach deutlich unter dem Anstieg von Dezember 2019 auf Januar 2020. Der strikte Lockdown ab 16. Dezember habe bisher keinen negativen Effekt auf die Entwicklung der Arbeitslosigkeit gehabt. „Erfreulich ist auch, dass sich der Abstand der Arbeitslosenzahlen zum jeweiligen Vorjahresmonat seit September kontinuierlich verringert. Das heißt, dass sich der durch die Corona-Pandemie verursachte Anteil an der Arbeitslosigkeit wieder abbaut“, bemerkt Joachim Ossmann. Der Einsatz von Kurzarbeit in den Betrieben habe den Anstieg der Arbeitslosigkeit über die saisonal übliche Entwicklung hinaus in großem Ausmaß verhindert. Im Landkreis Osterholz gab es insgesamt 1177 Anzeigen für Kurzarbeit. Davon sind rund 15.931 Personen betroffen.

Die Agentur für Arbeit Stade berichtet von einer ähnlichen Entwicklung. Dagmar Froelich, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur, erläutert: „Eine Zunahme der Arbeitslosigkeit im Januar ist saisontypisch, und auch vor Corona-Zeiten verzeichneten wir in den Wintermonaten Anstiege in dieser Größenordnung. Wir sehen derzeit den üblichen saisonalen Anstieg der Arbeitslosigkeit.“ Grund zur Entwarnung gebe es deshalb aber nicht. Auch wenn der zweite Lockdown bisher wenig Einfluss habe, seien die Arbeitslosenzahlen schon vorher auf einem hohen Niveau gewesen. Im gesamten Agenturbezirk Stade gab es bis Ende des Monats 443 Anzeigen zu Kurzarbeit mit 4375 Mitarbeitern. Die Zahl ist weiter gestiegen, wie die Agentur mitteilt.