2018 kamen rund 5000 Gäste weniger ins Worpsweder Hallenbad als im Vorjahr. Dennoch steht der Erhalt des Bads nicht infrage. (Björn Hake)

Worpswede. 287 000 Euro hat sich die Gemeinde Worpswede im vergangenen Jahr ihr Hallenbad kosten lassen. Das sind 15 000 Euro mehr Defizit als im Jahr 2017. Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft ließ sich jetzt den Kosten- und Leistungsbericht erläutern.

„Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das Hallenbad für wichtig halten“, sagte Bürgermeister Stefan Schwenke einleitend. Den Dienstleistungsvertrag mit den Bäderbetrieben Osterholz-Scharmbeck, der Anfang des Jahres 2002 abgeschlossen worden ist und damals zu Einsparungen geführt hatte, hat die Gemeinde 2017 gekündigt. „Jetzt sparen wir durch die Aufhebung des Vertrags“, meinte Schwenke. Die Gemeinde führt das Bad jetzt wieder in eigener Regie.

Weniger Kursangeote

Bei den Einnahmen ergaben sich in der Summe kaum Änderungen: Sie lagen 2017 und 2018 jeweils bei ziemlich genau 170 000 Euro. Einen deutlichen Rückgang von 66 000 auf 49 000 Euro gab es aber bei den Benutzerentgelten zu beklagen. Im vorigen Jahr kamen wegen des heißen Sommers nur 40 000 Gäste ins Bad, 2017 waren es noch knapp 45 000 gewesen. Auch die Zahl der angebotenen Kurse ist gesunken. Eva Bunn von der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) fragte, wie wieder mehr Kurse angeboten werden können. Das Ende eines Fitnesskurses sei teilweise durch andere Kurse aufgefangen worden, sagte Kämmerer Dietmar Höhn, aber für Ende dieses Jahres stehe die Schließung eines weiteren Kurses bevor. Die Gemeinde führe Gespräche mit externen Betreibern, das Problem sei aber die Abrechnung über die Krankenkassen. Dafür müssten die Kursleiter alle zwei Jahre einen Lehrgang nachweisen, der einen erheblichen Aufwand bedeute. Das lohne sich für viele Anbieter nicht mehr.

Der Einnahmerückgang bei den Benutzergebühren wird auf den ersten Blick dadurch ausgeglichen, dass die Einnahmen durch das Blockheizkraftwerk sich von 14 000 auf 30 000 Euro mehr als verdoppelt haben. Diese Mehreinnahme steht aber nur auf dem Papier: Bei den Ausgaben schlägt das Blockheizkraftwerk wegen einer Änderung im Umsatzsteuerrecht neuerdings mit 14 000 Euro zu Buche. Insgesamt stiegen die Aufwendungen von 441 000 auf 458 000 Euro, auch wegen höherer Bewirtschaftungskosten – obwohl für Strom sogar etwas weniger ausgegeben wurde. Die Pacht für die Werbeflächen brachte im vorigen Jahr nur noch 3000 statt 4500 Euro ein, die Reinigung durch Fremdfirmen wurde mit 9500 Euro mehr als viermal so teuer; Grund für Frank Bohling (SPD), kritisch nachzufragen. Dass mehr Aufträge an Fremdfirmen vergeben werden mussten, habe daran gelegen, dass eine Reinigungskraft der Gemeinde lange erkrankt gewesen sei, erklärte Dietmar Höhn. Jetzt sei sie in Rente und eine Nachfolgerin eingestellt. Die befristeten Verträge für die Werbung liefen größtenteils gerade aus. Die Gemeinde verhandle über Neuvergaben.

„Das Defizit lag schon mal fast doppelt so hoch“, meinte Hubert Hahndrich (CDU). Solange es nicht wieder steige, solle man alles tun, um das Bad zu erhalten. Tatsächlich wurde es auch von niemand mehr infrage gestellt, vielmehr der Bericht einstimmig zur Kenntnis genommen.

In den Sommerferien sollte eigentlich die Lüftung des Bades erneuert werden. Bürgermeister Stefan Schwenke musste dem Ausschuss nun aber mitteilen, dass der Förderbescheid des Landes Niedersachsen noch nicht eingegangen sei. Deshalb könne die Gemeinde die Arbeiten nicht rechtzeitig ausschreiben. Er hoffe nun, dass die Arbeiten im Oktober erfolgen könnten, wenn das Bad für die üblichen Wartungsarbeiten geschlossen werde. Bernd Rugen (Linke) war skeptisch und erkundigte sich sicherheitshalber nach dem Förderzeitraum. Der laufe noch bis Ende April nächsten Jahres, beruhigte ihn Dietmar Höhn, und ihre eigenen Haushaltsmittel für die Erneuerung könne die Gemeinde auf das nächste Jahr übertragen.