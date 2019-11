Viele Eltern wünschen sich das: Tempo 30 vor der Grundschule Tarmstedt. Der Landkreis Rotenburg will die rechtlichen Möglichkeiten künftig großzügiger auslegen. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. Tempo 30 vor der Grundschule Tarmstedt und am Altenheim in Wilstedt – dafür setzen sich seit Monaten etliche Menschen ein. Möglich, dass ihr Engagement sich tatsächlich auszahlt: Die Rotenburger Kreisverwaltung hat offenbar beschlossen, ihren Widerstand gegen die Verkehrsberuhigung vor sozialen Einrichtungen aufzugeben. „Wir wollen die rechtlichen Möglichkeiten großzügiger handhaben“, sagte die zuständige Dezernentin Heike von Ostrowski am Donnerstag im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr.

Es gebe zwar keinen Automatismus, sagte die Juristin. Doch wolle die Verkehrsbehörde dem Wunsch vieler Eltern Rechnung tragen, dass der Landkreis Rotenburg Tempo 30 im Bereich von Schulen und Kindergärten auch auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen anordnet. Diese neue Betrachtungsweise gelte auch für die Grundschule Tarmstedt, sagte sie auf die explizite Nachfrage des CDU-Abgeordneten Marco Prietz. Ebenso werde die Verkehrssituation vorm Altenheim in Wilstedt möglicherweise neu bewertet, sagte sie auf Anfrage von Günther Nase (SPD).

Seit Monaten fordert der Elternrat der Grundschule Tarmstedt eine Tempo-30-Zone im Bereich der Schule. Weil die Eltern bislang beim Landkreis abgeblitzt sind, haben sie ein Bürgerbegehren und eine Online-Petition für ihr Anliegen gestartet.