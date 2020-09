Auch im Lilienthaler Hallenbad gelten strenge Auflagen wegen Corona. Diese führen dazu, dass der Umfang für den Schwimmunterricht in den Schulen deutlich reduziert werden musste. (Wirtschaftsbetriebe Lilienthal)

Lilienthal. Wegen der Corona-Pandemie kann der Schwimmunterricht an den Lilienthaler Grundschulen nicht im üblichen Umfang stattfinden. Das Thema sorgt seit dem Schulstart vor drei Wochen für Irritationen bei den Eltern und einen regen Austausch zwischen den Schulen und dem Rathaus. Die Wirtschaftsbetriebe Lilienthal, die das Hallenbad betreiben, bemühen sich, weitere Schwimmzeiten aufzutreiben. Es gibt Gespräche mit der Diakonischen Behindertenhilfe über die Nutzung des Wörpebades. Zugute kommt den Schulen, dass ein Verein seine gebuchte Schwimmzeit im Hallenbad vergangene Woche zurück gegeben hat.

Offenbar hat es während der Sommerferien keinen Kontakt zwischen den Schulen und dem Rathaus gegeben, um über die veränderten Bedingungen zu sprechen. Als die Stundenpläne erstellt wurden, gingen zum Beispiel die Verantwortlichen der Schroeterschule davon aus, dass der Schwimmunterricht wie immer stattfinden würde, weil keine gegenteiligen Informationen vorlagen. Das mag blauäugig gewesen sein, denn dass der Betrieb im Hallenbad nur eingeschränkt läuft, war in der Öffentlichkeit bekannt. Auch die WÜMME-ZEITUNG hatte darüber berichtet. Doch Schuldzuweisungen, darin sind sich auch die Vertreter im Gemeindeelternrat einig, helfen nicht weiter. Sie sind an einer kurzfristigen Lösung des Problems interessiert.

„Wir können wegen der Abstands- und Hygieneregeln die Menschen nur noch in begrenzter Zahl ins Bad lassen“, sagt der Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe Lilienthal, Rüdiger Reinicke. Die Schwimmzeiten für die Öffentlichkeit und die Kursanbieter seien deutlich reduziert worden, aber eben auch die Schulen seien betroffen. Dies führt dazu, dass die Grundschulen Falkenberg und Trupermoor nur noch 14-tägig Schwimmunterricht anbieten können, während die Kinder aus Worphausen und der Schroeterschule nun wöchentlich kommen dürfen.

Laut dem WBL-Geschäftsführer kann sich immer nur eine Klasse zur gleichen Zeit im Hallenbad aufhalten, vor Corona waren es zwei, hinzu kam dann sogar noch ein Kurs im Lehrbecken des Schwimmbades. Reduziert sind die Möglichkeiten auch dadurch, dass sich bei dem Wechsel die Klassen in den Fluren und Umkleidekabinen nicht begegnen dürfen. Auch sei eine Viertelstunde Pause nötig, um die Räume und Schränke für den nachfolgenden Durchgang zu reinigen. „Das alles schränkt den Betrieb massiv ein. Wir versuchen, möglich zu machen, was möglich ist. Natürlich ist es wichtig, dass die Kinder schwimmen lernen“, sagt Reinicke.

Um die Kapazitäten auszuweiten, hat die WBL auch beim Hallenbad in Worpswede angeklopft. Doch auch dort sind die Schwimmzeiten begrenzt und alles ist ausgebucht. Ob das Wörpebad genutzt werden kann, soll sich in dieser Woche klären. Vielleicht kann der für die Grundschulen zuständige Fachbereichsleiter Andreas Cordes bereits am Donnerstag Neuigkeiten verkünden, wenn ab 18 Uhr der Ausschuss für Bildung in der Aula der Integrierten Gesamtschule tagt.

Der eingeschränkte Betrieb für Grundschüler wird wohl für das erste Schulhalbjahr gelten. Danach soll das Angebot ausgeweitet werden, allerdings kann niemand sagen, wie sich die Krise entwickelt. Auch Kursanbieter, Vereine und Volkshochschule müssen Abstriche machen: „Sie haben 50 Prozent der sonst üblichen Zeiten bekommen“, sagt Reinicke. Ihm zufolge zählt das Hallenbad 70 Prozent weniger Gäste als vor der Pandemie.