Nicht jeder wohnt auf ewig im selbst gebauten Eigenheim. Spätestens wenn es an den Verkauf geht, interessiert der Wert der Immobilie. Diesen zu ermitteln, dafür gibt es verschiedene Wege. (Symbolbild) (Julian Stratenschulte)

Lilienthal. Wer wissen will, was sein Haus wert ist, könnte im Internet fündig werden – unter Vorbehalt. Eine der Internetplattformen ist Scoperty (www.scoperty.de). Dort sind über 35 Millionen Immobilien bundesweit mit Wertangaben zu finden, auch die meisten Häuser aus Lilienthal. Bei den angegebenen Zahlen handelt es sich um Schätzwerte, die mithilfe eines Algorithmus' generiert werden, wie das Start-up-Unternehmen aus München auf seiner Seite betont. Bei Preisspannen von mehreren Hunderttausend Euro für ein Objekt wird schnell deutlich, dass es sich mehr um Schätzungen als um seriöse Werte handelt.

„Wir wollen den Immobilienmarkt transparenter und so einfacher zugänglich für jeden machen“, sagt Scoperty-Gründer Michael Kasch auf Nachfrage. Die Schätzwerte sollen eine erste Orientierung geben, was die Immobilie wert ist. Doch woher bezieht die Plattform ihre Daten? Immerhin lassen sich mit einem Klick auch Baujahr und Quadratmeterangaben finden. Laut Kasch stammen alle Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen wie Katasterämtern, der Post oder dem Datenlieferer infas 360. Auch durch Transaktionsdaten realer Marktvorgänge lerne der Algorithmus.

Baujahr gibt es nur beim Bauamt

Woher die Firma so ganz genau ihre Daten bezieht, kann der Vorsitzende des Gutachterausschusses für Grundstückswerte Otterndorf, René Jacobsen, nicht nachvollziehen. Diesem ist auch das Katasteramt Osterholz-Scharmbeck zugeordnet. Jacobsen sagt: „Das, was relevant ist, wird nicht von offizieller Seite bereitgestellt.“ So könnten zwar Katasterkarten kostenfrei im Internet eingesehen werden, aber das Baujahr eines Hauses sei beispielsweise nur beim Bauamt hinterlegt. So bleibe das, was da im Internet steht, „wirklich nur eine Schätzung“. Erst recht, weil keiner wisse, wie es im Haus aussehe.

Sven Behrens von der Lilienthaler Firma ProSB Immobilien nutzt ein eigenes Online-Programm nur für eine „erste grobe Einschätzung der Immobilie“, denn ein Algorithmus könne allenfalls einen Durchschnittswert liefern. Doch schon bei der Beschreibung „gute Ausstattung“ werde es relativ. Daher ist für ihn klar: „Man muss eine Immobilie schon vor Ort sehen, um ihren tatsächlichen Wert darzustellen.“

Das, was Scoperty und ähnliche Internetplattformen liefern, nennt Behrens „eine ganz grobe Einschätzung“, die man nicht für bare Münze nehmen solle. Er vermutet hinter dem Geschäftsmodell noch etwas anderes: „Es geht darum, Adressen abzufischen.“ Denn wer sein Haus online schätzen lässt, gibt in diesem Moment bereits seine Adresse preis.

Seit 31 Jahren bringt Petra Thiel Häuser, Grundstücke und Menschen zueinander. Zudem ist sie Mitglied im Gutachterausschuss des Landkreises, der alle Kaufverträge aus dem Landkreis Osterholz auf den Tisch bekommt. „Daran sehen wir, wie die Objekte wirklich verkauft worden sind und nicht, wie sie angeboten wurden.“

Nach einem Blick auf die Internetseite von Scoperty betont auch Thiel, dass das nicht die einzige Online-Plattform sei, die kostenlose Immobilienschätzungen anbiete. Welche Tücken derartige Angaben bergen könnten, habe sie schon erlebt. Sich auf den Schätzwert für ihr Haus verlassend habe eine Familie bereits eine neue Immobilie erstanden, um dann festzustellen: Der durch den Online-Makler versprochene Verkaufspreis für das alte Haus war nicht zu erzielen. Plötzlich habe eine Lücke von 60.000 Euro in der Finanzierung fürs neue Heim geklafft.

Eine Untersuchung habe ergeben, so Thiel, dass derartige Online-Plattformen in der Regel bei der kostenlosen Schätzung einen relativ hohen Preis auswerfen. Das Ziel dahinter: Der Eigentümer solle den Makler der Plattform wählen, denn er sehe oft nur den hohen Betrag und nicht, wie auch bei Scoperty angegeben, die gesamte Preisspanne. Doch auch Petra Thiel betont: „Die Einschätzung eines Objekts hat mit dem Verkauf nichts zu tun.“ Die richtige Bewertung einer Immobilie sei dadurch gekennzeichnet, dass man sich am Markt auskenne. Dass man eben wisse, wie selbst innerhalb eines Ortes zwischen einzelnen Straßen der Preis variieren könne.

„Das ist eine Kunst“, sagt Thiel. Die gibt es nicht zum Nulltarif. Genau damit aber locken die Internetschätzer. Nur gibt Thiel zu bedenken: Was umsonst sei, könne nicht gut sein. Wenn also eine Online-Plattform einen höheren Immobilienpreis angebe als der Makler vor Ort, dann wisse sie bereits: Diesen Ertrag wird der Kunde nicht bekommen. Stattdessen höre er dann Ausreden wie der Einfluss von Corona oder die Marktentwicklung, für die der Makler ja nichts könne. Der Kunde müsse ja nicht sie als Makler nehmen, so Thiel, aber er sollte wissen, dass das, was kostenlos ist, nicht besser sei.

In Plattformen wie Scoperty und Co. sieht Petra Thiel trotzdem keine Konkurrenz. Nur ärgere sie sich, dass die Kunden darauf reinfielen. Bei Scoperty wird der Kunde im Internet gleich geduzt. Das solle Vertrauen schaffen, so Thiel, nur stehe dahinter: „Eigentlich wollen wir nur dein Objekt und dein Geld.“