Wenn das Personal nicht reicht, werden die Kinder wieder nach Hause geschickt. (Jens Büttner/DPA)

Lilienthal. „Die Personalsituation ist unerträglich“, sagt Vicki Haberland. Die Mutter ist Elternvertreterin im Kindergarten Wiesenbuttjer in Lilienthal. Mütter und Väter würden inzwischen mehrmals im Monat morgens wieder mit ihren Kindern nach Hause geschickt, weil zu wenig Personal da sei. Nicht nur bei den Wiesenbuttjern fehlen Fachkräfte. Händeringend sucht die Gemeinde Lilienthal Erzieherinnen und Erzieher, Sozialassistentinnen und Sozialassistenten sowie Kinderpflegerinnen und -pfeger.

Vier Jahre geht Vicki Haberlands Sohn nun schon in die Einrichtung im ehemaligen Schulhaus Wührden. „Die Situation hat sich nicht verbessert, sondern verschlechtert“, klagt die berufstätige Mutter. Noch im vergangenen Jahr seien Kinder von Eltern, die zur Arbeit müssen, bevorzugt betreut worden. Inzwischen gebe es diese Priorität nicht mehr. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz gilt für alle. „Es macht schon wütend, wenn man weiß, dass andere gerade im Erziehungsurlaub sind.“

Wer Glück hat, hat Eltern, die sich spontan ums Enkelkind kümmern können. Wer weniger Glück hat, regelt das Problem mit Gleitzeit oder nimmt das Kind mit zur Arbeit. „Wer keine Alternative hat, muss sich Urlaub nehmen“, so Haberland. Den Verdienstausfall zahlt die Gemeinde nicht. Der zuständige Fachbereichsleiter im Rathaus, Andreas Cordes, erklärt dazu, dass die Gemeinde nicht verpflichtet sei, den Verdienstausfall zu zahlen, wenn Mitarbeiter erkrankten.

Nach Angaben der Gemeindeverwaltung sind von 58 Stellen in den sechs kommunalen Kindertagesstätten derzeit zwei unbesetzt, im Vertretungspool fehlen weitere drei von neun Mitarbeiterinnen. Hinzu kommen Ausfälle wegen Krankheit und Schwangerschaft. „Wir versuchen alles, um Personal zu bekommen, aber der Markt ist leer gefegt“, weiß Cordes. Dabei stellt sich die Gemeinde als interessanter Arbeitgeber dar. „Wir haben familienfreundliche Arbeitszeiten und ein Gesundheitsmanagement“, betont Cordes.

Mangelverwaltung

Ohne die jungen Leute vom Bundesfreiwilligendienst wäre die Situation in den kommunalen Kindertagesstätten noch schwieriger, räumt Cordes ein. Inzwischen bezahlt die Gemeinde sogar Praktikantinnen und Praktikanten, damit diese in den Kitas aushelfen. „Das ist keine Lösung. Wir können und dürfen nicht dauerhaft mit Praktikanten und Quereinsteigern arbeiten“, betont der Fachbereichsleiter.

Im Kindergarten Wiesenbuttjer versucht man, den Mangel zu verwalten. „Die Kinder wurden in Gruppe A und Gruppe B eingeteilt. Das eine Mal muss die Gruppe A zu Hause bleiben und das andere Mal die Gruppe B“, erklärt Vicki Haberland. Sie wünscht sich, dass sie wenigstens am Abend vorher vom Ausfalltag erfahren würde. „Dafür gibt es doch Computerprogramme“, klagt sie. Tatsächlich will die Gemeinde demnächst eine Online-Anmeldung für die Kindertagesstätten einführen. Erst danach soll eine Software für die Organisation des Alltags in den Einrichtungen getestet werden.

Besonders schwierig ist die Situation am Heidberg im Kindergarten Rappelkiste. Dort gibt es nur eine Gruppe, die von zwei Mitarbeiterinnen betreut wird. Fällt eine Mitarbeiterin aus, darf die andere nicht allein mit den Kindern sein. Probleme gebe es aber auch in Worphausen und im Trupermoorer Kinderkahn, weiß der Fachbereichsleiter. Die Gemeinde stehe damit nicht alleine da. Auch freie Träger finden kaum Fachkräfte. So steht seit Monaten ein neuer Krippenraum in der ehemaligen Förderschule, der Christoph-Tornée-Schule im Schoofmoor, leer, weil es für eine weitere Gruppe kein Personal gibt.

Cordes ist mit den Eltern der Wiesenbuttjer im Gespräch, aber er mag ihnen kaum Hoffnung auf Besserung machen. Vicki Haberland kann es nicht glauben: „Es kann doch nicht sein, dass ich jeden Morgen mit einer bösen Überraschung rechnen muss.“